Пограничники ликвидировали пятерых оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО
Пограничники бригады Гвардии наступления "Месть" на Бахмутском направлении ликвидировали пятерых оккупантов, еще пятерых - ранили.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время аэроразведки бойцы обнаружили позиции захватчиков и точно "отработали" сбросами гранат с коптеров.
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Виктор Дийнега
показать весь комментарий18.02.2024 16:04 Ответить Мне нравится 9
Maria Sofia Douglas #585494
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Oleg Kikta #582037
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тит
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