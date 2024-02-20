Украинский FPV-дрон сбил российский беспилотный самолет. ВИДЕО
Украинские военные с помощью FPV-дрона сбили российский беспилотный самолет прямо в воздухе на левом берегу Херсонщины возле Крынок. FPV-дрон попал в беспилотник со второй попытки.
Соответствующее видео бойцы подразделения беспилотных ударных комплексов "Аякс" 126-й бригады Теробороны разместили в телеграм-канале МАДЯР, передает Цензор.НЕТ.
Командир подразделения "Птахи Мадяра" говорит, что россияне на этом участке фронта совсем недавно начали получать первые ударные дроны типа "крыло". Они имеют на борту 2,5-5 кг взрывчатки.
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+7 Пересічний громадянин #587413
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+5 Hanka Panyanka
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+5 Сергей Кушнир #474364
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Тут - сутичка двох пілотованих людьми літальних апаратів.
Таке траплялось і раніше, тільки у вигляді таранів.
ты в этом просто не сечешь, студент.
иди учи уроки
иди на рынок, купи бластер и ехай в Авдеевку
Моя думка -- якщо на землі достатньо Skynex'ів, то от такі доґфайти як на відео може й непотрібні будуть.
P.S. Вчіть мову.
пані Ірина часом не родичка? 🤣🤣🤣
Це вже не перший зафільмований випадок, коли FPV-хою збивають більш коштовний або більш небезпечний дрон. Це має сенс.
Чеський мільярдер Ян Барта задонатить 2 мільйони доларів на FPV-дрони для українських військових за ретвіти його допису у соцмережі X.
https://twitter.com/absurdtrader/status/1759307764176707643?t=PQulp89PfUsuLMGT7XxuJA&s=19
- Чьто Покришкін ?
- Покришкін ФСЬО !!!
Можливо, якийсь легкий кулемет, калібром 5,25 мм їм би знадобився!
потрібна зовсім інакший тип зброї - міні (мікро)
міні-кулимет, на базі набою (калібр 2.7 mm Kolibri, практично без віддачи)
https://www.youtube.com/watch?v=WQ85g3lehl8
https://www.youtube.com/watch?v=uMcUvmppmpg
https://www.youtube.com/watch?v=THsDpGJcpk8