Український FPV-дрон уразив російський безпілотний літак. ВIДЕО

Українські військові з допомогою FPV-дрона збили російський безпілотний літак прямо в повітрі на Лівому березі Херсонщини біля Кринків FPV-дрон влучив у безпілотник із другої спроби.

Відповідне відео бійці підрозділу безпілотних ударних комплексів "Аякс" 126-ої бригади Тероборони розмістили у телеграм-каналі МАДЯР, передає Цензор.НЕТ.

Командир підрозділу "Птахи Мадяра" каже, що росіяни на цій ділянці фронту зовсім недавно почали отримувати перші ударні дрони типу "крило". Вони мають на борту 2,5-5 кг вибухівки.

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