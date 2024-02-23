Десантники 79-й бригады уничтожили наступавшую на Новомихайловку российскую колонну. ВИДЕО

Украинские воины из 79-й десантно-штурмовой бригады уничтожили колонну вражеской бронетехники, которая двигалась в направлении Новомихайловки Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов успешной боевой работы украинских бойцов опубликована в соцсетях. Десантники уничтожили не менее пяти бронемашин врага.

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