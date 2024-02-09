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Вцілілий "шахед", який приземлили сили ППО, виявили на Дніпропетровщині. ВIДЕО

На Дніпропетровщині вибухотехніки поліції виявили майже вцілілий російський ударний БПЛА "Shahed".

Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Його росіяни випустили по цивільних об'єктах.

"Днями під час чергової російської атаки сили протиповітряної оборони приземлили ударний безпілотник - він упав на пустирі біля одного з населених пунктів.

Бойова частина не вибухнула, всі агрегати на місці. Наступний етап – обережно зняти бойову частину та знищити її. А сам безпілотний пристрій буде розібраний та досліджений фахівцями", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Прикордонники скидами з дронів знищили танк, гаубицю та склад БК окупантів на лівобережжі Херсонщини. ВIДЕО

Автор: 

Нацполіція (15173) дрони (4706) Дніпропетровська область (3729)


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Топ коментарі
+10
шо то ничего не летит по гнусавому....совпадение?
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09.02.2024 10:16
+4
Шахєди возять по Каспію в Астрахань. Та літаками Ил-76 напряму с Тегерану. Возити через Вірменію нема ніякого сенсу, вона не має спільного с мордором кордону.
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09.02.2024 10:47
+3
або приземлили, або виявили.
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09.02.2024 10:16
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або приземлили, або виявили.
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09.02.2024 10:16 Відповісти
І скопіюйте,і пошвидше
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09.02.2024 10:18 Відповісти
Наробить АналоГовнетних і відправлять підарам побільше.
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09.02.2024 10:58 Відповісти
дурналістські патерни для заманювання і клікбейтів, навіть не задумуються над контекстом і правильністю вживання.
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09.02.2024 13:14 Відповісти
шо то ничего не летит по гнусавому....совпадение?
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09.02.2024 10:16 Відповісти
Може - сам впав? Приземлили...
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09.02.2024 10:34 Відповісти
написали, що вірменія передала україні 10 тон ліків, щоб лікувати постаждалих від шахедів,
а ці шахеди завезені через вірменію чи на яких встановлені мікросхеми з вірменії, завезені в обхід санкцій?...
як писала преса
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09.02.2024 10:36 Відповісти
Шахєди возять по Каспію в Астрахань. Та літаками Ил-76 напряму с Тегерану. Возити через Вірменію нема ніякого сенсу, вона не має спільного с мордором кордону.
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09.02.2024 10:47 Відповісти
свого часу преса писала...автошляхом через ірано-армянський кордон, а далі літаками з рус.бази
а за мікросхеми ще заперечення почитали б, які по них оправдання?
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09.02.2024 11:01 Відповісти
То дурня якась. Як гланди видаляти через дупу.
У 2022 Вірменія імпортувала зі Сполучених Штатів на 515% більше мікросхем та процесорів порівняно з 2021 роком. Водночас імпорт цих товарів до Вірменії з ЄС зріс на 212%. Потім Вірменія експортувала 97% цієї продукції до Росії.
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09.02.2024 11:47 Відповісти
так писали, може повязано з оперативністю і різницею між перельотом літака з ірану і своєї бази в арменії...зараз, пишуть, що морем....
ще писали тоді ж, що таджикістан складає такі ж шахеди і одразу відбувся футбол збірних росії і таджиків...
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09.02.2024 12:02 Відповісти
Ил-76 швидше палюбому ніж машинами по горах возити. Та ще й вузьким коридором поміж азербайджанців. Ну і Каспієм їх возять. Рахунок іде на тисячі, тому на "оперативність" пох. Там планування не на часи, а на квартали-півріччя.
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09.02.2024 12:45 Відповісти
писали і пишуть, то різні часи...
в якомусь оперативність мала значення, в іншому і можна морем з ірану, і поїздом від таджиків чи з пн кореї...
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09.02.2024 12:52 Відповісти
Повинен зауважити що це вже зовсім не перший випадок приземлення дрону цього типу без збиття й пошкоджень. Це може говорити про те що серед засобів ППО є ті що глушать ці апарати та змушують їх сідати без детонації. Побільше б подібного та ще й відправляти ці дарунки назад - нищіти господарів що їх запускають по українцях!!!
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09.02.2024 10:49 Відповісти
Немає таких апаратів. Це автономний дрон.
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09.02.2024 11:12 Відповісти
Конечно "автономный" ... Зачем ему GPS ? Он спокойно ориентируется на местности по дорожным знакам ...
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09.02.2024 13:18 Відповісти
Хтось може пояснити на пальцях, в чому складність зробити копію? На скільки я розумію там доволі примітивні технолгіїї в порівнянні з *********.
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09.02.2024 10:58 Відповісти
На 2019 рік в Україні були розроблені і проходили випробуваня кращі за шахеди зразки,але трапився Зеленський,який це похерів і продав рашнє укррозробку БПЛА,яку після спрощеня для "расєйських рук" назвали "ланцет".
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09.02.2024 11:07 Відповісти
Зробити копію можна наприклад фюзеляжу, також нехай ну можна здерти і копіювати плати, а як здерти СОФТ, програму, по якій керується летить дрон? Без програми шахед - це просто металолом. Мікроконтролери дуже захищена технологія і там є декілька видів захисту і там вони 100% стоять, це можна почитати і це є і використовується, щоб не крали прошивки навіть від простих розробок копійчаних.

