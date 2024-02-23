Умеров и Сырский побывали в первом центре рекрутинга во Львове. ВИДЕО

Министр обороны Рустем Умеров вместе с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским посетили во Львове центр рекрутинга украинской армии.

Об этом министр сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сотрудники центра уже рассказывают о первых историях успеха и (и такое еще случается) об опасениях отдельных посетителей - не выдают ли здесь повесток", - отметил министр.

Умеров подчеркнул, что рекрутеры не военнослужащие и не имеют полномочий вручать повестки. Их работа – помочь подбирать вакансии в Силах обороны Украины и консультировать.

По данным министра, во львовском Центре работают пятеро рекрутеров. Среди них – те, кто отслужил в армии, и те, кто пришел из сферы IT и хочет применить свой опыт в новом направлении.

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Напомним, 12 февраля во Львове открыли первый в Украине центр рекрутинга армии, независимый от центров комплектования. Это пилотный проект Минобороны и Львовского городского совета.

В нем рекрутеры предоставляют информацию о вакансиях, консультируют и проводят профориентационные тесты, а также сопровождают кандидатов на пути к назначению на избранную должность в армии.