Нічний дрон "Дикі Шершні" знищує вантажівку з окупантами. ВIДЕО

Дрон "Дикі Шершні" обладнаний для роботи у нічний час пройшов випробування у бойових умовах і знищив ворожу вантажівку з окупантами.

Дивіться: Оператори БПЛА ударного підрозділу "Команчі" із 40-ї ОАБР дронами "Дикі Шершні" знищили бліндаж та гаубицю Д-30 на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

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