Комбат ВС РФ в плену: "Меня бросил спецназ ГРУ, а украинец стал кровным братом". ВИДЕО
В тяжелых боях в мае-сентябре 2023 года воины 3-й штурмовой бригады разгромили российскую 72-ю мотострелковую бригаду в селе Андреевка, под Бахмутом. Большая часть офицерского состава бригады противника была уничтожена.
Впрочем, некоторые были взяты в плен. Майор Тимур Абдурахманов с позывным Шайтан - один из них. Интервью с пленным российским офицером опубликовано на канале Бутусов плюс.
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З першого погляду не скажеш, але все розуміє і вміє розмовляти.
Смотрел... Чуть не расплакался....
Выплетает, чувырло :
- Мы с мирным населением не воюем....
Они в плену все такие хорошие становятся
На москаля,
І ніби справді він людина.
Іде собі мов сиротина,
Очима блим, губами плям.
І десь трапляється хвилина
Його буває навіть жаль.
А ближче підійдеш... москаль...
Це написав не Т.Г.Шевченко !
Цікаво було б це почути.