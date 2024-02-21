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Как врагу удалось совершить прорыв к югу от Авдеевки и детали отхода бойцов 53-й ОМБр из города | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Военнослужащие 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Владимира Мономаха держали год оборону Авдеевки. Воины бригады каждый день наносили противнику безвозвратные потери как в технике, так и в личном составе.

Командир мотопехотной роты 53-й ОМБр с позывным "Зам" рассказал, что воины до последнего удерживали свои позиции, и благодаря им другие украинские подразделения осуществляли выход из Авдеевки.

Полное интервью с командиром роты 53-й отдельной механизированной бригады можно посмотреть на ютуб-канале Бутусов Плюс. О том, как врагу удалось совершить прорыв к югу от Авдеевки, - смотрите дальше.

Смотрите также: Азовцы отразили вражеский штурм на Кременском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Бутусов Юрий (4362) 53 отдельная механизированная бригада (118)


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Топ комментарии
+6
боюсь вже слухати Бутусова - настільки зашкалює дебілізм верховних командуючих
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21.02.2024 22:37
+6
Якби ж то всі наші біди полягали в здачі Авдіївки... можна було би якось пережити і сподіватися з часом вигнати орків...
Але ж проблема в тому, що попереду - не одна така здача і просто питання стоїть в темпі чергових здач... Про причини можна говорити довго, І Бутусов їх (відсутність повнокомплектних мотопіхотних бригад ЗСУ; дефіцит БК для арти та ПС ЗСУ; та й, власне, ******** артсистем не вистачає; несвоєчасність зміни вищого командного складу ЗСУ), напевне, зформулювати зможе краще...
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21.02.2024 22:43
+6
Ставки засідають, а територію здають..
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21.02.2024 23:24
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боюсь вже слухати Бутусова - настільки зашкалює дебілізм верховних командуючих
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21.02.2024 22:37 Ответить
Я не цивільний, я бойовий офіцер, і скажу тобі валько, заткни пельку. Ти дриснула з України, щоб жити на мої гроші. Я ненавиджу вас, ви соціальні попрошайки.
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22.02.2024 13:05 Ответить
Якби ж то всі наші біди полягали в здачі Авдіївки... можна було би якось пережити і сподіватися з часом вигнати орків...
Але ж проблема в тому, що попереду - не одна така здача і просто питання стоїть в темпі чергових здач... Про причини можна говорити довго, І Бутусов їх (відсутність повнокомплектних мотопіхотних бригад ЗСУ; дефіцит БК для арти та ПС ЗСУ; та й, власне, ******** артсистем не вистачає; несвоєчасність зміни вищого командного складу ЗСУ), напевне, зформулювати зможе краще...
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21.02.2024 22:43 Ответить
Тому, що зелеботи звинуватили "порошенківського журналіста" Бутусова у спотворенні фактів.
Юрій визнав і вибачився за помилку в одному епізоді свого відео, як того і вимагає журналістська етика. Повага!
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21.02.2024 23:03 Ответить
Ставки засідають, а територію здають..
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21.02.2024 23:24 Ответить
Я щось не можу пригадати щоб хтось чи то з політичних лідерів чи то з журналістів визнавав свої помилки. Повага Юрію!
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22.02.2024 06:04 Ответить
...как проморгали!!! Ищи предателя,кто слил планы штаба...
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22.02.2024 12:09 Ответить
Щодо Авдіїівки, то не забувайте про https://www.youtube.com/watch?v=mOxfC2bwxb8&t=26s місцеві ньюанси .
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23.02.2024 05:29 Ответить
 
 