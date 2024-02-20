Украинский FPV-дрон сбил российский беспилотный самолет. ВИДЕО

Украинские военные с помощью FPV-дрона сбили российский беспилотный самолет прямо в воздухе на левом берегу Херсонщины возле Крынок. FPV-дрон попал в беспилотник со второй попытки.

Соответствующее видео бойцы подразделения беспилотных ударных комплексов "Аякс" 126-й бригады Теробороны разместили в телеграм-канале МАДЯР, передает Цензор.НЕТ.

Командир подразделения "Птахи Мадяра" говорит, что россияне на этом участке фронта совсем недавно начали получать первые ударные дроны типа "крыло". Они имеют на борту 2,5-5 кг взрывчатки.

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