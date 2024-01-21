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Дрон-камікадзе наздоганяє окупанта, який стрімголов біжить від неминучої смерті. ВIДЕО

Український дрон-камікадзе наздогнав окупанта, який тікав від безпілотника та намотував кола навколо пошкодженої бронемашини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських операторів безпілотника опублікований у соцмережах.

Дивіться: Момент ліквідації російського загарбника у полі під Авдіївкою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918) дрони (4695)


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Топ коментарі
+33
Оператору дрона ОГРОМНЕЙШИЙ респект! Это же надо так виртуозно рашиста гонять. Это на уровне пилотов истребителей, только без перегрузок при маневрах.
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21.01.2024 16:43
+20
300-400 американських рублів - і нема кпцапа. 300-400 млн.$ за мільйон дохлих орків - це майже задурно!
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21.01.2024 17:17
+17
Ще й як може! Але кому вони потрібні ті "весільні" дрони, сказав один, шмякнувши яйцем по 17 об стіл, та куснувши яблуко по 50.
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21.01.2024 16:55
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Дурний кацап. Треба не тікати а ставати на коліна з руками до гори й сподіватись що оператор дрона його вирішить взяти у полон.
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21.01.2024 21:31 Відповісти
game over
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21.01.2024 21:46 Відповісти
680000000,00 гривень Розенблату і чотирьох кацапів можна замочить. 680 лямів гривень, Карл, за чотири дрони, три з яких так і не полетіли... Героям слава!
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21.01.2024 22:55 Відповісти
Треба було довше його поганяти. Нехай зпотiв би перед смертю...
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22.01.2024 08:00 Відповісти
Подох нє уставший.
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22.01.2024 08:42 Відповісти
тепер кабздону показує...
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22.01.2024 13:01 Відповісти
Кацапча хотел подвеску бэхи слегка подшаманить, а тут смертушка его прилетела!
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22.01.2024 13:10 Відповісти
надєюсь танк кацапській
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22.01.2024 13:27 Відповісти
Подох виродок хуJловський а не "пісюн, пісюн"
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22.01.2024 19:23 Відповісти
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