Окупант гине від детонації боєприпасів у кишенях свого загиблого товариша. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант гине від детонації боєприпасів, що вибухнули у кишенях його загиблого товариша.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що тіло ліквідованого окупанта було охоплене вогнем, і коли інший загарбник ліг поблизу пролунав вибух.

"Здавалося, що російські солдати вже нічим здивувати не зможуть, але ні! Черговий "геній" стає в чергу за премією Дарвіна, вирішивши лягти поблизу палаючого товариша по службі з сюрпризом у кишенях у вигляді боєкомплекту. Відео із запорізького напрямку від нацгвардійців 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" та побратимів з аеророзвідки підрозділу 118-ї ОМБр", - йдеться у коментарі до відео.

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