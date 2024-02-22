Оккупант погибает от детонации боеприпасов в карманах своего погибшего товарища. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант погибает от детонации боеприпасов, взорвавшихся в карманах его погибшего товарища.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что тело ликвидированного оккупанта было охвачено огнем, и когда другой захватчик лег вблизи раздался взрыв.

"Казалось, что российские солдаты уже ничем удивить не смогут, но нет! Очередной "гений" становится в очередь за премией Дарвина, решив лечь вблизи горящего сослуживца с сюрпризом в карманах в виде боекомплекта. Видео из запорожского направления от нацгвардей бригады оперативного назначения "Спартан" и побратимов по аэроразведке подразделения 118-й ОМБр", - говорится в комментарии к видео.

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