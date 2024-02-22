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Новости Видео Война
23 120 55

Оккупант погибает от детонации боеприпасов в карманах своего погибшего товарища. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант погибает от детонации боеприпасов, взорвавшихся в карманах его погибшего товарища.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что тело ликвидированного оккупанта было охвачено огнем, и когда другой захватчик лег вблизи раздался взрыв.

"Казалось, что российские солдаты уже ничем удивить не смогут, но нет! Очередной "гений" становится в очередь за премией Дарвина, решив лечь вблизи горящего сослуживца с сюрпризом в карманах в виде боекомплекта. Видео из запорожского направления от нацгвардей бригады оперативного назначения "Спартан" и побратимов по аэроразведке подразделения 118-й ОМБр", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также: Украинские бойцы сбросили полторы тонны взрывчатки на скопление российских оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19318) уничтожение (6980) Запорожская область (3100)


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Топ комментарии
+30
Ахахахахах !!! Премію Дарвіна цьому дебілу ))))
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22.02.2024 12:33
+19
Семечки!Семечки в карманы надо ложить,а не боеприпасы.
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22.02.2024 12:48
+17
Друг в пеклі погодився на акцію, приведи друга і отримаєш персональний унітаз)))
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22.02.2024 12:54
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Ахахахахах !!! Премію Дарвіна цьому дебілу ))))
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22.02.2024 12:33 Ответить
Ну чого одразу премію дарвіна?!? Но зігрітися воно забажало. Холодно ж сидіти в окопі в очікуванні чергового штурму на позиції ЗСУ. А тут так веселенько товариш "зажігає". Причому абсолютно безкоштовно ж...
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22.02.2024 13:23 Ответить
Это походу зверолюдей обучали таким способом обогреваться - подпали своего товарища, станет тепло
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22.02.2024 15:20 Ответить
Не треба ганьбити звірів та людей.
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22.02.2024 15:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc Дуже гарно !
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22.02.2024 12:33 Ответить
зігрівся))
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22.02.2024 12:35 Ответить
Вибухонебезпечна любов
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22.02.2024 12:39 Ответить
Чертов гений! Он даже лёг правильно.
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22.02.2024 12:43 Ответить
0:41 боеприпас, 0:44 - разрыв пердячей кишки
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22.02.2024 12:44 Ответить
слабоуміє і отвага )))
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22.02.2024 12:45 Ответить
"Мне кажется, это была комедия, господа" 😂👍

Мудило
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22.02.2024 12:45 Ответить
Ну хоч цьогорічні премії BAFTA вже роздали. А то би її це муділо отримало. Якщо не за найкращу комедію, то за найкращу документалку. Само сценарій придумало, само і головну роль ісполніло.
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22.02.2024 12:59 Ответить
Чекав на барбекю, але щось пішло не так. 🤣
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22.02.2024 12:47 Ответить
Погрівся ванька.
Востаннє.
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22.02.2024 12:48 Ответить
Семечки!Семечки в карманы надо ложить,а не боеприпасы.
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22.02.2024 12:48 Ответить
А ми і не сперечаємось...дебіли в чистому вигляді
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22.02.2024 19:23 Ответить
А еще лучше хоть немного свинных мозгов, если свои напрочь отсутствуют. Это у них врожденное,лоботомия не поможет,нечего из своего "мозга" просто удалять.
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23.02.2024 10:27 Ответить
"Окупант гине від детонації *********** у кишенях свого загиблого товариша. "

гине - вбито, ліквідовано, знищено та т.і.
загиблого - трупа, вбитого та ...

