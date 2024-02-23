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Десантники 79-й бригады уничтожили наступавшую на Новомихайловку российскую колонну. ВИДЕО

Украинские воины из 79-й десантно-штурмовой бригады уничтожили колонну вражеской бронетехники, которая двигалась в направлении Новомихайловки Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов успешной боевой работы украинских бойцов опубликована в соцсетях. Десантники уничтожили не менее пяти бронемашин врага.

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Автор: 

армия РФ (19318) уничтожение (6980) Донецкая область (9710) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (196)


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Топ комментарии
+48
Їхали на Берлін але в напрямку Новомихайлівки зустрілися із козаками із 79 ДШБ
Уже ніхто нікуди не їде!
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23.02.2024 09:56
+28
Дууууже файно !
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23.02.2024 09:54
+25
Молодці, Козаки! Слава! Україну захистили!
Підтримуймо, як можемо!
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23.02.2024 10:05
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Дууууже файно !
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23.02.2024 09:54 Ответить
Ще б касеточкою заполірувати!
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23.02.2024 15:06 Ответить
Шо да то да, а то остолопи-кацапы як ото у звiринець на экскурсiю прийшли, тiльки роздивлялися навкруги. А тре , щоби кендюхи своi розвiшували на бурянi. Мож Борис поможет решить эту проблему , щойно прибув до Киева.
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24.02.2024 13:48 Ответить
Їхали на Берлін але в напрямку Новомихайлівки зустрілися із козаками із 79 ДШБ
Уже ніхто нікуди не їде!
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23.02.2024 09:56 Ответить
Їхали до Берліна, але не мали квитків.
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23.02.2024 11:56 Ответить
79 ОДШБ не пропускає без квитків на проїзд - але всім видає квитки на святковий концерт кобздона!!!
23 лютого там повний АНШЛАГ!
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23.02.2024 12:03 Ответить
ну ДУЖЕ приємно !!!!!!!!!
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23.02.2024 12:45 Ответить
Яскраво!
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23.02.2024 09:56 Ответить
Вночі бтт як новорічна ялинка
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23.02.2024 10:03 Ответить
Молодці, Козаки! Слава! Україну захистили!
Підтримуймо, як можемо!
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23.02.2024 10:05 Ответить
Красиво палають живцем покидьки. Торжество справедливості, коли нелюди, які прийшли вбивати цивільних та гвалтувати дітей масово отримають пекло вже на Землі
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23.02.2024 10:23 Ответить
Чудово прівітали рашистів з їхніми днями війскових вже не сил. А якомусь рашистському генералу так хтілось слави на сїх свято - отримав.
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23.02.2024 10:24 Ответить
Та не, то пыня приказал наступать по всем направлениям , за поцанов, которых перехерячили на лапотной срасеюшке немцы 23/02/1918 года.
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24.02.2024 13:51 Ответить
К слову 23.02.1918 г немцы поднажали на членина и тот пошел на позорный мирный договор , признав УНР как самостоятельное государство. Так шо 23 февраля - это не сколько кацапский праздник, сколько наш... Нужно тока правильно учредить наименование празднества.
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24.02.2024 13:54 Ответить
опять грабли , как под Киевом и Николаевом
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23.02.2024 10:30 Ответить
жалкуєте?
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23.02.2024 10:36 Ответить
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23.02.2024 10:38 Ответить
КАрочє, каZапські лЯгіони лягли... І це дуже файно
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23.02.2024 10:35 Ответить
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/02/23/710311/?_gl=1*206mzr*_ga*MTM2NTEzNTAyOC4xNzA0MTc2MTAw*_ga_6ELQ7YCNBS*MTcwODY3NzE5MC4zNTMuMS4xNzA4Njc3Mzc5LjYwLjAuMA.. Курс валют на 23 февраля: гривня впервые за неделю укрепилась к доллару
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23.02.2024 10:37 Ответить
А до чого тут це?
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23.02.2024 10:42 Ответить
прямая связь с событиями на фронте
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23.02.2024 10:43 Ответить
жалкуєте?

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23.02.2024 10:46 Ответить
Жалкую про що? Юра, ти шо-то попутав. Мабуть хльобнув чи курнув з позарання?
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23.02.2024 10:48 Ответить
не пью с пятого класса
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23.02.2024 10:49 Ответить
Тоді понятно, якщо з пятого... Ранувато кинув...
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23.02.2024 10:51 Ответить
Не про Юру
Просто к слову
"Разговаривать, Пить и Курить он начал одновременно"
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23.02.2024 12:50 Ответить
хм??пятый класс??а что мешало хотя бы в первом,бросить пить??
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23.02.2024 11:35 Ответить
Вибачаюсь, але курити я кинув у пʼять років. Спробував не сподобалось і завʼязав.
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24.02.2024 09:09 Ответить
вчера в новостях говорили что в россии обучают провокаторов Украинскому языку и пускают их на наши форумы
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23.02.2024 10:41 Ответить
Їх щє вчать чатботи використовувати для перекладу своїх коментарів українською
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23.02.2024 10:47 Ответить
Так то вони завжди робили ...
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23.02.2024 11:01 Ответить
.."до Лондона" оставалось совсем чуть-чуть.. .. кацапов
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23.02.2024 10:47 Ответить
Чем то так красиво накрыли? Я не видел разрывов где-то в стороне. Может, так смонтирован ролик, но расстреливали п@доров как в тире. Проблема в том, что скоро боеприпасы могут заканчиваться, а каких-то движений в этом направлении не видно. Нет, если они есть, эти движения, а я про них не слышал, то это хорошо. Только вот я уже привык, что все заранее анонсируется, да очень шумно, а сейчас тишина. Правда. подписаны серьезные договоренности с гарантиями безопасности, может, снаряды уже и не нужны?
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23.02.2024 10:47 Ответить
снарядов для орков хватит ,наглотаются досыта
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23.02.2024 10:51 Ответить
Если бы, но что-то новости не очень. А без снарядов что - как обещал лупоглазый примат?
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23.02.2024 11:18 Ответить
ой-вей, фима, и шо вы таки хотели єтим сказать? видимо вы пьяны, как обещали, и не в состоянии четко формулировать свои мыслі?
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23.02.2024 12:05 Ответить
КРАСИВО !!!
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23.02.2024 11:42 Ответить
Техніка ворожа яскраво палає - 79 ДШБ рашистів долає.
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23.02.2024 11:45 Ответить
Вот это класс, какая точность
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23.02.2024 15:46 Ответить
По перше це красиво.
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24.02.2024 09:11 Ответить
 
 