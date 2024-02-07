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У російському Бєлгороді вибухи і приліт на підприємство. ВIДЕО

У російському Бєлгороді лунають вибухи та принаймні один приліт на підприємство.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у соцмережах публікуються відеозаписи, на яких зафільмовані звуки вибухів та пожежі на місці прильотів.

Дивіться: Ігнат про ранковий обстріл: Попередньо було близько півсотні ракет різних типів. ВIДЕО

Також є фрагмент відео, на якому росіяни ховаються у спеціальному укритті, збудованому на вулиці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": По Харкову росіяни вранці били ракетами з КНДР, - поліція. ФОТО

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ заявило про перехоплення безпілотників над Бєлгородщиною, Гладков каже про пошкодження будинків у регіоні

Автор: 

обстріл (28472) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+14
Вся территория параши в радиусе 1000км от Украины должна быть демилитаризирована и денацифицирована. Пускай рашисты возвращаются в свое ***** за Уральские горы
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07.02.2024 16:41
+11
Вот что нужно было делать уже давно. Хотите воевать демократично то бейте не о домам с людьми, а рядом чтобы оккупантам жизни не было. Чтобы они всю жизнь работали на ремонты или тратили деньги на квартиры.
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07.02.2024 16:52
+8
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07.02.2024 17:16
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щось кацапи не дюже налякані, лазять спокійно з кульками з бояришніком
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07.02.2024 16:32 Відповісти
а чого їм лякатися - це все їхнє пво працює - зараз підприємству не дуже пощастило...
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07.02.2024 16:35 Відповісти
Ані нє понялі єшчо...
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07.02.2024 16:57 Відповісти
Вся территория параши в радиусе 1000км от Украины должна быть демилитаризирована и денацифицирована. Пускай рашисты возвращаются в свое ***** за Уральские горы
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07.02.2024 16:41 Відповісти
Це все одно, що закликати циган повернутися додому...
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07.02.2024 16:44 Відповісти
Вот что нужно было делать уже давно. Хотите воевать демократично то бейте не о домам с людьми, а рядом чтобы оккупантам жизни не было. Чтобы они всю жизнь работали на ремонты или тратили деньги на квартиры.
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07.02.2024 16:52 Відповісти
ты вообще нормальный? Воевать с козломордыми " демократично" ??? Нужно мочить их хоть по домам , хоть по сортирам вместе с ними
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07.02.2024 22:47 Відповісти
хороший прилет аж машины подскакивают
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07.02.2024 17:01 Відповісти
https://t.me/voynareal/83370 Пабліки БНР показали, як бєлгородці біжать в паніці в укриття
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07.02.2024 17:05 Відповісти
бєлгород зараз сама антивоєнна область росії)))))
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07.02.2024 17:05 Відповісти
Белгород, чей Крым? ваша судьба зависит от правильного ответа.
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07.02.2024 17:11 Відповісти
Тю, в довесок: хутин ХУ IЗ?
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07.02.2024 17:14 Відповісти
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07.02.2024 17:16 Відповісти
накакали в укрытие
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07.02.2024 17:17 Відповісти
Обісрались і прибігли, чи прибігли і обісрались?
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07.02.2024 17:29 Відповісти
Это же новый челендж!!! 💩 💩 💩
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07.02.2024 19:47 Відповісти
"Маловато,понимаешь,маловато будет." (с)
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07.02.2024 17:16 Відповісти
https://t.me/voynareal/83382 «Крим, Білгород і Кубань - це Україна» путін звернувся до Голови СБУ: припиніть палити росію 🔥🔥🔥
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07.02.2024 17:23 Відповісти
Бел-горюч-город
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07.02.2024 17:31 Відповісти
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07.02.2024 18:19 Відповісти
хуня на постном масле..
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07.02.2024 18:20 Відповісти
Ні про що. От коли буде зочаб як сьогодні в Києві, розбудіть
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07.02.2024 19:57 Відповісти
Західно-Сибірський військовий округ московської народної республіки обстріляла білгородську народну республіку.... яка сумна новина.
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07.02.2024 20:49 Відповісти
Бьєлгород??? А як же Воронєж???
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08.02.2024 01:50 Відповісти
А это уже Белгород. Это сво на территории БНР (білгородська народна республіка). Звуки мопедов и прилеты дронов.
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19.03.2024 10:49 Відповісти
 
 