Оккупант погибает от детонации боеприпасов в карманах своего погибшего товарища. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант погибает от детонации боеприпасов, взорвавшихся в карманах его погибшего товарища.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что тело ликвидированного оккупанта было охвачено огнем, и когда другой захватчик лег вблизи раздался взрыв.
"Казалось, что российские солдаты уже ничем удивить не смогут, но нет! Очередной "гений" становится в очередь за премией Дарвина, решив лечь вблизи горящего сослуживца с сюрпризом в карманах в виде боекомплекта. Видео из запорожского направления от нацгвардей бригады оперативного назначения "Спартан" и побратимов по аэроразведке подразделения 118-й ОМБр", - говорится в комментарии к видео.
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+30 ДенКо
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+17 Алекс Фомин
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Мудило
Востаннє.
гине - вбито, ліквідовано, знищено та т.і.
загиблого - трупа, вбитого та ...
Яка тупість... Ну якщо "Автор: " то повинен же хтось бути типу редактора...
Аби ж це було тільки на Цензорі...
Нормальна людина спробувала хоч загасити палаюче тіло товариша.
А цей навпаки , ще й грітися ліг біля палаючого тіла.
Це ж він дихає та нюхає сморід трупного горіння.
А може взагалі... Там людоїдом став, чекає на прожарку м'яса... Бо не мають вже, що їсти в окопі.
Коротше кажучи, москалі потроху перетворюються в диких тварин на війні.
мостився, мостився, і саме сракою підстроївся....
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1axmger/warning_graphic_ua_drone_team_honey_badger_posted/