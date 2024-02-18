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Прикордонники ліквідували п’ятьох окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" на Бахмутському напрямку ліквідували п’ятьох окупантів, ще п’ятьох - поранили.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час аеророзвідки бійці виявили позиції загарбників та влучно "відпрацювали" скидами гранат з коптерів.

Також дивіться: Пілот збитого російського винищувача скерував свій літак на населені пункти окупованої Луганщини. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6018) ліквідація (3964) Бахмут (1560)


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Правильно. Оккупированные территории должны стать Тирами для украинских военных где русня будет в качестве мишеней.
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18.02.2024 16:04 Відповісти
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18.02.2024 17:40 Відповісти
Кожен смердючий кацап який прийшов в Україну зі зброєю в руках має здохнути.
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18.02.2024 16:56 Відповісти
Я вважаю, що навіть той, який ще не прийшов!
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18.02.2024 17:05 Відповісти
Це ті самі шашлички? Під наметами?
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19.02.2024 01:51 Відповісти
 
 