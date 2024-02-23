Умєров та Сирський побували в першому центрі рекрутингу у Львові. ВIДЕО
Міністр оборони Рустем Умєров разом із Головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським відвідали у Львові центр рекрутингу української армії.
Про це міністр повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Працівники центру вже розповідають про перші історії успіху та (і таке ще трапляється) про побоювання окремих відвідувачів - чи не видають тут повісток", - зазначив міністр.
Умєров наголосив, що рекрутери не є військовослужбовцями та не мають повноважень вручати повістки. Їхня робота – допомогти підбирати вакансії у Силах оборони України й надавати консультації.
За даними міністра, у львівському центрі працюють п’ятеро рекрутерів. Серед них – ті, хто відслужив у війську, і ті, хто прийшов зі сфери IT та хоче застосувати свій досвід у новому напрямі.
Нагадаємо, 12 лютого у Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу армії, який є незалежним від центрів комплектування. Це пілотний проєкт Міноборони та Львівської міської ради.
В ньому рекрутери надають інформацію щодо вакансій, консультують та проводять профорієнтаційні тести, а також супроводжують кандидатів на шляху до призначення на обрану посаду в армії.
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***, вони реально *******, єслі не понімають, шо їм вже навіть горобці не вірять !
бачив, як молодий горобець, майже з пащі у кішки, якусь їжу стиряв, та улетів, ситий та задоволений.
Хіба діло «в Рекрутінну»?!
Проблема в тому що бійці не мають гарантій від держави.
Нема медичної страховки, допомоги в працевлаштуванні, допомоги свмьям, гідної ЗП та пенсії.
Треба Україні робити Конирактну Армію як у США.
І не треба казати що грошей нема. Вони е!
Когда будем кацапов стрелать как американцы растреливают йеменцев, тогда и желающих повоевать сразу подрастет.
Ну я просто по себе сужу, какие вводные: демобилизация через 3 года, высокий риск что распределят в пехоту, проблема с КАБами не решена, снарядный голод.
Как итог - задвухсотиться можно с весьма высоким шансом. Поэтому и бежать сломя голову в ЗСУ, желания нет.
Я побывал в блокаде Мариуполя, есть представления как это, когда тебе сутками на голову скидывают кучу снарядов, а ты никак ответить не можешь. Такое себе.
Может с химарса интересно стрелять, или по полям на шахеды охотится - дак кто же меня туда возьмет. А вот в Крынки, в яму на лютый мороз или лопатой лед рубать перед лодкой, короче нести все тяготы службы - это аж бегом
А не Львів так Львів - кава так кава!
залужний посилав нахер, а сирській, відробляє підвищення, як цуцик бігає на прив'язі.
ви бачите, до якої повної сраки доведена країна зе!ушльопком?
Його справа - пану влизувати, щоб блищало, як в кота!
"Война - х@йня, главноє маньоври"! Ось вам і весь сирський...
@WendenGall
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6 год
Нема сенсу вкладати у військового - бо все одно загине.
Нема сенсу лікувати старих - все одно скоро помре.
Нема навчати учнів - виросте і загине за 2 хв.
Нема сенсу...
Ось вам і борці з руским миром...
Ось такого монстра виростила тотальна корупційна українська система.
куди Умєркін - туди і Сирський,
куди Сирський - туди і Умєркін.
(С) Вірш мій.