Дрон-камікадзе наздоганяє окупанта, який стрімголов біжить від неминучої смерті. ВIДЕО

Український дрон-камікадзе наздогнав окупанта, який тікав від безпілотника та намотував кола навколо пошкодженої бронемашини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських операторів безпілотника опублікований у соцмережах.

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