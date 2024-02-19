Вибухи у російському Нижньому Новгороді. ВIДЕО

У мережі опубліковані відеозаписи, на яких зафіксовані звуки вибухів у російському Нижньому Новгороді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записах видно, що вибухи пролунали з інтервалом приблизно сім хвилин. Звуки вибухів зафіксували камери спостереження установлені у різних місцях.

"Нижній Новгород зустрічає невідомі БПЛА", - зазначає у коментарі автор публікації.

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