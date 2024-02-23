Умєров та Сирський побували в першому центрі рекрутингу у Львові. ВIДЕО

Міністр оборони Рустем Умєров разом із Головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським відвідали у Львові центр рекрутингу української армії.

Про це міністр повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Працівники центру вже розповідають про перші історії успіху та (і таке ще трапляється) про побоювання окремих відвідувачів - чи не видають тут повісток", - зазначив міністр.

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Умєров наголосив, що рекрутери не є військовослужбовцями та не мають повноважень вручати повістки. Їхня робота – допомогти підбирати вакансії у Силах оборони України й надавати консультації.

За даними міністра, у львівському центрі працюють п’ятеро рекрутерів. Серед них – ті, хто відслужив у війську, і ті, хто прийшов зі сфери IT та хоче застосувати свій досвід у новому напрямі.

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Нагадаємо, 12 лютого у Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу армії, який є незалежним від центрів комплектування. Це пілотний проєкт Міноборони та Львівської міської ради.

В ньому рекрутери надають інформацію щодо вакансій, консультують та проводять профорієнтаційні тести, а також супроводжують кандидатів на шляху до призначення на обрану посаду в армії.