Яка тупість... Ну якщо "Автор: " то повинен же хтось бути типу редактора...
Аби ж це було тільки на Цензорі...
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22.02.2024 12:50 Ответить
Решил погреть жопу у горящего кореша
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22.02.2024 12:50 Ответить
то лишня хромосома й.бнула
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22.02.2024 12:50 Ответить
Друг в пеклі погодився на акцію, приведи друга і отримаєш персональний унітаз)))
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22.02.2024 12:54 Ответить
їбать дурнувате
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22.02.2024 12:56 Ответить
ОСКАРА...В СТУДІЮ...!!!
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22.02.2024 12:59 Ответить
А що можна чекати від неадеквата, який з'їхав з глузду в окопі на фронті?
Нормальна людина спробувала хоч загасити палаюче тіло товариша.
А цей навпаки , ще й грітися ліг біля палаючого тіла.
Це ж він дихає та нюхає сморід трупного горіння.
А може взагалі... Там людоїдом став, чекає на прожарку м'яса... Бо не мають вже, що їсти в окопі.
Коротше кажучи, москалі потроху перетворюються в диких тварин на війні.
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22.02.2024 13:01 Ответить
Вже внесли в словник *расчеловечевание*
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22.02.2024 13:42 Ответить
*чи* ще не освоїв.
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22.02.2024 13:44 Ответить
То есть - один кацапет грелся у горящей тушки другого кацапета... Но не долго...
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22.02.2024 13:02 Ответить
Гигиги, все що можу написати. Погрівся бл..ь.
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22.02.2024 13:05 Ответить
Від карми не втечеш.
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22.02.2024 13:08 Ответить
Не читайте заголовків, чувак вирішив зробити самогубство під виглядом смерті від наших, він що просто так собі каску на голову мостив і вмощувався зручненько? Все зарди правдоподібності і подальших виплат!!!
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22.02.2024 13:09 Ответить
Зразковий сімʼянин
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22.02.2024 13:30 Ответить
Лапоть ф клочья.
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22.02.2024 13:15 Ответить
рашист певно розраховував не лише зігрітись а ще й перекусити смаженим мясом
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22.02.2024 13:22 Ответить
Решил прилечь возле тела любимой...
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22.02.2024 13:24 Ответить
Оце притворився, я радий за нього.
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22.02.2024 13:38 Ответить
*******, лапті, що б їм в дупу "смачно" залітало.
мостився, мостився, і саме сракою підстроївся....
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22.02.2024 13:41 Ответить
🤣🤣🤣😀🎉🎇
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22.02.2024 13:51 Ответить
Тільки умастився...
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22.02.2024 13:54 Ответить
А буде верещати: -- Хахл-ы-ыы-ыыы!!!
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22.02.2024 14:15 Ответить
А чого цей дебіл так вклаався, ногами вгору? Хотів закосити під трупака, щоб дрон не прилетів? - ну супер, самона-бнувся, навіть дрона не треба витрачати, зекономили.
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22.02.2024 14:43 Ответить
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22.02.2024 14:45 Ответить
Зайва хромосома творить дива!
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22.02.2024 15:20 Ответить
що це було?
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22.02.2024 15:21 Ответить
Довго, падло, мостилося...
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22.02.2024 15:26 Ответить
Мертвими прикидаються, скотиняки! А тут - хоба!
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22.02.2024 16:04 Ответить
вмерся в ролю
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22.02.2024 20:32 Ответить
мене здивувало, що лягає погрітися від палаючого тіла свого товариша, а вогонь грунтом закидато,водою залити? Ні ,про таке не чули
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22.02.2024 16:42 Ответить
Бум-ца-ца-ца-бум!
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22.02.2024 17:30 Ответить
Оператори дронів знімають такий кібєніматограф, що Голівуд відпочиває !...
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22.02.2024 17:53 Ответить
якось зберемо це німе кіно до купи ,муз.супровід зачьотний))) і випустимо повний метр з назвою.....
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22.02.2024 19:38 Ответить
свєзло-то как!
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22.02.2024 20:29 Ответить
Когда заряд попадает в тупую бошку и срывает маску, то выявляется подлинное лицо не человека, а морда зверя. Жах!!!!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1axmger/warning_graphic_ua_drone_team_honey_badger_posted/
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23.02.2024 03:49 Ответить
до премії дарвіна..
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29.02.2024 16:13 Ответить
 
 