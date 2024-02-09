Вцілілий "шахед", який приземлили сили ППО, виявили на Дніпропетровщині. ВIДЕО

На Дніпропетровщині вибухотехніки поліції виявили майже вцілілий російський ударний БПЛА "Shahed".

Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Його росіяни випустили по цивільних об'єктах.

"Днями під час чергової російської атаки сили протиповітряної оборони приземлили ударний безпілотник - він упав на пустирі біля одного з населених пунктів.



Бойова частина не вибухнула, всі агрегати на місці. Наступний етап – обережно зняти бойову частину та знищити її. А сам безпілотний пристрій буде розібраний та досліджений фахівцями", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Прикордонники скидами з дронів знищили танк, гаубицю та склад БК окупантів на лівобережжі Херсонщини. ВIДЕО