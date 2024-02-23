Ночной дрон "Дикие Шершни" уничтожает грузовик с оккупантами. ВИДЕО

Дрон "Дикие Шершни" оборудованный для работы в ночное время, прошел испытания в боевых условиях и уничтожил вражеский грузовик с оккупантами.

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