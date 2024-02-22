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Новини Відео Війна
23 118 55

Окупант гине від детонації боєприпасів у кишенях свого загиблого товариша. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант гине від детонації боєприпасів, що вибухнули у кишенях його загиблого товариша.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що тіло ліквідованого окупанта було охоплене вогнем, і коли інший загарбник ліг поблизу пролунав вибух.

"Здавалося, що російські солдати вже нічим здивувати не зможуть, але ні! Черговий "геній" стає в чергу за премією Дарвіна, вирішивши лягти поблизу палаючого товариша по службі з сюрпризом у кишенях у вигляді боєкомплекту. Відео із запорізького напрямку від нацгвардійців 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" та побратимів з аеророзвідки підрозділу 118-ї ОМБр", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти виносять уцілілу пралку із будинку в окупованій Авдіївці: "Нам Шойгу "Героя" даст за чипы". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17399) знищення (7251) Запорізька область (3610)


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Топ коментарі
+30
Ахахахахах !!! Премію Дарвіна цьому дебілу ))))
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22.02.2024 12:33
+19
Семечки!Семечки в карманы надо ложить,а не боеприпасы.
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22.02.2024 12:48
+17
Друг в пеклі погодився на акцію, приведи друга і отримаєш персональний унітаз)))
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22.02.2024 12:54
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Ахахахахах !!! Премію Дарвіна цьому дебілу ))))
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22.02.2024 12:33 Відповісти
Ну чого одразу премію дарвіна?!? Но зігрітися воно забажало. Холодно ж сидіти в окопі в очікуванні чергового штурму на позиції ЗСУ. А тут так веселенько товариш "зажігає". Причому абсолютно безкоштовно ж...
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22.02.2024 13:23 Відповісти
Это походу зверолюдей обучали таким способом обогреваться - подпали своего товарища, станет тепло
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22.02.2024 15:20 Відповісти
Не треба ганьбити звірів та людей.
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22.02.2024 15:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc Дуже гарно !
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22.02.2024 12:33 Відповісти
зігрівся))
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22.02.2024 12:35 Відповісти
Вибухонебезпечна любов
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22.02.2024 12:39 Відповісти
Чертов гений! Он даже лёг правильно.
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22.02.2024 12:43 Відповісти
0:41 боеприпас, 0:44 - разрыв пердячей кишки
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22.02.2024 12:44 Відповісти
слабоуміє і отвага )))
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22.02.2024 12:45 Відповісти
"Мне кажется, это была комедия, господа" 😂👍

Мудило
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22.02.2024 12:45 Відповісти
Ну хоч цьогорічні премії BAFTA вже роздали. А то би її це муділо отримало. Якщо не за найкращу комедію, то за найкращу документалку. Само сценарій придумало, само і головну роль ісполніло.
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22.02.2024 12:59 Відповісти
Чекав на барбекю, але щось пішло не так. 🤣
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22.02.2024 12:47 Відповісти
Погрівся ванька.
Востаннє.
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22.02.2024 12:48 Відповісти
Семечки!Семечки в карманы надо ложить,а не боеприпасы.
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22.02.2024 12:48 Відповісти
А ми і не сперечаємось...дебіли в чистому вигляді
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22.02.2024 19:23 Відповісти
А еще лучше хоть немного свинных мозгов, если свои напрочь отсутствуют. Это у них врожденное,лоботомия не поможет,нечего из своего "мозга" просто удалять.
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23.02.2024 10:27 Відповісти
"Окупант гине від детонації *********** у кишенях свого загиблого товариша. "

гине - вбито, ліквідовано, знищено та т.і.
загиблого - трупа, вбитого та ...

