У російському Бєлгороді вибухи і приліт на підприємство. ВIДЕО

У російському Бєлгороді лунають вибухи та принаймні один приліт на підприємство.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у соцмережах публікуються відеозаписи, на яких зафільмовані звуки вибухів та пожежі на місці прильотів.

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Також є фрагмент відео, на якому росіяни ховаються у спеціальному укритті, збудованому на вулиці.

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