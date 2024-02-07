У російському Бєлгороді вибухи і приліт на підприємство. ВIДЕО
У російському Бєлгороді лунають вибухи та принаймні один приліт на підприємство.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у соцмережах публікуються відеозаписи, на яких зафільмовані звуки вибухів та пожежі на місці прильотів.
Також є фрагмент відео, на якому росіяни ховаються у спеціальному укритті, збудованому на вулиці.
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