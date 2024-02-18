Прикордонники ліквідували п’ятьох окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" на Бахмутському напрямку ліквідували п’ятьох окупантів, ще п’ятьох - поранили.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час аеророзвідки бійці виявили позиції загарбників та влучно "відпрацювали" скидами гранат з коптерів.

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