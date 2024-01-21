Пограничники из "Стугны" уничтожили вражескую БМП-2 на расстоянии 4 километра. ВИДЕО
На Бахмутском направлении бойцы Луганского отряда из противотанкового комплекса "Стугна" уничтожили БМП-2 оккупантов. Расстояние до цели составляло около 4 км.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.
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стрільцівхробаків десь 6 могло бути! Крім екіпажу!
А стугні пох... на РЕБ...
але ви праві дрони ефективніші, якщо виробники зможуть освоїти захват цілі вони будуть кращі стугни у всіх планах...
Конструкторам РЕСПЕКТ! Файна машина!
https://antikor.com.ua/ru/articles/606142-kak_ohotniki_i_eks-************************************************************