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Дрон-камикадзе догоняет оккупанта, который стремглав бежит от неминуемой смерти. ВИДЕО

Украинский дрон-камикадзе догнал оккупанта, который убегал от беспилотника и наматывал круги вокруг поврежденной бронемашины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских операторов беспилотника опубликована в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536) дроны (3912)


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Топ комментарии
+33
Оператору дрона ОГРОМНЕЙШИЙ респект! Это же надо так виртуозно рашиста гонять. Это на уровне пилотов истребителей, только без перегрузок при маневрах.
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21.01.2024 16:43
+20
300-400 американських рублів - і нема кпцапа. 300-400 млн.$ за мільйон дохлих орків - це майже задурно!
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21.01.2024 17:17
+17
Ще й як може! Але кому вони потрібні ті "весільні" дрони, сказав один, шмякнувши яйцем по 17 об стіл, та куснувши яблуко по 50.
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21.01.2024 16:55
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Дурний кацап. Треба не тікати а ставати на коліна з руками до гори й сподіватись що оператор дрона його вирішить взяти у полон.
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21.01.2024 21:31 Ответить
game over
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21.01.2024 21:46 Ответить
680000000,00 гривень Розенблату і чотирьох кацапів можна замочить. 680 лямів гривень, Карл, за чотири дрони, три з яких так і не полетіли... Героям слава!
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21.01.2024 22:55 Ответить
Треба було довше його поганяти. Нехай зпотiв би перед смертю...
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22.01.2024 08:00 Ответить
Подох нє уставший.
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22.01.2024 08:42 Ответить
тепер кабздону показує...
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22.01.2024 13:01 Ответить
Кацапча хотел подвеску бэхи слегка подшаманить, а тут смертушка его прилетела!
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22.01.2024 13:10 Ответить
надєюсь танк кацапській
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22.01.2024 13:27 Ответить
Подох виродок хуJловський а не "пісюн, пісюн"
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22.01.2024 19:23 Ответить
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