Якщо вам дати ПК і ви його навіть зкопіюєте на 100%, то без Віндовс системи - це просто металолом і набір деталей. Не просто так китайці не можуть копіювати західні технології, не можуть копіювати яблокофон і інші розробки, бо так багато захистів, які дуже тяжко обійти. Або ціна зломутак, що простіще зробити своє з нуля буде дешевше.

Навіть якщо зпиляти частково кристал і копіювати, то як і на чому іран пише софт, то це відомо тільки ірану, чи ви чули про іранських програмістів щось і на чому вони пишуть.

Дуже часто простіше написати і зробити щось з повного нуля, ніж пробувати копіювати і здерти чуже. Тим паче, що іран робить з чого є, а у нас ринок відкритий.

Нажаль, замість розвивати свою електроніку і просувати наука, то у нас БУЛО топ заняття з супер доходами - це будувати і впарювати нерухомість.

Скільки на Ютуб є українських каналів по електроніці, програмуванню мікроконтролерів і т.д. П.С. Курсів по програмування STM32 і електроніка я не знайшов навіть в Києві, тільки різні WEB розробка, PYTON і т.д. і то більшість лохотрони.

А скільки гуртків по електроніці, програмуванню і т.д. є в Україні доступних, щоб клепати майбутніх інженерів ??? ну от і результат.

Щось робиться, але нажаль не так швидко, багато інженерів ще до 2014 звалили за кордон на роботу. Нажаль що є.
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09.02.2024 13:18 Відповісти
А ще до "Шахедогерані" потрібні пускова установка, засоби програмування польоту, навчений обслуговуючий персонал, бойовий досвід застосувань... Це ж не просто літачок - БПЛА.
Шахедогерань - комплекс БПЛА.
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09.02.2024 13:43 Відповісти
Ну це також правильно, бо також який там софт програмування і які алгоритми також знають тільки в ірані, ну і пускова і т.д. Аналогія ******* ПК також, BIOS поки не зашиєш і для цього треба інший робочий ПК з потрібним софтом і потрібною версією дампа BIOS, то материнська плата банальний металолом, хоча процесор, оператива і т.д. дороге і топове, але без програмки приблизно всього 1Мб розміром - це все металолом, і тільки після прошивки мікропрограми BIOS груда заліза оживає і готова до встановлення Вінди, Лінукс чи іншого софта.

Як я ремонтував комп, відкрив, нема ініціалізації, злетів BIOS, я за 20 хвилин випаяв флешку BIOS, перепрошив її, і комп завівся наче нічого і не було. Так людина ще і сварилася, що за ремонт дорого, бо я в ПК нічого ж не робив по факту, не міняв деталі )))). Але без роботи і прошивки мікропрограми BIOS, яку я зробив тей ПК був металолом не працюючим.

Багато людей не розуміють, що зараз БАГАТО ДЕ не залізо головне, а програма, яка прошита в те залізо і дуже часто програма защита в пристрій дорожча ніж залізо все разом взяте.

Я робив один проект, то мікроконтролер ціна до 100 грн, а програма для нього вийшла в 4000грн. Ясне діло, що можна записати потім 1000 штук мікроконтролерів і на всі, то програма подешевіє сильно, але смисл думаю зрозумілий.

А щоб програму не здерли хитрі, то там при прошивці треба поставити захисти і проблем нема, і ці захисти багато кому заважають, китайцям особливо і часто вони наймають людей, щоб ті писали новий софт на здерті пристрої, бо копіювати прошивку не виходить.
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09.02.2024 14:04 Відповісти
Дуже смішно читати людей в інтернеті і фейсбуках, які думають, що до шахеда чи іншої військової техніки отак можна підключитися і по USB скачав все що треба ))). А к мікронтроллерах воно ж не набір команд, а дубовий машинний бінарний код, який людина не розуміє напряму, а декодувати часто або треба роки, або не можливо, бо ніхто не знає які інструкції і софт були використані для компіляції команд в машинний код в ірані, це може бути як дубовий бейсік, так і С, так і якась інша мова зі своїми алгоритмами. Це все відкрито є і можна почитати і це дуже складно.

Там дійсно може бути не складна прошивка, але її здерти і декодувати просто кажучи - або не можливо, або дуже довго і простіше зробити своє з нуля. То наразі пиляють свої і роблять свої набори плат і прошивки, щоб могти його все обслуговувати, виправляти помилки і вносити налаштування і на ******** мовах і софті.

Але це треба час, нажаль ... бо не було інтересу робити свої, а будували будинки і крали, бо було вигідно так, а не розвивати свої розробки цивільні чи військові. Я це знаю, бо багато разів отримував відмови, коли мав коптер років 13 тому і ходив і просив фінансування, то мене посилали скрізь, мовляв повна єрунда і таке нікому не цікаво, і не я один отримував відмови, то воно і лишилося на рівні хоббі. А зараз дрони - це тренд, профукали роки на розробки і зараз гарячий півень клює вже, але швидко таке не робиться нажаль, а ще треба інженери, які це розуміють, але це так лірика ...
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11.02.2024 13:13 Відповісти
підлатати, перепрограмувати та повернути братьям взад.
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09.02.2024 11:18 Відповісти
 
 