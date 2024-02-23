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Умеров и Сырский побывали в первом центре рекрутинга во Львове. ВИДЕО

Министр обороны Рустем Умеров вместе с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским посетили во Львове центр рекрутинга украинской армии.

Об этом министр сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сотрудники центра уже рассказывают о первых историях успеха и (и такое еще случается) об опасениях отдельных посетителей - не выдают ли здесь повесток", - отметил министр.

Умеров подчеркнул, что рекрутеры не военнослужащие и не имеют полномочий вручать повестки. Их работа – помочь подбирать вакансии в Силах обороны Украины и консультировать.

По данным министра, во львовском Центре работают пятеро рекрутеров. Среди них – те, кто отслужил в армии, и те, кто пришел из сферы IT и хочет применить свой опыт в новом направлении.

Смотрите также: Первый в Украине центр рекрутинга в ВСУ открыли во Львове, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Напомним, 12 февраля во Львове открыли первый в Украине центр рекрутинга армии, независимый от центров комплектования. Это пилотный проект Минобороны и Львовского городского совета.

В нем рекрутеры предоставляют информацию о вакансиях, консультируют и проводят профориентационные тесты, а также сопровождают кандидатов на пути к назначению на избранную должность в армии.

Автор: 

Львов (4585) Александр Сырский (596) Умеров Рустем (534) рекрутинг (135)


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Топ комментарии
+22
тобто, головнокомандувач, не планує військові операції, зі своїми генералами, а катається по тилам, відсвічує на відосіки, полює на "ухилянтів"?
залужний посилав нахер, а сирській, відробляє підвищення, як цуцик бігає на прив'язі.
ви бачите, до якої повної сраки доведена країна зе!ушльопком?
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23.02.2024 17:27
+18
Сирок і турок, обоє не українці
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23.02.2024 17:22
+18
А Сирський не бажає зайнятись своїми прямими обов'язками? Планування наступу іт.д. , чи він тепер буде виконувати ,виключно, команди арахамії?
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23.02.2024 17:28
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Правила форума Совет форумчан
Сирок і турок, обоє не українці
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23.02.2024 17:22 Ответить
прийшли і внєзапно там в очіріді побачили Садового, желающого вмерти в окопі через два тижні ?

***, вони реально *******, єслі не понімають, шо їм вже навіть горобці не вірять !
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23.02.2024 17:31 Ответить
горобця, ще попробуй наїби.
бачив, як молодий горобець, майже з пащі у кішки, якусь їжу стиряв, та улетів, ситий та задоволений.
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23.02.2024 17:34 Ответить
зацінив, молодчинка! ))
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23.02.2024 17:41 Ответить
дарма, вони записались штурмовиками у 3-тю штурмову 😕
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23.02.2024 17:32 Ответить
в Першу Шаурмову Бригаду

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23.02.2024 18:00 Ответить
Какіє отвратітєльниє рожі!
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23.02.2024 18:17 Ответить
Лохотрон *** довірливих!

Хіба діло «в Рекрутінну»?!

Проблема в тому що бійці не мають гарантій від держави.

Нема медичної страховки, допомоги в працевлаштуванні, допомоги свмьям, гідної ЗП та пенсії.

Треба Україні робити Конирактну Армію як у США.

І не треба казати що грошей нема. Вони е!
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23.02.2024 18:37 Ответить
Да нет, проблема в высоком шансе помереть. Нахера мертвому зарплата, пенсия, гарантии и помощь в трудоустройстве? Как по мне чушь люди гонят.

Когда будем кацапов стрелать как американцы растреливают йеменцев, тогда и желающих повоевать сразу подрастет.

Ну я просто по себе сужу, какие вводные: демобилизация через 3 года, высокий риск что распределят в пехоту, проблема с КАБами не решена, снарядный голод.

Как итог - задвухсотиться можно с весьма высоким шансом. Поэтому и бежать сломя голову в ЗСУ, желания нет.

Я побывал в блокаде Мариуполя, есть представления как это, когда тебе сутками на голову скидывают кучу снарядов, а ты никак ответить не можешь. Такое себе.

