Окупант гине від детонації боєприпасів у кишенях свого загиблого товариша. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант гине від детонації боєприпасів, що вибухнули у кишенях його загиблого товариша.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що тіло ліквідованого окупанта було охоплене вогнем, і коли інший загарбник ліг поблизу пролунав вибух.
"Здавалося, що російські солдати вже нічим здивувати не зможуть, але ні! Черговий "геній" стає в чергу за премією Дарвіна, вирішивши лягти поблизу палаючого товариша по службі з сюрпризом у кишенях у вигляді боєкомплекту. Відео із запорізького напрямку від нацгвардійців 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" та побратимів з аеророзвідки підрозділу 118-ї ОМБр", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+30 ДенКо
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+19 олег иванов #434516
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+17 Алекс Фомин
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Мудило
Востаннє.
гине - вбито, ліквідовано, знищено та т.і.
загиблого - трупа, вбитого та ...
Яка тупість... Ну якщо "Автор: " то повинен же хтось бути типу редактора...
Аби ж це було тільки на Цензорі...
Нормальна людина спробувала хоч загасити палаюче тіло товариша.
А цей навпаки , ще й грітися ліг біля палаючого тіла.
Це ж він дихає та нюхає сморід трупного горіння.
А може взагалі... Там людоїдом став, чекає на прожарку м'яса... Бо не мають вже, що їсти в окопі.
Коротше кажучи, москалі потроху перетворюються в диких тварин на війні.
мостився, мостився, і саме сракою підстроївся....
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1axmger/warning_graphic_ua_drone_team_honey_badger_posted/