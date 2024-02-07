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В российском Белгороде взрывы и прилет на предприятие. ВИДЕО

В российском Белгороде раздаются взрывы и, по крайней мере, один прилет на предприятие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсетях публикуются видеозаписи, на которых сняты звуки взрывов и пожара на месте прилетов.

Также есть фрагмент видео, на котором россияне прячутся в специальном укрытии, построенном на улице.

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Автор: 

обстрел (27151) Белгород (449)


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Топ комментарии
+14
Вся территория параши в радиусе 1000км от Украины должна быть демилитаризирована и денацифицирована. Пускай рашисты возвращаются в свое ***** за Уральские горы
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07.02.2024 16:41
+11
Вот что нужно было делать уже давно. Хотите воевать демократично то бейте не о домам с людьми, а рядом чтобы оккупантам жизни не было. Чтобы они всю жизнь работали на ремонты или тратили деньги на квартиры.
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07.02.2024 16:52
+8
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07.02.2024 17:16
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щось кацапи не дюже налякані, лазять спокійно з кульками з бояришніком
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07.02.2024 16:32 Ответить
а чого їм лякатися - це все їхнє пво працює - зараз підприємству не дуже пощастило...
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07.02.2024 16:35 Ответить
Ані нє понялі єшчо...
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07.02.2024 16:57 Ответить
Вся территория параши в радиусе 1000км от Украины должна быть демилитаризирована и денацифицирована. Пускай рашисты возвращаются в свое ***** за Уральские горы
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07.02.2024 16:41 Ответить
Це все одно, що закликати циган повернутися додому...
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07.02.2024 16:44 Ответить
Вот что нужно было делать уже давно. Хотите воевать демократично то бейте не о домам с людьми, а рядом чтобы оккупантам жизни не было. Чтобы они всю жизнь работали на ремонты или тратили деньги на квартиры.
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07.02.2024 16:52 Ответить
ты вообще нормальный? Воевать с козломордыми " демократично" ??? Нужно мочить их хоть по домам , хоть по сортирам вместе с ними
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07.02.2024 22:47 Ответить
хороший прилет аж машины подскакивают
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07.02.2024 17:01 Ответить
https://t.me/voynareal/83370 Пабліки БНР показали, як бєлгородці біжать в паніці в укриття
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07.02.2024 17:05 Ответить
бєлгород зараз сама антивоєнна область росії)))))
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07.02.2024 17:05 Ответить
Белгород, чей Крым? ваша судьба зависит от правильного ответа.
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07.02.2024 17:11 Ответить
Тю, в довесок: хутин ХУ IЗ?
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07.02.2024 17:14 Ответить
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07.02.2024 17:16 Ответить
накакали в укрытие
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07.02.2024 17:17 Ответить
Обісрались і прибігли, чи прибігли і обісрались?
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07.02.2024 17:29 Ответить
Это же новый челендж!!! 💩 💩 💩
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07.02.2024 19:47 Ответить
"Маловато,понимаешь,маловато будет." (с)
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07.02.2024 17:16 Ответить
https://t.me/voynareal/83382 «Крим, Білгород і Кубань - це Україна» путін звернувся до Голови СБУ: припиніть палити росію 🔥🔥🔥
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07.02.2024 17:23 Ответить
Бел-горюч-город
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07.02.2024 17:31 Ответить
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07.02.2024 18:19 Ответить
хуня на постном масле..
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07.02.2024 18:20 Ответить
Ні про що. От коли буде зочаб як сьогодні в Києві, розбудіть
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07.02.2024 19:57 Ответить
Західно-Сибірський військовий округ московської народної республіки обстріляла білгородську народну республіку.... яка сумна новина.
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07.02.2024 20:49 Ответить
Бьєлгород??? А як же Воронєж???
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08.02.2024 01:50 Ответить
А это уже Белгород. Это сво на территории БНР (білгородська народна республіка). Звуки мопедов и прилеты дронов.
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19.03.2024 10:49 Ответить
 
 