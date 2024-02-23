Десантники 79-ї бригади знищили російську колону, яка наступала на Новомихайлівку. ВIДЕО
Українські воїни із 79-ї десантно-штурмової бригади знищили колону ворожої бронетехніки, яка рухалася у напрямку Новомихайлівки на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів успішної бойової роботи українських бійців опублікований у соцмережах. Десантники знищили щонайменше п'ять бронемашин ворога.
Топ коментарі
+48 Luk Viktor
показати весь коментар23.02.2024 09:56
+28 Alex K #531926
показати весь коментар23.02.2024 09:54
+25 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар23.02.2024 10:05
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Уже ніхто нікуди не їде!
23 лютого там повний АНШЛАГ!
Підтримуймо, як можемо!
Просто к слову
"Разговаривать, Пить и Курить он начал одновременно"