Может с химарса интересно стрелять, или по полям на шахеды охотится - дак кто же меня туда возьмет. А вот в Крынки, в яму на лютый мороз или лопатой лед рубать перед лодкой, короче нести все тяготы службы - это аж бегом
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24.02.2024 00:08 Ответить
Кордон так кордон!
А не Львів так Львів - кава так кава!
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23.02.2024 17:22 Ответить
країна - цирковий манеж - і шоу клоунів, і феєрверки з петардами, і фокусники...
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23.02.2024 17:24 Ответить
На працівників ЦР (не плутати з ТЦК!) розповсюджується бронь?
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23.02.2024 17:25 Ответить
А армією хто у цей час керує ? Може вони блазня на Донбас послали?
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23.02.2024 17:26 Ответить
блазня бажано посилати тіко нахер
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23.02.2024 17:43 Ответить
тобто, головнокомандувач, не планує військові операції, зі своїми генералами, а катається по тилам, відсвічує на відосіки, полює на "ухилянтів"?
залужний посилав нахер, а сирській, відробляє підвищення, як цуцик бігає на прив'язі.
ви бачите, до якої повної сраки доведена країна зе!ушльопком?
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23.02.2024 17:27 Ответить
Пздц. У них завал на фронтах а они в самом глубоком тылу ремонт проверяют и фотографируются. Да после того как просрали Авдеевку ети двое должны на подвале за ребра быть подвешены.
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23.02.2024 17:28 Ответить
А Сирський не бажає зайнятись своїми прямими обов'язками? Планування наступу іт.д. , чи він тепер буде виконувати ,виключно, команди арахамії?
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23.02.2024 17:28 Ответить
А хто в холопа бажання питає??
Його справа - пану влизувати, щоб блищало, як в кота!
"Война - х@йня, главноє маньоври"! Ось вам і весь сирський...
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23.02.2024 18:29 Ответить
Так що тепер чекати центру ректурингу у Львові?
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23.02.2024 17:29 Ответить
мабуть приліт ракети ...
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23.02.2024 17:33 Ответить
будуть нові тури на схід зі скидкою. Скидку вже зробили давно - скинули "тридцятку" військовослужбовцям.
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23.02.2024 17:38 Ответить
Ще одна нероздільна пара ********* українського політикуму
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23.02.2024 17:29 Ответить
Цікаво: чи можна заохотити барана, показуючи йому фото красивих страв з баранини?
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23.02.2024 17:34 Ответить
Ректурінгу? Це дуже міцно 😁
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23.02.2024 17:50 Ответить
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23.02.2024 17:54 Ответить
Wenden
@WendenGall
·
6 год
Нема сенсу вкладати у військового - бо все одно загине.
Нема сенсу лікувати старих - все одно скоро помре.
Нема навчати учнів - виросте і загине за 2 хв.
Нема сенсу...
Ось вам і борці з руским миром...
Ось такого монстра виростила тотальна корупційна українська система.
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23.02.2024 17:55 Ответить
синєгубов,забув як під Черкасами тебе остановили та вернули......чмо недоразвите,йи воювати!
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23.02.2024 18:18 Ответить
Це піздєц. Їм що робити нема чого.
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23.02.2024 17:56 Ответить
**...ся , все кричат. Дело сделано, все порешали.
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23.02.2024 18:11 Ответить
************! Українців знищать, половина гандонів потікає за кордон, а друга половина гандонів стане гауляйтерами. І майте на увазі, що і в одній половині і в іншій половині українців майже немає. 73%уйобків, зробіть ще щось.
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23.02.2024 18:18 Ответить
Андрію а ти гандон чи гумовий виріб в формі презерватива а може ти резиновий виріб номер 2
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23.02.2024 19:23 Ответить
Ти сам зрозумів, що настрочив?
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23.02.2024 21:08 Ответить
А у ЦЬОГО головнокомандувача все норм на фронті? Чи саме розсосеться? Можна і попіаритись...
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23.02.2024 18:20 Ответить
Піар зелений він такий....
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23.02.2024 20:27 Ответить
З Умеровим зрозуміло займайтеся своїми обов'язками інспектує,а Сирський що там робить не хочу навіть думати що до м'яса придивляється.
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23.02.2024 19:20 Ответить
А що там робить головнокомандувач . Що на фронті все ок? Чи його Арахамія заміняє тепер....
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23.02.2024 20:25 Ответить
Умєркін і Сирський - близнюки-браття,
куди Умєркін - туди і Сирський,
куди Сирський - туди і Умєркін.
(С) Вірш мій.
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23.02.2024 21:44 Ответить
У маларосов здесь опять зрада
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23.02.2024 21:56 Ответить
Дешевий піар. Татарин ні лня ні слудивший, та командуючий у якого всі рідні соужать у ворога. Ну все українці заспокожні
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25.02.2024 17:35 Ответить
 
 