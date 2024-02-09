Вцілілий "шахед", який приземлили сили ППО, виявили на Дніпропетровщині. ВIДЕО
На Дніпропетровщині вибухотехніки поліції виявили майже вцілілий російський ударний БПЛА "Shahed".
Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Його росіяни випустили по цивільних об'єктах.
"Днями під час чергової російської атаки сили протиповітряної оборони приземлили ударний безпілотник - він упав на пустирі біля одного з населених пунктів.
Бойова частина не вибухнула, всі агрегати на місці. Наступний етап – обережно зняти бойову частину та знищити її. А сам безпілотний пристрій буде розібраний та досліджений фахівцями", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+10 SlavaGeroyam
показати весь коментар09.02.2024 10:16
+4 Aleksander Lukashenko
показати весь коментар09.02.2024 10:47
+3 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар09.02.2024 10:16
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а ці шахеди завезені через вірменію чи на яких встановлені мікросхеми з вірменії, завезені в обхід санкцій?...
як писала преса
а за мікросхеми ще заперечення почитали б, які по них оправдання?
У 2022 Вірменія імпортувала зі Сполучених Штатів на 515% більше мікросхем та процесорів порівняно з 2021 роком. Водночас імпорт цих товарів до Вірменії з ЄС зріс на 212%. Потім Вірменія експортувала 97% цієї продукції до Росії.
ще писали тоді ж, що таджикістан складає такі ж шахеди і одразу відбувся футбол збірних росії і таджиків...
в якомусь оперативність мала значення, в іншому і можна морем з ірану, і поїздом від таджиків чи з пн кореї...
Якщо вам дати ПК і ви його навіть зкопіюєте на 100%, то без Віндовс системи - це просто металолом і набір деталей. Не просто так китайці не можуть копіювати західні технології, не можуть копіювати яблокофон і інші розробки, бо так багато захистів, які дуже тяжко обійти. Або ціна зломутак, що простіще зробити своє з нуля буде дешевше.
Навіть якщо зпиляти частково кристал і копіювати, то як і на чому іран пише софт, то це відомо тільки ірану, чи ви чули про іранських програмістів щось і на чому вони пишуть.
Дуже часто простіше написати і зробити щось з повного нуля, ніж пробувати копіювати і здерти чуже. Тим паче, що іран робить з чого є, а у нас ринок відкритий.
Нажаль, замість розвивати свою електроніку і просувати наука, то у нас БУЛО топ заняття з супер доходами - це будувати і впарювати нерухомість.
Скільки на Ютуб є українських каналів по електроніці, програмуванню мікроконтролерів і т.д. П.С. Курсів по програмування STM32 і електроніка я не знайшов навіть в Києві, тільки різні WEB розробка, PYTON і т.д. і то більшість лохотрони.
А скільки гуртків по електроніці, програмуванню і т.д. є в Україні доступних, щоб клепати майбутніх інженерів ??? ну от і результат.
Щось робиться, але нажаль не так швидко, багато інженерів ще до 2014 звалили за кордон на роботу. Нажаль що є.
Шахедогерань - комплекс БПЛА.
Як я ремонтував комп, відкрив, нема ініціалізації, злетів BIOS, я за 20 хвилин випаяв флешку BIOS, перепрошив її, і комп завівся наче нічого і не було. Так людина ще і сварилася, що за ремонт дорого, бо я в ПК нічого ж не робив по факту, не міняв деталі )))). Але без роботи і прошивки мікропрограми BIOS, яку я зробив тей ПК був металолом не працюючим.
Багато людей не розуміють, що зараз БАГАТО ДЕ не залізо головне, а програма, яка прошита в те залізо і дуже часто програма защита в пристрій дорожча ніж залізо все разом взяте.
Я робив один проект, то мікроконтролер ціна до 100 грн, а програма для нього вийшла в 4000грн. Ясне діло, що можна записати потім 1000 штук мікроконтролерів і на всі, то програма подешевіє сильно, але смисл думаю зрозумілий.
А щоб програму не здерли хитрі, то там при прошивці треба поставити захисти і проблем нема, і ці захисти багато кому заважають, китайцям особливо і часто вони наймають людей, щоб ті писали новий софт на здерті пристрої, бо копіювати прошивку не виходить.
Там дійсно може бути не складна прошивка, але її здерти і декодувати просто кажучи - або не можливо, або дуже довго і простіше зробити своє з нуля. То наразі пиляють свої і роблять свої набори плат і прошивки, щоб могти його все обслуговувати, виправляти помилки і вносити налаштування і на ******** мовах і софті.
Але це треба час, нажаль ... бо не було інтересу робити свої, а будували будинки і крали, бо було вигідно так, а не розвивати свої розробки цивільні чи військові. Я це знаю, бо багато разів отримував відмови, коли мав коптер років 13 тому і ходив і просив фінансування, то мене посилали скрізь, мовляв повна єрунда і таке нікому не цікаво, і не я один отримував відмови, то воно і лишилося на рівні хоббі. А зараз дрони - це тренд, профукали роки на розробки і зараз гарячий півень клює вже, але швидко таке не робиться нажаль, а ще треба інженери, які це розуміють, але це так лірика ...