Взрывы в российском Нижнем Новгороде. ВИДЕО
В сети опубликованы видеозаписи, где зафиксированы звуки взрывов в российском Нижнем Новгороде.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записях видно, что взрывы прогремели с интервалом примерно семь минут. Звуки взрывов зафиксировали камеры наблюдения, установленные в разных местах.
"Нижний Новгород встречает неизвестные БПЛА", – отмечает в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
+15 Randall Flag #387882
показать весь комментарий19.02.2024 13:49
+12 Алекс Мышкевич
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+11 Hanka Panyanka
показать весь комментарий19.02.2024 13:51
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Всю ладошкой не прикроешь ! 😂👍
https://www.youtube.com/watch?v=2ugWda9xJ0g
нижньоангарську приготуватися...
Радіус дії БПЛА заодно перевіримо на відповідність заявленим ТТХ!
Або хоча б на завод "Теплообменник". Там виробляють авіаційні системи.