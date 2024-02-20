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Украинский FPV-дрон сбил российский беспилотный самолет. ВИДЕО

Украинские военные с помощью FPV-дрона сбили российский беспилотный самолет прямо в воздухе на левом берегу Херсонщины возле Крынок. FPV-дрон попал в беспилотник со второй попытки.

Соответствующее видео бойцы подразделения беспилотных ударных комплексов "Аякс" 126-й бригады Теробороны разместили в телеграм-канале МАДЯР, передает Цензор.НЕТ.

Командир подразделения "Птахи Мадяра" говорит, что россияне на этом участке фронта совсем недавно начали получать первые ударные дроны типа "крыло". Они имеют на борту 2,5-5 кг взрывчатки.

Смотрите также: Вражеский танк и два ЗРК С-60 уничтожили украинские воины дронами "Дикі Шершні". ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7023) дроны (3977) Херсонская область (4807)


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Топ комментарии
+7
Вже давно треба як сприймати FPV дрон не як диковинку, а як типову масову зброю майбутнього і як окрему одиницю, накшталт ручної гранати, яка далі летить і як ********* для військової техніки. Потрібно всерйоз адаптувати FPV дрони в якості снаряда повітря-повітря чи як альтернативу ППО, навчати операторів такому зараз нестандартому а завтра вже буденном їх використанню. Рашисти роблять ставку на дешеві дрони, але FPV дрон ще дешевше і потрібно масово їх адаптувати у якості заміни дорогих ракет повітря-повітря.
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20.02.2024 18:19
+5
все, війна роботів почалась...
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20.02.2024 17:15
+5
У шахеда більша швидкість.
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20.02.2024 18:20
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все, війна роботів почалась...
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20.02.2024 17:15 Ответить
Насправді коли ракета збиває ракету, це ближче до вашого твердження.
Тут - сутичка двох пілотованих людьми літальних апаратів.
Таке траплялось і раніше, тільки у вигляді таранів.
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20.02.2024 17:28 Ответить
От вам і dog fight. Тільки тепер без людей.
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20.02.2024 17:17 Ответить
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20.02.2024 17:21 Ответить
*** згадав шо хлопці про Мадяра ****** говорять, аж сумно стало..
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20.02.2024 17:47 Ответить
Гавкати - не мішки тягати.
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20.02.2024 18:49 Ответить
Так можна і шахеди збивать у мобільних групах.
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20.02.2024 18:08 Ответить
У шахеда більша швидкість.
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20.02.2024 18:20 Ответить
Це рішаємо.
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20.02.2024 18:55 Ответить
Шахеди можна і з рогатки збивать, просто треба дууууже багато везіння.
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20.02.2024 18:54 Ответить
дайте мне порулить !
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20.02.2024 18:12 Ответить
Вже давно треба як сприймати FPV дрон не як диковинку, а як типову масову зброю майбутнього і як окрему одиницю, накшталт ручної гранати, яка далі летить і як ********* для військової техніки. Потрібно всерйоз адаптувати FPV дрони в якості снаряда повітря-повітря чи як альтернативу ППО, навчати операторів такому зараз нестандартому а завтра вже буденном їх використанню. Рашисти роблять ставку на дешеві дрони, але FPV дрон ще дешевше і потрібно масово їх адаптувати у якості заміни дорогих ракет повітря-повітря.
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20.02.2024 18:19 Ответить
ps та земля повітря
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20.02.2024 18:30 Ответить
нафига таранить, если можно поставить пару пулеметов и расстрелять
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20.02.2024 18:37 Ответить
Маєте кулемет вагою 1 кг? Та ще й без віддачі?
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20.02.2024 18:53 Ответить
для чого кулемет вагою 1 кг?!!!! це прикол? 🤣🤣🤣🤣
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20.02.2024 19:00 Ответить
Це запитання. І воно показало, що ви королівський ХХХХХ (зовсім не флеш). Бо переважна більшість FPV-шок несуть заряд 1-2 кг. Маєте кулемет такої ваги, розумнику? Та ще й без віддачі, щоб дрон не перевертався від пострілів...
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20.02.2024 19:05 Ответить
я говорю о дроне истребителе, а не штурмовике.
ты в этом просто не сечешь, студент.
иди учи уроки
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20.02.2024 19:09 Ответить
Звісно-звісно. Стаття про FPV, а коментар про лазерну зброю... Усі дурні, тільки королівський ХХХХХ (зовсім не флеш) найрозумніший. Беріть, робіть, передавайте до війська. Показуйте свій розум, а не язикатість.
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20.02.2024 19:27 Ответить
статья о таране одним бпла - другого, не про fpv
иди на рынок, купи бластер и ехай в Авдеевку
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20.02.2024 23:52 Ответить
А якщо УВАЖНО прочитати? "Українські військові з допомогою FPV-дрона збили російський безпілотний літак" Джерело:
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20.02.2024 23:54 Ответить
ты уже купил бластер?
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20.02.2024 23:58 Ответить
Злив зараховано, "розумнику". Можете вирушати на кордон.
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21.02.2024 00:01 Ответить
До речі, нагадайте-но мені будь ласка, коли я користував вас особисто або когось з ваших близьких родичок, щоб ми з вами на "ти" перейшли.
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20.02.2024 19:43 Ответить
Skynex в помощ.
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20.02.2024 19:15 Ответить
мне нет смысла тебе обьяснять элементарные вещи как и на чем основано бортовое оружие дронов-истребителей, потому что оно тебе нафиг не нужно
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20.02.2024 19:21 Ответить
Я, взагалі-то, не Вам відповідав

