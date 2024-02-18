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Пограничники ликвидировали пятерых оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Пограничники бригады Гвардии наступления "Месть" на Бахмутском направлении ликвидировали пятерых оккупантов, еще пятерых - ранили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время аэроразведки бойцы обнаружили позиции захватчиков и точно "отработали" сбросами гранат с коптеров.

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Автор: 

Госпогранслужба (6463) ликвидация (3581) Бахмут (1602)


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Правильно. Оккупированные территории должны стать Тирами для украинских военных где русня будет в качестве мишеней.
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18.02.2024 16:04 Ответить
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18.02.2024 17:40 Ответить
Кожен смердючий кацап який прийшов в Україну зі зброєю в руках має здохнути.
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18.02.2024 16:56 Ответить
Я вважаю, що навіть той, який ще не прийшов!
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18.02.2024 17:05 Ответить
Це ті самі шашлички? Під наметами?
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19.02.2024 01:51 Ответить
 
 