Взрывы в российском Нижнем Новгороде. ВИДЕО

В сети опубликованы видеозаписи, где зафиксированы звуки взрывов в российском Нижнем Новгороде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записях видно, что взрывы прогремели с интервалом примерно семь минут. Звуки взрывов зафиксировали камеры наблюдения, установленные в разных местах.

"Нижний Новгород встречает неизвестные БПЛА", – отмечает в комментарии автор публикации.

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