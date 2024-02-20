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Український FPV-дрон уразив російський безпілотний літак. ВIДЕО

Українські військові з допомогою FPV-дрона збили російський безпілотний літак прямо в повітрі на Лівому березі Херсонщини біля Кринків FPV-дрон влучив у безпілотник із другої спроби.

Відповідне відео бійці підрозділу безпілотних ударних комплексів "Аякс" 126-ої бригади Тероборони розмістили у телеграм-каналі МАДЯР, передає Цензор.НЕТ.

Командир підрозділу "Птахи Мадяра" каже, що росіяни на цій ділянці фронту зовсім недавно почали отримувати перші ударні дрони типу "крило". Вони мають на борту 2,5-5 кг вибухівки.

Також дивіться: Окупанти розстріляли полонених українських бійців біля Роботиного. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7251) дрони (4714) Херсонська область (5762)


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Топ коментарі
+7
Вже давно треба як сприймати FPV дрон не як диковинку, а як типову масову зброю майбутнього і як окрему одиницю, накшталт ручної гранати, яка далі летить і як ********* для військової техніки. Потрібно всерйоз адаптувати FPV дрони в якості снаряда повітря-повітря чи як альтернативу ППО, навчати операторів такому зараз нестандартому а завтра вже буденном їх використанню. Рашисти роблять ставку на дешеві дрони, але FPV дрон ще дешевше і потрібно масово їх адаптувати у якості заміни дорогих ракет повітря-повітря.
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20.02.2024 18:19
+5
все, війна роботів почалась...
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20.02.2024 17:15
+5
У шахеда більша швидкість.
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20.02.2024 18:20
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все, війна роботів почалась...
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20.02.2024 17:15 Відповісти
Насправді коли ракета збиває ракету, це ближче до вашого твердження.
Тут - сутичка двох пілотованих людьми літальних апаратів.
Таке траплялось і раніше, тільки у вигляді таранів.
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20.02.2024 17:28 Відповісти
От вам і dog fight. Тільки тепер без людей.
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20.02.2024 17:17 Відповісти
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20.02.2024 17:21 Відповісти
*** згадав шо хлопці про Мадяра ****** говорять, аж сумно стало..
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20.02.2024 17:47 Відповісти
Гавкати - не мішки тягати.
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20.02.2024 18:49 Відповісти
Так можна і шахеди збивать у мобільних групах.
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20.02.2024 18:08 Відповісти
У шахеда більша швидкість.
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20.02.2024 18:20 Відповісти
Це рішаємо.
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20.02.2024 18:55 Відповісти
Шахеди можна і з рогатки збивать, просто треба дууууже багато везіння.
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20.02.2024 18:54 Відповісти
дайте мне порулить !
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20.02.2024 18:12 Відповісти
Вже давно треба як сприймати FPV дрон не як диковинку, а як типову масову зброю майбутнього і як окрему одиницю, накшталт ручної гранати, яка далі летить і як ********* для військової техніки. Потрібно всерйоз адаптувати FPV дрони в якості снаряда повітря-повітря чи як альтернативу ППО, навчати операторів такому зараз нестандартому а завтра вже буденном їх використанню. Рашисти роблять ставку на дешеві дрони, але FPV дрон ще дешевше і потрібно масово їх адаптувати у якості заміни дорогих ракет повітря-повітря.
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20.02.2024 18:19 Відповісти
ps та земля повітря
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20.02.2024 18:30 Відповісти
нафига таранить, если можно поставить пару пулеметов и расстрелять
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20.02.2024 18:37 Відповісти
Маєте кулемет вагою 1 кг? Та ще й без віддачі?
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20.02.2024 18:53 Відповісти
для чого кулемет вагою 1 кг?!!!! це прикол? 🤣🤣🤣🤣
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20.02.2024 19:00 Відповісти
Це запитання. І воно показало, що ви королівський ХХХХХ (зовсім не флеш). Бо переважна більшість FPV-шок несуть заряд 1-2 кг. Маєте кулемет такої ваги, розумнику? Та ще й без віддачі, щоб дрон не перевертався від пострілів...
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20.02.2024 19:05 Відповісти
я говорю о дроне истребителе, а не штурмовике.
ты в этом просто не сечешь, студент.
иди учи уроки
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20.02.2024 19:09 Відповісти
Звісно-звісно. Стаття про FPV, а коментар про лазерну зброю... Усі дурні, тільки королівський ХХХХХ (зовсім не флеш) найрозумніший. Беріть, робіть, передавайте до війська. Показуйте свій розум, а не язикатість.
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20.02.2024 19:27 Відповісти
статья о таране одним бпла - другого, не про fpv
иди на рынок, купи бластер и ехай в Авдеевку
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20.02.2024 23:52 Відповісти
А якщо УВАЖНО прочитати? "Українські військові з допомогою FPV-дрона збили російський безпілотний літак" Джерело:
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20.02.2024 23:54 Відповісти
ты уже купил бластер?
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20.02.2024 23:58 Відповісти
Злив зараховано, "розумнику". Можете вирушати на кордон.
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21.02.2024 00:01 Відповісти
До речі, нагадайте-но мені будь ласка, коли я користував вас особисто або когось з ваших близьких родичок, щоб ми з вами на "ти" перейшли.
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20.02.2024 19:43 Відповісти
Skynex в помощ.
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20.02.2024 19:15 Відповісти
мне нет смысла тебе обьяснять элементарные вещи как и на чем основано бортовое оружие дронов-истребителей, потому что оно тебе нафиг не нужно
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20.02.2024 19:21 Відповісти
Я, взагалі-то, не Вам відповідав

