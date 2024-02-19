Вибухи у російському Нижньому Новгороді. ВIДЕО
У мережі опубліковані відеозаписи, на яких зафіксовані звуки вибухів у російському Нижньому Новгороді.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записах видно, що вибухи пролунали з інтервалом приблизно сім хвилин. Звуки вибухів зафіксували камери спостереження установлені у різних місцях.
"Нижній Новгород зустрічає невідомі БПЛА", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+15 Randall Flag #387882
показати весь коментар19.02.2024 13:49
+12 Алекс Мышкевич
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+11 Hanka Panyanka
показати весь коментар19.02.2024 13:51
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Всю ладошкой не прикроешь ! 😂👍
https://www.youtube.com/watch?v=2ugWda9xJ0g
нижньоангарську приготуватися...
Радіус дії БПЛА заодно перевіримо на відповідність заявленим ТТХ!
Або хоча б на завод "Теплообменник". Там виробляють авіаційні системи.