Ночной дрон "Дикие Шершни" уничтожает грузовик с оккупантами. ВИДЕО
Дрон "Дикие Шершни" оборудованный для работы в ночное время, прошел испытания в боевых условиях и уничтожил вражеский грузовик с оккупантами.
Призываем приобщиться к созданию ночных "Диких Шершней":
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Валентин Коваль #587289
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Олександр ВАЛОВИЙ
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Luk Viktor
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Филипп Филиппович Преображенск
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Hulio
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Task Salesforce
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Bobcat #501910
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ром17
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