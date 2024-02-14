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Зеленский провел совещание относительно обеспечения ВСУ оружием против вражеских разведывательных дронов. ВИДЕО

Зеленский провел совещание, на котором обсуждалось оружие для борьбы с российскими разведывательными дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Владимира Зеленского.

Президент провел совещание с правительством, военными и ОПК, чтобы дать нашим воинам новое, современное оружие против вражеских разведывательных дронов.

"Орлан" или ZALA над линией фронта – это глаза для российской артиллерии и ударных БПЛА", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в Украине есть решение, как их ослепить. Также он отметил необходимость внедрять системный подход, от идентификации до эффективного применения РЭБ и средств поражения.

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Глава государства дал поручение создать комплексную систему, которая объединила бы армию и промышленность. Чтобы производители точно знали потребности фронта, а армия – производственные возможности по всем регионам.

"Фронт нуждается в быстрой реакции на вызовы и угрозы. Мы должны делать все, чтобы защитить самое главное, что у нас есть на поле боя - жизнь наших воинов", - резюмировал президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20500) ВСУ (6624) дроны (3977) РЭБ (131)


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Топ комментарии
+15
https://mil.in.ua/uk/news/fond-poroshenka-vklav-150-mln-u-novu-reb-********/ Фонд Порошенка вклав 150 млн у нову РЕБ України

Саме про "Орлан" та "ZALA".
І це було півроку тому.
А Зеленський тільки прокинувся...
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14.02.2024 17:59
+13
рядом єрмак контолює
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14.02.2024 17:59
+11
з ОПи ЄрЗе через кабана стефа заборонили Порошенку виїзд у відрядження в Мюнхен на безпекову конференцію (причина: Буданга-ГУР повідомив, що на Пороха в Мюнхені загрожує напад, небезпека) та наступну поїздку в Ізраїль, де Порох мав провести остаточні переговори з Натаньяху з приводу комплектації виробництва дронів на опікуваним ним підприємствах

Дивіться "https://www.youtube.com/watch?v=iM0dCEMux3Q ТЕРМІНОВА заява депутатів "Європейської Солідарності" "
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14.02.2024 18:01
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рядом єрмак контолює
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14.02.2024 17:59 Ответить
Ще одна нарада і усе буде окей!
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14.02.2024 18:09 Ответить
Цікаво, чи не забув найвеличніший дати команду Сонцю, щоб те не забуло завтра зійти?
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14.02.2024 18:13 Ответить
Після наради відос! Ховайтеся кацапи, ми вас нарадами, Ставками і відосами задавимо.
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14.02.2024 18:33 Ответить
https://mil.in.ua/uk/news/fond-poroshenka-vklav-150-mln-u-novu-reb-********/ Фонд Порошенка вклав 150 млн у нову РЕБ України

Саме про "Орлан" та "ZALA".
І це було півроку тому.
А Зеленський тільки прокинувся...
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14.02.2024 17:59 Ответить
зелені і забеспечення збоєю ЗСУ, це два різні полюси.
все шо їх об'єднує - наради і бубін рот, більш нічого...
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14.02.2024 17:59 Ответить
И бессмысленное гундосое пердение этим ротом.
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14.02.2024 18:50 Ответить
з ОПи ЄрЗе через кабана стефа заборонили Порошенку виїзд у відрядження в Мюнхен на безпекову конференцію (причина: Буданга-ГУР повідомив, що на Пороха в Мюнхені загрожує напад, небезпека) та наступну поїздку в Ізраїль, де Порох мав провести остаточні переговори з Натаньяху з приводу комплектації виробництва дронів на опікуваним ним підприємствах

Дивіться "https://www.youtube.com/watch?v=iM0dCEMux3Q ТЕРМІНОВА заява депутатів "Європейської Солідарності" "
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14.02.2024 18:01 Ответить
Щось цензор про Залужного ні гу-гу, отримав вказівку з опи?
Хіба не цікаво, що вирішив надалі наш любимий народний Генерал?
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14.02.2024 18:08 Ответить
І дрони наші вже по рашкінським містам не бьють.
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14.02.2024 18:11 Ответить
Как далеко это опудало от ВПК и вообще от войны. Житель с планеты наркоманов... Но никак не из Украины.
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14.02.2024 18:09 Ответить
Февральские тезисы, потужно.
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14.02.2024 18:17 Ответить
Він щось в тому тямить!?🤔
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14.02.2024 18:20 Ответить
хай ця антидержавна промоскальська гнусава наволоч засуне ці наради собі в дупу, бо окрім жалюгідного самопіару, який реально ні на що не впливає, все це вбоге шапіто для хронічних імбіцилів ні на що не здатне ... Гнусавопикий клоун давно вже голий і це вже бачать всі, хто має очі, розум та совість ...
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14.02.2024 18:20 Ответить
Хто уміє блазнювати так як це робить зільонськиЙ ? Хіба тільки Трамп...
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14.02.2024 18:27 Ответить
Прозаседавшиеся.
Но потужно прозаседавшиеся.
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14.02.2024 18:29 Ответить
Пліснява працює на *****. Свинохряк ЗНОВУ не випустив депутатів ЄС та Пороха на МЮНХЕНСЬКУ БЕЗПЕКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ.
https://www.youtube.com/watch?v=iM0dCEMux3Q
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14.02.2024 18:32 Ответить
"....дав доручення". Круто!
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14.02.2024 18:34 Ответить
Тому ця мав.па неголена НЕ випускає Порошенка до Ізраїлю, що zeдиктатора туди заборонено запрошувати?
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14.02.2024 18:37 Ответить
Якщо якісь процеси виходять з під контролю, то в такому випадку потрібно їх очолити, і звести нанівець всі зусилля.
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14.02.2024 19:20 Ответить
Шапіто.
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14.02.2024 19:21 Ответить
Коли цей зелений кретин зрозуміє що від кількості проведених нарад зброї більше не стає.Зброю потрібно ВИРОБЛЯТИ!,КУПУВАТИ!,а не наради проводити.
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14.02.2024 19:24 Ответить
А чому всі присутні очі поопускали? Кажуть, що очі - дзеркало душі! Бояться душі свої показати? Якось так дивно виглядає для дорослих самодостатніх дядьків? Чи вони не самодостатні?
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14.02.2024 19:25 Ответить
Чомусь перед фінішем, почалися одні НАРАДИ…
Чекаємо ще, на створення РОБОЧИХ міжгалузевих груп, і тоді нагальну справу, можна вважати ПОХОВАНОЮ, гарантовано…, як ДОЗ та ракетні програми Грім та Нептун, Стугна з 2019 року!!
Гончарук+шмигаль з шараповим підуть, як свідки по ст 28 ККУ.
Відповідно до ч. 3 ст. 28 КК України злочин визнається вчиненим у складі організованої групи, якщо в його вчиненні брали участь три і більше осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього злочину, об'єднаного єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
При цьому неодноразовість вчинення злочинних діянь, їх частота та розподіл ролей не можуть свідчити про складну форму співучасті, якою є організована група…
Співпадіння…
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14.02.2024 20:05 Ответить
такі доручення тіпа зробити щоб фсьо було за#бісь може давати навіть гарно вихованна мавпа
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14.02.2024 20:16 Ответить
воно совок невиліковний!
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14.02.2024 20:22 Ответить
 
 