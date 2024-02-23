Десантники 79-ї бригади знищили російську колону, яка наступала на Новомихайлівку. ВIДЕО

Українські воїни із 79-ї десантно-штурмової бригади знищили колону ворожої бронетехніки, яка рухалася у напрямку Новомихайлівки на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів успішної бойової роботи українських бійців опублікований у соцмережах. Десантники знищили щонайменше п'ять бронемашин ворога.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обгорілі тіла ворожих танкістів валяються навколо щойно підбитого російського танка: "Рука чиясь. Тоже колись була людина". ВIДЕО 18+