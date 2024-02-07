Момент ликвидации российского захватчика сняли воины 35 ОБрМП: тело оккупанта разорвало в клочья. ВИДЕО 18+
Воины 137-го отдельного батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты ликвидировали трех оккупантов под Крынками на левом берегу Днепра временно оккупированной Херсонской области.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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Там и собирать нечего уже, прямое попадание
Якщо ДУЖЕ добре придивитись, то видно, що щось впало між середнім і нижнім. І середній фактично наповз на те, що впало.
А нижнього перевернуло вибухом, зірвало йому чобіт з лівої ноги і назад він перевертався так, ніби вже від сильного болю його вигинало.
І ти помреш. Бо дохторі будуть уже мертвими.
Звикай!
Немає москаля!
Немає ніх*я вопше -
Сама сира земля!..
І видно, що назад він перекочувався так, як це роблять люди, яким ДУЖЕ боляче в спині. Сам так вовтузився на наступний день зранку в ліжку, коли 5-6 тон дров за день з купи, що привезли, перетаскав і склав акуратно під навіс.