Умеров и Сырский побывали в первом центре рекрутинга во Львове. ВИДЕО
Министр обороны Рустем Умеров вместе с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским посетили во Львове центр рекрутинга украинской армии.
Об этом министр сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Сотрудники центра уже рассказывают о первых историях успеха и (и такое еще случается) об опасениях отдельных посетителей - не выдают ли здесь повесток", - отметил министр.
Умеров подчеркнул, что рекрутеры не военнослужащие и не имеют полномочий вручать повестки. Их работа – помочь подбирать вакансии в Силах обороны Украины и консультировать.
По данным министра, во львовском Центре работают пятеро рекрутеров. Среди них – те, кто отслужил в армии, и те, кто пришел из сферы IT и хочет применить свой опыт в новом направлении.
Напомним, 12 февраля во Львове открыли первый в Украине центр рекрутинга армии, независимый от центров комплектования. Это пилотный проект Минобороны и Львовского городского совета.
В нем рекрутеры предоставляют информацию о вакансиях, консультируют и проводят профориентационные тесты, а также сопровождают кандидатов на пути к назначению на избранную должность в армии.
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***, вони реально *******, єслі не понімають, шо їм вже навіть горобці не вірять !
бачив, як молодий горобець, майже з пащі у кішки, якусь їжу стиряв, та улетів, ситий та задоволений.
Хіба діло «в Рекрутінну»?!
Проблема в тому що бійці не мають гарантій від держави.
Нема медичної страховки, допомоги в працевлаштуванні, допомоги свмьям, гідної ЗП та пенсії.
Треба Україні робити Конирактну Армію як у США.
І не треба казати що грошей нема. Вони е!
Когда будем кацапов стрелать как американцы растреливают йеменцев, тогда и желающих повоевать сразу подрастет.
Ну я просто по себе сужу, какие вводные: демобилизация через 3 года, высокий риск что распределят в пехоту, проблема с КАБами не решена, снарядный голод.
Как итог - задвухсотиться можно с весьма высоким шансом. Поэтому и бежать сломя голову в ЗСУ, желания нет.
Я побывал в блокаде Мариуполя, есть представления как это, когда тебе сутками на голову скидывают кучу снарядов, а ты никак ответить не можешь. Такое себе.
Может с химарса интересно стрелять, или по полям на шахеды охотится - дак кто же меня туда возьмет. А вот в Крынки, в яму на лютый мороз или лопатой лед рубать перед лодкой, короче нести все тяготы службы - это аж бегом
А не Львів так Львів - кава так кава!
залужний посилав нахер, а сирській, відробляє підвищення, як цуцик бігає на прив'язі.
ви бачите, до якої повної сраки доведена країна зе!ушльопком?
Його справа - пану влизувати, щоб блищало, як в кота!
"Война - х@йня, главноє маньоври"! Ось вам і весь сирський...
@WendenGall
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6 год
Нема сенсу вкладати у військового - бо все одно загине.
Нема сенсу лікувати старих - все одно скоро помре.
Нема навчати учнів - виросте і загине за 2 хв.
Нема сенсу...
Ось вам і борці з руским миром...
Ось такого монстра виростила тотальна корупційна українська система.
куди Умєркін - туди і Сирський,
куди Сирський - туди і Умєркін.
(С) Вірш мій.