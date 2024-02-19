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Воины 128 ОГШБр остановили вражеское наступление на Запорожском направлении. ВИДЕО

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады совместно с другими подразделениями Сил Обороны на Запорожском направлении остановили вражеское наступление.

Об этом сегодня сообщили в Оперативном командовании "Захід", передает Цензор.НЕТ.

"Ночью россияне пытались повторить наступление и провести штурм наших позиций. Все действия армии РФ - неудачны. Личный состав бежит. Техника уничтожена", - говорится в сообщении.

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Автор: 

штурм (525) Запорожская область (3122) 128 отдельная горно-пехотная бригада (156)


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Таргани розбігаються. Чавіть їх, хлопці.
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19.02.2024 17:05 Ответить
Щира вдячність та повага всім хто боронить та визволяє Україну від рашистських загарбників.Бережи вас всіх Боже...
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19.02.2024 17:07 Ответить
Как тараканы лезут и лезут. Нам бы побольше касетных боеприпасов
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19.02.2024 17:12 Ответить
нам бы вообще хоть каких-нибудь...(((
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19.02.2024 19:29 Ответить
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19.02.2024 17:16 Ответить
хер вам в дупу а не украинская земля
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19.02.2024 17:18 Ответить
скоріш за все ,це нічна вилазка штурмовиків рашистів.
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19.02.2024 17:24 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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19.02.2024 18:06 Ответить
Жаль трохи не встигли їх разом з БТРом,прийшлось поганяти.
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19.02.2024 19:26 Ответить
 
 