Яка тупість... Ну якщо "Автор: " то повинен же хтось бути типу редактора...
Аби ж це було тільки на Цензорі...
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22.02.2024 12:50 Відповісти
Решил погреть жопу у горящего кореша
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22.02.2024 12:50 Відповісти
то лишня хромосома й.бнула
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22.02.2024 12:50 Відповісти
Друг в пеклі погодився на акцію, приведи друга і отримаєш персональний унітаз)))
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22.02.2024 12:54 Відповісти
їбать дурнувате
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22.02.2024 12:56 Відповісти
ОСКАРА...В СТУДІЮ...!!!
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22.02.2024 12:59 Відповісти
А що можна чекати від неадеквата, який з'їхав з глузду в окопі на фронті?
Нормальна людина спробувала хоч загасити палаюче тіло товариша.
А цей навпаки , ще й грітися ліг біля палаючого тіла.
Це ж він дихає та нюхає сморід трупного горіння.
А може взагалі... Там людоїдом став, чекає на прожарку м'яса... Бо не мають вже, що їсти в окопі.
Коротше кажучи, москалі потроху перетворюються в диких тварин на війні.
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22.02.2024 13:01 Відповісти
Вже внесли в словник *расчеловечевание*
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22.02.2024 13:42 Відповісти
*чи* ще не освоїв.
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22.02.2024 13:44 Відповісти
То есть - один кацапет грелся у горящей тушки другого кацапета... Но не долго...
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22.02.2024 13:02 Відповісти
Гигиги, все що можу написати. Погрівся бл..ь.
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22.02.2024 13:05 Відповісти
Від карми не втечеш.
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22.02.2024 13:08 Відповісти
Не читайте заголовків, чувак вирішив зробити самогубство під виглядом смерті від наших, він що просто так собі каску на голову мостив і вмощувався зручненько? Все зарди правдоподібності і подальших виплат!!!
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22.02.2024 13:09 Відповісти
Зразковий сімʼянин
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22.02.2024 13:30 Відповісти
Лапоть ф клочья.
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22.02.2024 13:15 Відповісти
рашист певно розраховував не лише зігрітись а ще й перекусити смаженим мясом
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22.02.2024 13:22 Відповісти
Решил прилечь возле тела любимой...
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22.02.2024 13:24 Відповісти
Оце притворився, я радий за нього.
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22.02.2024 13:38 Відповісти
*******, лапті, що б їм в дупу "смачно" залітало.
мостився, мостився, і саме сракою підстроївся....
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22.02.2024 13:41 Відповісти
🤣🤣🤣😀🎉🎇
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22.02.2024 13:51 Відповісти
Тільки умастився...
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22.02.2024 13:54 Відповісти
А буде верещати: -- Хахл-ы-ыы-ыыы!!!
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22.02.2024 14:15 Відповісти
А чого цей дебіл так вклаався, ногами вгору? Хотів закосити під трупака, щоб дрон не прилетів? - ну супер, самона-бнувся, навіть дрона не треба витрачати, зекономили.
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22.02.2024 14:43 Відповісти
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22.02.2024 14:45 Відповісти
Зайва хромосома творить дива!
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22.02.2024 15:20 Відповісти
що це було?
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22.02.2024 15:21 Відповісти
Довго, падло, мостилося...
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22.02.2024 15:26 Відповісти
Мертвими прикидаються, скотиняки! А тут - хоба!
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22.02.2024 16:04 Відповісти
вмерся в ролю
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22.02.2024 20:32 Відповісти
мене здивувало, що лягає погрітися від палаючого тіла свого товариша, а вогонь грунтом закидато,водою залити? Ні ,про таке не чули
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22.02.2024 16:42 Відповісти
Бум-ца-ца-ца-бум!
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22.02.2024 17:30 Відповісти
Оператори дронів знімають такий кібєніматограф, що Голівуд відпочиває !...
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22.02.2024 17:53 Відповісти
якось зберемо це німе кіно до купи ,муз.супровід зачьотний))) і випустимо повний метр з назвою.....
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22.02.2024 19:38 Відповісти
свєзло-то как!
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22.02.2024 20:29 Відповісти
Когда заряд попадает в тупую бошку и срывает маску, то выявляется подлинное лицо не человека, а морда зверя. Жах!!!!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1axmger/warning_graphic_ua_drone_team_honey_badger_posted/
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23.02.2024 03:49 Відповісти
до премії дарвіна..
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29.02.2024 16:13 Відповісти
 
 