Зеленский провел совещание относительно обеспечения ВСУ оружием против вражеских разведывательных дронов. ВИДЕО
Зеленский провел совещание, на котором обсуждалось оружие для борьбы с российскими разведывательными дронами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Владимира Зеленского.
Президент провел совещание с правительством, военными и ОПК, чтобы дать нашим воинам новое, современное оружие против вражеских разведывательных дронов.
"Орлан" или ZALA над линией фронта – это глаза для российской артиллерии и ударных БПЛА", – подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что в Украине есть решение, как их ослепить. Также он отметил необходимость внедрять системный подход, от идентификации до эффективного применения РЭБ и средств поражения.
Глава государства дал поручение создать комплексную систему, которая объединила бы армию и промышленность. Чтобы производители точно знали потребности фронта, а армия – производственные возможности по всем регионам.
"Фронт нуждается в быстрой реакции на вызовы и угрозы. Мы должны делать все, чтобы защитить самое главное, что у нас есть на поле боя - жизнь наших воинов", - резюмировал президент.
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Саме про "Орлан" та "ZALA".
І це було півроку тому.
А Зеленський тільки прокинувся...
все шо їх об'єднує - наради і бубін рот, більш нічого...
Дивіться "https://www.youtube.com/watch?v=iM0dCEMux3Q ТЕРМІНОВА заява депутатів "Європейської Солідарності" "
Хіба не цікаво, що вирішив надалі наш любимий народний Генерал?
Но потужно прозаседавшиеся.
https://www.youtube.com/watch?v=iM0dCEMux3Q
Чекаємо ще, на створення РОБОЧИХ міжгалузевих груп, і тоді нагальну справу, можна вважати ПОХОВАНОЮ, гарантовано…, як ДОЗ та ракетні програми Грім та Нептун, Стугна з 2019 року!!
Гончарук+шмигаль з шараповим підуть, як свідки по ст 28 ККУ.
Відповідно до ч. 3 ст. 28 КК України злочин визнається вчиненим у складі організованої групи, якщо в його вчиненні брали участь три і більше осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього злочину, об'єднаного єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
При цьому неодноразовість вчинення злочинних діянь, їх частота та розподіл ролей не можуть свідчити про складну форму співучасті, якою є організована група…
Співпадіння…