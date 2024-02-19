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Взрывы в российском Нижнем Новгороде. ВИДЕО

В сети опубликованы видеозаписи, где зафиксированы звуки взрывов в российском Нижнем Новгороде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записях видно, что взрывы прогремели с интервалом примерно семь минут. Звуки взрывов зафиксировали камеры наблюдения, установленные в разных местах.

"Нижний Новгород встречает неизвестные БПЛА", – отмечает в комментарии автор публикации.

Читайте также: Взрывы раздались в оккупированном Мариуполе

Автор: 

беспилотник (3646) взрыв (6772) россия (95683)


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Топ комментарии
+15
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19.02.2024 13:49
+12
Велика раZZеюшка !

Всю ладошкой не прикроешь ! 😂👍
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19.02.2024 13:44
+11
знов русня щось в себе підриває..., нема спокою #банутим...., спочатку свої літачки позбивала(так вони пишуть), тепер й до новгорода дістались...
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19.02.2024 13:51
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Велика раZZеюшка !

Всю ладошкой не прикроешь ! 😂👍
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19.02.2024 13:44 Ответить
А как можно прикрыть Тришкин кафтан. Там хот круть-верть, хоть верть-круть,все равно с одной стороны будет срам. а не обратное прочтение этого слова "второй армии" мира.
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19.02.2024 14:50 Ответить
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19.02.2024 13:46 Ответить
ну .....з такими дронами..... всі країни НАТО, можна захистити
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19.02.2024 13:49 Ответить
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19.02.2024 13:49 Ответить
а це хіба не підходить? 🤣
https://www.youtube.com/watch?v=2ugWda9xJ0g
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19.02.2024 17:29 Ответить
знов русня щось в себе підриває..., нема спокою #банутим...., спочатку свої літачки позбивала(так вони пишуть), тепер й до новгорода дістались...
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19.02.2024 13:51 Ответить
взірваним цукром в підвалах сплотіла всєх...так і продовжує
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19.02.2024 15:16 Ответить
нижній новгород зустрів невідомі БПЛА!
нижньоангарську приготуватися...
Радіус дії БПЛА заодно перевіримо на відповідність заявленим ТТХ!
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19.02.2024 14:06 Ответить
Дык, это же плевок в скрепу, пусть даже кацапами и опущенную(нижний новгород)... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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19.02.2024 14:46 Ответить
сподіваюсь що прилетіло у "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".
Або хоча б на завод "Теплообменник". Там виробляють авіаційні системи.
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19.02.2024 15:04 Ответить
Це може бути розводка ФСБ. Поки не буде хоч з 2 десятки реальних жертв,всі ці розмови про атаки та вибухи-фейк. а ви,друзі,радієте на своїх продавлених диванах...
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19.02.2024 16:40 Ответить
Юра, ви чого такий смутний? Навіть, якщо це буде тільки «новина» у їхніх ЗМІ- то вже буде впливати на настрій пересічних орків… Інформаційна війна-також війна!
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19.02.2024 16:49 Ответить
А Нижній Новгород це Україна?
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19.02.2024 17:09 Ответить
 
 