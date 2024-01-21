Дрон-камикадзе догоняет оккупанта, который стремглав бежит от неминуемой смерти. ВИДЕО

Украинский дрон-камикадзе догнал оккупанта, который убегал от беспилотника и наматывал круги вокруг поврежденной бронемашины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских операторов беспилотника опубликована в соцсетях.

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