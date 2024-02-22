Момент удара HIMARS по полигону россиян на временно оккупированной Херсонщине. ВИДЕО
На полигон вблизи Подо-Калиновки Херсонской области по указанию российского командования "Днепр" привезли оккупантов с проверкой огневой подготовки подразделений, готовящихся на штурм Крынок. На полигоне были российские захватчики из 328-го десантно-штурмового полка, 810-й бригады морпехов и 81-го самоходно-артиллерийского полка.
Украинская разведка обнаружила и доложила о вражеских совместных учениях нашим бойцам. В результате чего, воины ударили по скоплению окупантов из РСЗО HIMARS, передает Цензор.НЕТ. Наши защитники ликвидировали около 60 окупантов.
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+79 CrossFirenko
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в итоге 180 тысяч вольфрамовых путь превращают в решето все виды боевой техники, не говоря уже об орках.