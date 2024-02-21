Как врагу удалось совершить прорыв к югу от Авдеевки и детали отхода бойцов 53-й ОМБр из города | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Военнослужащие 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Владимира Мономаха держали год оборону Авдеевки. Воины бригады каждый день наносили противнику безвозвратные потери как в технике, так и в личном составе.

Командир мотопехотной роты 53-й ОМБр с позывным "Зам" рассказал, что воины до последнего удерживали свои позиции, и благодаря им другие украинские подразделения осуществляли выход из Авдеевки.

Полное интервью с командиром роты 53-й отдельной механизированной бригады можно посмотреть на ютуб-канале Бутусов Плюс. О том, как врагу удалось совершить прорыв к югу от Авдеевки, - смотрите дальше.

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