Нічний дрон "Дикі Шершні" знищує вантажівку з окупантами. ВIДЕО
Дрон "Дикі Шершні" обладнаний для роботи у нічний час пройшов випробування у бойових умовах і знищив ворожу вантажівку з окупантами.
Закликаємо долучитися до створення нічних "Диких Шершнів":
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
ПриватБанк: 4731219611037825
PayPal: [email protected]
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар23.02.2024 11:02 Відповісти Мені подобається 6
Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар23.02.2024 11:05 Відповісти Мені подобається 11
Luk Viktor
показати весь коментар23.02.2024 11:13 Відповісти Мені подобається 1
Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар23.02.2024 11:16 Відповісти Мені подобається 14
Hulio
показати весь коментар23.02.2024 11:18 Відповісти Мені подобається 2
Task Salesforce
показати весь коментар23.02.2024 12:01 Відповісти Мені подобається 4
Bobcat #501910
показати весь коментар23.02.2024 12:03 Відповісти Мені подобається 1
ром17
показати весь коментар23.02.2024 13:10 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль