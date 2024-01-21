Пограничники из "Стугны" уничтожили вражескую БМП-2 на расстоянии 4 километра. ВИДЕО

На Бахмутском направлении бойцы Луганского отряда из противотанкового комплекса "Стугна" уничтожили БМП-2 оккупантов. Расстояние до цели составляло около 4 км.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

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