Прикордонники ліквідували п’ятьох окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" на Бахмутському напрямку ліквідували п’ятьох окупантів, ще п’ятьох - поранили.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час аеророзвідки бійці виявили позиції загарбників та влучно "відпрацювали" скидами гранат з коптерів.
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Виктор Дийнега
показати весь коментар18.02.2024 16:04 Відповісти Мені подобається 9
Maria Sofia Douglas #585494
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Oleg Kikta #582037
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тит
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