Моя думка -- якщо на землі достатньо Skynex'ів, то от такі доґфайти як на відео може й непотрібні будуть.

P.S. Вчіть мову.
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20.02.2024 19:25 Ответить
головне, що ти мене розумієш
пані Ірина часом не родичка? 🤣🤣🤣
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20.02.2024 19:32 Ответить
А чого Skynex, а не лазерна зброя відразу? Мова наче б то про дрони була.
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20.02.2024 19:30 Ответить
Красавчики!!! Очень хорошо, что дальности управления хватило.
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20.02.2024 19:08 Ответить
А якщо просто кусок сітки рабацької скидати на пропелер , так зберегти можна свій дрон.
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20.02.2024 19:16 Ответить
Це буде інший клас дронів, котрі мають постійно бути в небі і на котрі потрібні додаткові екіпажі.
Це вже не перший зафільмований випадок, коли FPV-хою збивають більш коштовний або більш небезпечний дрон. Це має сенс.
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20.02.2024 20:00 Ответить
На початку ПСВ коли літаки не мали ще кулеметів,пілоти спускали на мотузки гирьку щоб вона заплутовала гвинт нижчего літака ворога.Це іноді спрацьовувало..Непогано щось подібне на дронах примостити
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20.02.2024 21:20 Ответить
если хотите, я дам вам парабеллум
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20.02.2024 23:53 Ответить
Ще трохи дронів для ЗСУ! Від нас - ретвіти.

Чеський мільярдер Ян Барта задонатить 2 мільйони доларів на FPV-дрони для українських військових за ретвіти його допису у соцмережі X.

https://twitter.com/absurdtrader/status/1759307764176707643?t=PQulp89PfUsuLMGT7XxuJA&s=19
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20.02.2024 19:45 Ответить
Историческое видео,война дронов.
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20.02.2024 19:52 Ответить
- Ахтунг, Покришкін !
- Чьто Покришкін ?
- Покришкін ФСЬО !!!
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20.02.2024 20:01 Ответить
Були дрони ім. льотчика Гастелло, стануть дрони ім льотчика П. Нестерова! Дронам- винищувачам - бути. І на таран йти необов"язково.
Можливо, якийсь легкий кулемет, калібром 5,25 мм їм би знадобився!
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20.02.2024 21:12 Ответить
5,25 мм - це вже за дуже! для малого дрона-винищувача не підходить - вага боєзапасу, віддача і т.д.
потрібна зовсім інакший тип зброї - міні (мікро)
міні-кулимет, на базі набою (калібр 2.7 mm Kolibri, практично без віддачи)
https://www.youtube.com/watch?v=WQ85g3lehl8
https://www.youtube.com/watch?v=uMcUvmppmpg
https://www.youtube.com/watch?v=THsDpGJcpk8

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21.02.2024 00:40 Ответить
Далі буде більше.
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22.02.2024 21:12 Ответить
 
 