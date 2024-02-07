В российском Белгороде взрывы и прилет на предприятие. ВИДЕО

В российском Белгороде раздаются взрывы и, по крайней мере, один прилет на предприятие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсетях публикуются видеозаписи, на которых сняты звуки взрывов и пожара на месте прилетов.

Также есть фрагмент видео, на котором россияне прячутся в специальном укрытии, построенном на улице.

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