Моя думка -- якщо на землі достатньо Skynex'ів, то от такі доґфайти як на відео може й непотрібні будуть.

P.S. Вчіть мову.
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20.02.2024 19:25 Відповісти
головне, що ти мене розумієш
пані Ірина часом не родичка? 🤣🤣🤣
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20.02.2024 19:32 Відповісти
А чого Skynex, а не лазерна зброя відразу? Мова наче б то про дрони була.
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20.02.2024 19:30 Відповісти
Красавчики!!! Очень хорошо, что дальности управления хватило.
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20.02.2024 19:08 Відповісти
А якщо просто кусок сітки рабацької скидати на пропелер , так зберегти можна свій дрон.
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20.02.2024 19:16 Відповісти
Це буде інший клас дронів, котрі мають постійно бути в небі і на котрі потрібні додаткові екіпажі.
Це вже не перший зафільмований випадок, коли FPV-хою збивають більш коштовний або більш небезпечний дрон. Це має сенс.
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20.02.2024 20:00 Відповісти
На початку ПСВ коли літаки не мали ще кулеметів,пілоти спускали на мотузки гирьку щоб вона заплутовала гвинт нижчего літака ворога.Це іноді спрацьовувало..Непогано щось подібне на дронах примостити
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20.02.2024 21:20 Відповісти
если хотите, я дам вам парабеллум
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20.02.2024 23:53 Відповісти
Ще трохи дронів для ЗСУ! Від нас - ретвіти.

Чеський мільярдер Ян Барта задонатить 2 мільйони доларів на FPV-дрони для українських військових за ретвіти його допису у соцмережі X.

https://twitter.com/absurdtrader/status/1759307764176707643?t=PQulp89PfUsuLMGT7XxuJA&s=19
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20.02.2024 19:45 Відповісти
Историческое видео,война дронов.
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20.02.2024 19:52 Відповісти
- Ахтунг, Покришкін !
- Чьто Покришкін ?
- Покришкін ФСЬО !!!
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20.02.2024 20:01 Відповісти
Були дрони ім. льотчика Гастелло, стануть дрони ім льотчика П. Нестерова! Дронам- винищувачам - бути. І на таран йти необов"язково.
Можливо, якийсь легкий кулемет, калібром 5,25 мм їм би знадобився!
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20.02.2024 21:12 Відповісти
5,25 мм - це вже за дуже! для малого дрона-винищувача не підходить - вага боєзапасу, віддача і т.д.
потрібна зовсім інакший тип зброї - міні (мікро)
міні-кулимет, на базі набою (калібр 2.7 mm Kolibri, практично без віддачи)
https://www.youtube.com/watch?v=WQ85g3lehl8
https://www.youtube.com/watch?v=uMcUvmppmpg
https://www.youtube.com/watch?v=THsDpGJcpk8

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21.02.2024 00:40 Відповісти
Далі буде більше.
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22.02.2024 21:12 Відповісти
 
 