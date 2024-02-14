Зеленский провел совещание относительно обеспечения ВСУ оружием против вражеских разведывательных дронов. ВИДЕО

Зеленский провел совещание, на котором обсуждалось оружие для борьбы с российскими разведывательными дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Владимира Зеленского.

Президент провел совещание с правительством, военными и ОПК, чтобы дать нашим воинам новое, современное оружие против вражеских разведывательных дронов.

"Орлан" или ZALA над линией фронта – это глаза для российской артиллерии и ударных БПЛА", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в Украине есть решение, как их ослепить. Также он отметил необходимость внедрять системный подход, от идентификации до эффективного применения РЭБ и средств поражения.

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Глава государства дал поручение создать комплексную систему, которая объединила бы армию и промышленность. Чтобы производители точно знали потребности фронта, а армия – производственные возможности по всем регионам.

"Фронт нуждается в быстрой реакции на вызовы и угрозы. Мы должны делать все, чтобы защитить самое главное, что у нас есть на поле боя - жизнь наших воинов", - резюмировал президент.

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