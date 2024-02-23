УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8897 відвідувачів онлайн
Новини Відео
8 443 41

Умєров та Сирський побували в першому центрі рекрутингу у Львові. ВIДЕО

Міністр оборони Рустем Умєров разом із Головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським відвідали у Львові центр рекрутингу української армії.

Про це міністр повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Працівники центру вже розповідають про перші історії успіху та (і таке ще трапляється) про побоювання окремих відвідувачів - чи не видають тут повісток", - зазначив міністр.

Читайте: Умєров та Сирський обговорили з Остіном фронт і постачання боєприпасів

Умєров наголосив, що рекрутери не є військовослужбовцями та не мають повноважень вручати повістки. Їхня робота – допомогти підбирати вакансії у Силах оборони України й надавати консультації.

За даними міністра, у львівському центрі працюють п’ятеро рекрутерів. Серед них – ті, хто відслужив у війську, і ті, хто прийшов зі сфери IT та хоче застосувати свій досвід у новому напрямі.

Також читайте: Умєров про досвід Авдіївки: Нам потрібні сучасні системи ППО, засоби далекого ураження та артснаряди

Нагадаємо, 12 лютого у Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу армії, який є незалежним від центрів комплектування. Це пілотний проєкт Міноборони та Львівської міської ради.

В ньому рекрутери надають інформацію щодо вакансій, консультують та проводять профорієнтаційні тести, а також супроводжують кандидатів на шляху до призначення на обрану посаду в армії.

Автор: 

Львів (3075) Сирський Олександр (619) Умєров Рустем (615) Рекрутинг (145)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
тобто, головнокомандувач, не планує військові операції, зі своїми генералами, а катається по тилам, відсвічує на відосіки, полює на "ухилянтів"?
залужний посилав нахер, а сирській, відробляє підвищення, як цуцик бігає на прив'язі.
ви бачите, до якої повної сраки доведена країна зе!ушльопком?
показати весь коментар
23.02.2024 17:27
+18
Сирок і турок, обоє не українці
показати весь коментар
23.02.2024 17:22
+18
А Сирський не бажає зайнятись своїми прямими обов'язками? Планування наступу іт.д. , чи він тепер буде виконувати ,виключно, команди арахамії?
показати весь коментар
23.02.2024 17:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сирок і турок, обоє не українці
показати весь коментар
23.02.2024 17:22 Відповісти
прийшли і внєзапно там в очіріді побачили Садового, желающого вмерти в окопі через два тижні ?

***, вони реально *******, єслі не понімають, шо їм вже навіть горобці не вірять !
показати весь коментар
23.02.2024 17:31 Відповісти
горобця, ще попробуй наїби.
бачив, як молодий горобець, майже з пащі у кішки, якусь їжу стиряв, та улетів, ситий та задоволений.
показати весь коментар
23.02.2024 17:34 Відповісти
зацінив, молодчинка! ))
показати весь коментар
23.02.2024 17:41 Відповісти
дарма, вони записались штурмовиками у 3-тю штурмову 😕
показати весь коментар
23.02.2024 17:32 Відповісти
в Першу Шаурмову Бригаду

показати весь коментар
23.02.2024 18:00 Відповісти
Какіє отвратітєльниє рожі!
показати весь коментар
23.02.2024 18:17 Відповісти
Лохотрон *** довірливих!

Хіба діло «в Рекрутінну»?!

Проблема в тому що бійці не мають гарантій від держави.

Нема медичної страховки, допомоги в працевлаштуванні, допомоги свмьям, гідної ЗП та пенсії.

Треба Україні робити Конирактну Армію як у США.

І не треба казати що грошей нема. Вони е!
показати весь коментар
23.02.2024 18:37 Відповісти
Да нет, проблема в высоком шансе помереть. Нахера мертвому зарплата, пенсия, гарантии и помощь в трудоустройстве? Как по мне чушь люди гонят.

Когда будем кацапов стрелать как американцы растреливают йеменцев, тогда и желающих повоевать сразу подрастет.

Ну я просто по себе сужу, какие вводные: демобилизация через 3 года, высокий риск что распределят в пехоту, проблема с КАБами не решена, снарядный голод.

Как итог - задвухсотиться можно с весьма высоким шансом. Поэтому и бежать сломя голову в ЗСУ, желания нет.

Я побывал в блокаде Мариуполя, есть представления как это, когда тебе сутками на голову скидывают кучу снарядов, а ты никак ответить не можешь. Такое себе.

