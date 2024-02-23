УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9069 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
23 739 42

Десантники 79-ї бригади знищили російську колону, яка наступала на Новомихайлівку. ВIДЕО

Українські воїни із 79-ї десантно-штурмової бригади знищили колону ворожої бронетехніки, яка рухалася у напрямку Новомихайлівки на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів успішної бойової роботи українських бійців опублікований у соцмережах. Десантники знищили щонайменше п'ять бронемашин ворога. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обгорілі тіла ворожих танкістів валяються навколо щойно підбитого російського танка: "Рука чиясь. Тоже колись була людина". ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17482) знищення (7298) Донецька область (8529) 79 окрема десантно-штурмова бригада (200)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+48
Їхали на Берлін але в напрямку Новомихайлівки зустрілися із козаками із 79 ДШБ
Уже ніхто нікуди не їде!
показати весь коментар
23.02.2024 09:56
+28
Дууууже файно !
показати весь коментар
23.02.2024 09:54
+25
Молодці, Козаки! Слава! Україну захистили!
Підтримуймо, як можемо!
показати весь коментар
23.02.2024 10:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дууууже файно !
показати весь коментар
23.02.2024 09:54 Відповісти
Ще б касеточкою заполірувати!
показати весь коментар
23.02.2024 15:06 Відповісти
Шо да то да, а то остолопи-кацапы як ото у звiринець на экскурсiю прийшли, тiльки роздивлялися навкруги. А тре , щоби кендюхи своi розвiшували на бурянi. Мож Борис поможет решить эту проблему , щойно прибув до Киева.
показати весь коментар
24.02.2024 13:48 Відповісти
Їхали на Берлін але в напрямку Новомихайлівки зустрілися із козаками із 79 ДШБ
Уже ніхто нікуди не їде!
показати весь коментар
23.02.2024 09:56 Відповісти
Їхали до Берліна, але не мали квитків.
показати весь коментар
23.02.2024 11:56 Відповісти
79 ОДШБ не пропускає без квитків на проїзд - але всім видає квитки на святковий концерт кобздона!!!
23 лютого там повний АНШЛАГ!
показати весь коментар
23.02.2024 12:03 Відповісти
ну ДУЖЕ приємно !!!!!!!!!
показати весь коментар
23.02.2024 12:45 Відповісти
Яскраво!
показати весь коментар
23.02.2024 09:56 Відповісти
Вночі бтт як новорічна ялинка
показати весь коментар
23.02.2024 10:03 Відповісти
Молодці, Козаки! Слава! Україну захистили!
Підтримуймо, як можемо!
показати весь коментар
23.02.2024 10:05 Відповісти
Красиво палають живцем покидьки. Торжество справедливості, коли нелюди, які прийшли вбивати цивільних та гвалтувати дітей масово отримають пекло вже на Землі
показати весь коментар
23.02.2024 10:23 Відповісти
Чудово прівітали рашистів з їхніми днями війскових вже не сил. А якомусь рашистському генералу так хтілось слави на сїх свято - отримав.
показати весь коментар
23.02.2024 10:24 Відповісти
Та не, то пыня приказал наступать по всем направлениям , за поцанов, которых перехерячили на лапотной срасеюшке немцы 23/02/1918 года.
показати весь коментар
24.02.2024 13:51 Відповісти
К слову 23.02.1918 г немцы поднажали на членина и тот пошел на позорный мирный договор , признав УНР как самостоятельное государство. Так шо 23 февраля - это не сколько кацапский праздник, сколько наш... Нужно тока правильно учредить наименование празднества.
показати весь коментар
24.02.2024 13:54 Відповісти
опять грабли , как под Киевом и Николаевом
показати весь коментар
23.02.2024 10:30 Відповісти
жалкуєте?
показати весь коментар
23.02.2024 10:36 Відповісти
показати весь коментар
23.02.2024 10:38 Відповісти
КАрочє, каZапські лЯгіони лягли... І це дуже файно
показати весь коментар
23.02.2024 10:35 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/02/23/710311/?_gl=1*206mzr*_ga*MTM2NTEzNTAyOC4xNzA0MTc2MTAw*_ga_6ELQ7YCNBS*MTcwODY3NzE5MC4zNTMuMS4xNzA4Njc3Mzc5LjYwLjAuMA.. Курс валют на 23 февраля: гривня впервые за неделю укрепилась к доллару
показати весь коментар
23.02.2024 10:37 Відповісти
А до чого тут це?
показати весь коментар
23.02.2024 10:42 Відповісти
прямая связь с событиями на фронте
показати весь коментар
23.02.2024 10:43 Відповісти
жалкуєте?

показати весь коментар
23.02.2024 10:46 Відповісти
Жалкую про що? Юра, ти шо-то попутав. Мабуть хльобнув чи курнув з позарання?
показати весь коментар
23.02.2024 10:48 Відповісти
не пью с пятого класса
показати весь коментар
23.02.2024 10:49 Відповісти
Тоді понятно, якщо з пятого... Ранувато кинув...
показати весь коментар
23.02.2024 10:51 Відповісти
Не про Юру
Просто к слову
"Разговаривать, Пить и Курить он начал одновременно"
показати весь коментар
23.02.2024 12:50 Відповісти
хм??пятый класс??а что мешало хотя бы в первом,бросить пить??
показати весь коментар
23.02.2024 11:35 Відповісти
Вибачаюсь, але курити я кинув у пʼять років. Спробував не сподобалось і завʼязав.
показати весь коментар
24.02.2024 09:09 Відповісти
вчера в новостях говорили что в россии обучают провокаторов Украинскому языку и пускают их на наши форумы
показати весь коментар
23.02.2024 10:41 Відповісти
Їх щє вчать чатботи використовувати для перекладу своїх коментарів українською
показати весь коментар
23.02.2024 10:47 Відповісти
Так то вони завжди робили ...
показати весь коментар
23.02.2024 11:01 Відповісти
.."до Лондона" оставалось совсем чуть-чуть.. .. кацапов
показати весь коментар
23.02.2024 10:47 Відповісти
Чем то так красиво накрыли? Я не видел разрывов где-то в стороне. Может, так смонтирован ролик, но расстреливали п@доров как в тире. Проблема в том, что скоро боеприпасы могут заканчиваться, а каких-то движений в этом направлении не видно. Нет, если они есть, эти движения, а я про них не слышал, то это хорошо. Только вот я уже привык, что все заранее анонсируется, да очень шумно, а сейчас тишина. Правда. подписаны серьезные договоренности с гарантиями безопасности, может, снаряды уже и не нужны?
показати весь коментар
23.02.2024 10:47 Відповісти
снарядов для орков хватит ,наглотаются досыта
показати весь коментар
23.02.2024 10:51 Відповісти
Если бы, но что-то новости не очень. А без снарядов что - как обещал лупоглазый примат?
показати весь коментар
23.02.2024 11:18 Відповісти
ой-вей, фима, и шо вы таки хотели єтим сказать? видимо вы пьяны, как обещали, и не в состоянии четко формулировать свои мыслі?
показати весь коментар
23.02.2024 12:05 Відповісти
КРАСИВО !!!
показати весь коментар
23.02.2024 11:42 Відповісти
Техніка ворожа яскраво палає - 79 ДШБ рашистів долає.
показати весь коментар
23.02.2024 11:45 Відповісти
Вот это класс, какая точность
показати весь коментар
23.02.2024 15:46 Відповісти
По перше це красиво.
показати весь коментар
24.02.2024 09:11 Відповісти
 
 