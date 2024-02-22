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Момент удара HIMARS по полигону россиян на временно оккупированной Херсонщине. ВИДЕО

На полигон вблизи Подо-Калиновки Херсонской области по указанию российского командования "Днепр" привезли оккупантов с проверкой огневой подготовки подразделений, готовящихся на штурм Крынок. На полигоне были российские захватчики из 328-го десантно-штурмового полка, 810-й бригады морпехов и 81-го самоходно-артиллерийского полка.

Украинская разведка обнаружила и доложила о вражеских совместных учениях нашим бойцам. В результате чего, воины ударили по скоплению окупантов из РСЗО HIMARS, передает Цензор.НЕТ. Наши защитники ликвидировали около 60 окупантов.

Смотрите также: Украинские бойцы сбросили полторы тонны взрывчатки на скопление российских оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3544) HIMARS (286) Херсонская область (4775)


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Топ комментарии
+79
З пречудовим настроєм можна йти спатоньки! Дякуємо нашим Героям! Смерть кацапні на нашій землі!
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22.02.2024 00:03
+66
Останнім часом радують 2 речі - блукаючий Петріот і блукаючий Хаймарс
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22.02.2024 00:58
+46
180 000 вольфрамових кульок це вам не хухри-мухри.
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22.02.2024 00:05
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Раздайте пакеты, поручик Голицын,
Корнет Оболенский, налейте вина…...
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22.02.2024 03:13 Ответить
Корнет Оболенский, поеште говна
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22.02.2024 07:41 Ответить
налейте говна
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22.02.2024 11:03 Ответить
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22.02.2024 04:02 Ответить
хааарошие узкие и так много --- автоваз уже не успевает белые ..лады.. клепать . будут в очереди родичи лет 15 ждать как при сересере . надо у китаесов белые ..джили.. заказывать
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22.02.2024 06:30 Ответить
Чудово! Наша родвiдка с часiв славетного Льва Задова знала свою справу!
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22.02.2024 06:38 Ответить
Где же была "славная разведка" во главе с кофеманом будановым, когда рашисты по подземной трубе зашли в тыл украинским военным, важной позиции - базе отдыха "Царская охота", после чего попали в окружение ?
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22.02.2024 09:14 Ответить
Они в зоне только шарики вставляли в одно место а тут оказывается вставить можно кругом,вот такая незадача..
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22.02.2024 06:47 Ответить
8 c 10 мопедов сбили сегодня ночью
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22.02.2024 07:07 Ответить
Очевидный самострел, что только не сделают, чтобы на фронт не идти. Компетентным органам нужно расстреливать призывников уже в военкомате для экономии государственных средств
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22.02.2024 07:17 Ответить
Слава зброї США Хаймарс. Ці на перший погляд прості машини завдали багато поразок кацапам, а скільки ще попереду. Слава ЗСУ, які вдало використовують цю зброю. Сьогодні буде аншлаг на концерті кобздона на шляху терористів до пекла.
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22.02.2024 07:28 Ответить
Класс😁😁😁😁😁
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22.02.2024 07:50 Ответить
Московські воші - дохніть тварі, дохніть та горіть в Пеклі вічність !
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22.02.2024 07:56 Ответить
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22.02.2024 07:56 Ответить
Змей Горыныч ниже на ветке
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22.02.2024 08:01 Ответить
Байден назвал Путина "помешанным сукиным сыном"
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22.02.2024 08:00 Ответить
Удар ВСУ по оккупантах во время построения: росСМИ пишет, что верифицировало 68 погибших
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22.02.2024 08:17 Ответить
еще 14 в газообразном состоянии
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22.02.2024 08:22 Ответить
і декілька штук на українських соснах............
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22.02.2024 12:39 Ответить
Куні-ків, літаки, полігони. Американці підключилися через провал в Авдіївці. Піднімають дух українцям.
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22.02.2024 08:38 Ответить
Освободители уедут домой в пластиковых пакетах обогащённые боевым опытом и вольфрамовыми шариками
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22.02.2024 08:39 Ответить
Подобається коли кацапи в останнє смикають своїми лапками... Кумедія !!!
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22.02.2024 08:49 Ответить
Почему всего этого не было в Авдеевке. Там писали про скупчення 50 тысяч орков. Как это работает.
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22.02.2024 08:51 Ответить
туда согнали ПВО и РЕБ со всей Рашки
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22.02.2024 09:43 Ответить
Ось це і називається - війна технологій!
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22.02.2024 08:52 Ответить
Хто вижив ще довго будуть срати вольфрамом.
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22.02.2024 09:01 Ответить
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22.02.2024 09:29 Ответить
Це все одно краще аніж *рати збідненим ураном!..
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22.02.2024 17:44 Ответить
от і навчилися
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22.02.2024 09:02 Ответить
Выжившие до конца жизни запомнят, что такое Хаймарс
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22.02.2024 09:57 Ответить
Взрыв ракеты происходит в воздухе, над площадью поражения:

в итоге 180 тысяч вольфрамовых путь превращают в решето все виды боевой техники, не говоря уже об орках.
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23.02.2024 06:05 Ответить
Больна наверна
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22.02.2024 10:16 Ответить
Це все постанова!
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22.02.2024 17:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc Гарна після для цього відео !
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22.02.2024 12:38 Ответить
Куди вони гребуть, блдь? Мабудь до тих, кого там випарило!!!
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22.02.2024 16:03 Ответить
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