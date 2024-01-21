Дрон-камікадзе наздоганяє окупанта, який стрімголов біжить від неминучої смерті. ВIДЕО
Український дрон-камікадзе наздогнав окупанта, який тікав від безпілотника та намотував кола навколо пошкодженої бронемашини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських операторів безпілотника опублікований у соцмережах.
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