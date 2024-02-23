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Нічний дрон "Дикі Шершні" знищує вантажівку з окупантами. ВIДЕО

Дрон "Дикі Шершні" обладнаний для роботи у нічний час пройшов випробування у бойових умовах і знищив ворожу вантажівку з окупантами.

Дивіться: Оператори БПЛА ударного підрозділу "Команчі" із 40-ї ОАБР дронами "Дикі Шершні" знищили бліндаж та гаубицю Д-30 на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Закликаємо долучитися до створення нічних "Диких Шершнів":

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Також дивіться: Дрони "Дикі шершні" атакують ворожу бронетехніку на південному напрямку. ВIДЕО

Автор: 

збір (337) дрони (4743) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (232)


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23.02.2024 11:02 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам
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23.02.2024 11:05 Відповісти
проти нічних FPV дронів шансів "0" врятуватися - від слова ZERRO
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23.02.2024 11:13 Відповісти
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23.02.2024 11:16 Відповісти
Firework
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23.02.2024 11:18 Відповісти
Зеленський, де гроші на дрони? Шмигаль? Скількі можна вже по "банкам" в моно збирати?
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23.02.2024 12:01 Відповісти
Буханкоцид
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23.02.2024 12:03 Відповісти
Я би заходив ззаду )))
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23.02.2024 13:10 Відповісти
 
 