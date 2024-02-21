Как врагу удалось совершить прорыв к югу от Авдеевки и детали отхода бойцов 53-й ОМБр из города | Юрий Бутусов. ВИДЕО
Военнослужащие 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Владимира Мономаха держали год оборону Авдеевки. Воины бригады каждый день наносили противнику безвозвратные потери как в технике, так и в личном составе.
Командир мотопехотной роты 53-й ОМБр с позывным "Зам" рассказал, что воины до последнего удерживали свои позиции, и благодаря им другие украинские подразделения осуществляли выход из Авдеевки.
Полное интервью с командиром роты 53-й отдельной механизированной бригады можно посмотреть на ютуб-канале Бутусов Плюс. О том, как врагу удалось совершить прорыв к югу от Авдеевки, - смотрите дальше.
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Але ж проблема в тому, що попереду - не одна така здача і просто питання стоїть в темпі чергових здач... Про причини можна говорити довго, І Бутусов їх (відсутність повнокомплектних мотопіхотних бригад ЗСУ; дефіцит БК для арти та ПС ЗСУ; та й, власне, ******** артсистем не вистачає; несвоєчасність зміни вищого командного складу ЗСУ), напевне, зформулювати зможе краще...
Юрій визнав і вибачився за помилку в одному епізоді свого відео, як того і вимагає журналістська етика. Повага!