Комбат ВС РФ в плену: "Меня бросил спецназ ГРУ, а украинец стал кровным братом". ВИДЕО

В тяжелых боях в мае-сентябре 2023 года воины 3-й штурмовой бригады разгромили российскую 72-ю мотострелковую бригаду в селе Андреевка, под Бахмутом. Большая часть офицерского состава бригады противника была уничтожена.

Впрочем, некоторые были взяты в плен. Майор Тимур Абдурахманов с позывным Шайтан - один из них. Интервью с пленным российским офицером опубликовано на канале Бутусов плюс.

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