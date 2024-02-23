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Ночной дрон "Дикие Шершни" уничтожает грузовик с оккупантами. ВИДЕО

Дрон "Дикие Шершни" оборудованный для работы в ночное время, прошел испытания в боевых условиях и уничтожил вражеский грузовик с оккупантами.

Призываем приобщиться к созданию ночных "Диких Шершней":

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Смотрите также: Операторы БПЛА ударного подразделения "Команчи" с 40-й ОАБР дронами "Дикі Шершні" уничтожили блиндаж и гаубицу Д-30 на Купянском направлении. ВИДЕО

Автор: 

сбор (303) дроны (3955) Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (227)


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23.02.2024 11:02 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам
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23.02.2024 11:05 Ответить
проти нічних FPV дронів шансів "0" врятуватися - від слова ZERRO
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23.02.2024 11:13 Ответить
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23.02.2024 11:16 Ответить
Firework
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23.02.2024 11:18 Ответить
Зеленський, де гроші на дрони? Шмигаль? Скількі можна вже по "банкам" в моно збирати?
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23.02.2024 12:01 Ответить
Буханкоцид
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23.02.2024 12:03 Ответить
Я би заходив ззаду )))
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23.02.2024 13:10 Ответить
 
 