Может с химарса интересно стрелять, или по полям на шахеды охотится - дак кто же меня туда возьмет. А вот в Крынки, в яму на лютый мороз или лопатой лед рубать перед лодкой, короче нести все тяготы службы - это аж бегом
показати весь коментар
24.02.2024 00:08 Відповісти
Кордон так кордон!
А не Львів так Львів - кава так кава!
показати весь коментар
23.02.2024 17:22 Відповісти
країна - цирковий манеж - і шоу клоунів, і феєрверки з петардами, і фокусники...
показати весь коментар
23.02.2024 17:24 Відповісти
На працівників ЦР (не плутати з ТЦК!) розповсюджується бронь?
показати весь коментар
23.02.2024 17:25 Відповісти
А армією хто у цей час керує ? Може вони блазня на Донбас послали?
показати весь коментар
23.02.2024 17:26 Відповісти
блазня бажано посилати тіко нахер
показати весь коментар
23.02.2024 17:43 Відповісти
тобто, головнокомандувач, не планує військові операції, зі своїми генералами, а катається по тилам, відсвічує на відосіки, полює на "ухилянтів"?
залужний посилав нахер, а сирській, відробляє підвищення, як цуцик бігає на прив'язі.
ви бачите, до якої повної сраки доведена країна зе!ушльопком?
показати весь коментар
23.02.2024 17:27 Відповісти
Пздц. У них завал на фронтах а они в самом глубоком тылу ремонт проверяют и фотографируются. Да после того как просрали Авдеевку ети двое должны на подвале за ребра быть подвешены.
показати весь коментар
23.02.2024 17:28 Відповісти
А Сирський не бажає зайнятись своїми прямими обов'язками? Планування наступу іт.д. , чи він тепер буде виконувати ,виключно, команди арахамії?
показати весь коментар
23.02.2024 17:28 Відповісти
А хто в холопа бажання питає??
Його справа - пану влизувати, щоб блищало, як в кота!
"Война - х@йня, главноє маньоври"! Ось вам і весь сирський...
показати весь коментар
23.02.2024 18:29 Відповісти
Так що тепер чекати центру ректурингу у Львові?
показати весь коментар
23.02.2024 17:29 Відповісти
мабуть приліт ракети ...
показати весь коментар
23.02.2024 17:33 Відповісти
будуть нові тури на схід зі скидкою. Скидку вже зробили давно - скинули "тридцятку" військовослужбовцям.
показати весь коментар
23.02.2024 17:38 Відповісти
Ще одна нероздільна пара ********* українського політикуму
показати весь коментар
23.02.2024 17:29 Відповісти
Цікаво: чи можна заохотити барана, показуючи йому фото красивих страв з баранини?
показати весь коментар
23.02.2024 17:34 Відповісти
Ректурінгу? Це дуже міцно 😁
показати весь коментар
23.02.2024 17:50 Відповісти
показати весь коментар
23.02.2024 17:54 Відповісти
Wenden
@WendenGall
·
6 год
Нема сенсу вкладати у військового - бо все одно загине.
Нема сенсу лікувати старих - все одно скоро помре.
Нема навчати учнів - виросте і загине за 2 хв.
Нема сенсу...
Ось вам і борці з руским миром...
Ось такого монстра виростила тотальна корупційна українська система.
показати весь коментар
23.02.2024 17:55 Відповісти
синєгубов,забув як під Черкасами тебе остановили та вернули......чмо недоразвите,йи воювати!
показати весь коментар
23.02.2024 18:18 Відповісти
Це піздєц. Їм що робити нема чого.
показати весь коментар
23.02.2024 17:56 Відповісти
**...ся , все кричат. Дело сделано, все порешали.
показати весь коментар
23.02.2024 18:11 Відповісти
************! Українців знищать, половина гандонів потікає за кордон, а друга половина гандонів стане гауляйтерами. І майте на увазі, що і в одній половині і в іншій половині українців майже немає. 73%уйобків, зробіть ще щось.
показати весь коментар
23.02.2024 18:18 Відповісти
Андрію а ти гандон чи гумовий виріб в формі презерватива а може ти резиновий виріб номер 2
показати весь коментар
23.02.2024 19:23 Відповісти
Ти сам зрозумів, що настрочив?
показати весь коментар
23.02.2024 21:08 Відповісти
А у ЦЬОГО головнокомандувача все норм на фронті? Чи саме розсосеться? Можна і попіаритись...
показати весь коментар
23.02.2024 18:20 Відповісти
Піар зелений він такий....
показати весь коментар
23.02.2024 20:27 Відповісти
З Умеровим зрозуміло займайтеся своїми обов'язками інспектує,а Сирський що там робить не хочу навіть думати що до м'яса придивляється.
показати весь коментар
23.02.2024 19:20 Відповісти
А що там робить головнокомандувач . Що на фронті все ок? Чи його Арахамія заміняє тепер....
показати весь коментар
23.02.2024 20:25 Відповісти
Умєркін і Сирський - близнюки-браття,
куди Умєркін - туди і Сирський,
куди Сирський - туди і Умєркін.
(С) Вірш мій.
показати весь коментар
23.02.2024 21:44 Відповісти
У маларосов здесь опять зрада
показати весь коментар
23.02.2024 21:56 Відповісти
Дешевий піар. Татарин ні лня ні слудивший, та командуючий у якого всі рідні соужать у ворога. Ну все українці заспокожні
показати весь коментар
25.02.2024 17:35 Відповісти
 
 