Уцелевший "шахед", который приземлили силы ПВО, обнаружили на Днепропетровщине. ВИДЕО

В Днепропетровской области взрывотехники полиции обнаружили почти уцелевший российский ударный БПЛА "Shahed".

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Его россияне выпустили по гражданским объектам.

На днях во время очередной российской атаки силы противовоздушной обороны приземлили ударный беспилотник - он упал на пустыре возле одного из населенных пунктов.

Боевая часть не взорвалась, все агрегаты на месте. Следующий этап – осторожно снять и уничтожить боевую часть. А само беспилотное устройство будет разобрано и исследовано специалистами", - говорится в сообщении.

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