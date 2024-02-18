Пограничники ликвидировали пятерых оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Пограничники бригады Гвардии наступления "Месть" на Бахмутском направлении ликвидировали пятерых оккупантов, еще пятерых - ранили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время аэроразведки бойцы обнаружили позиции захватчиков и точно "отработали" сбросами гранат с коптеров.

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