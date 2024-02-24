Зеленский во вторую годовщину вторжения РФ обратился к украинцам из аэропорта Гостомеля: Два года назад мы огнем встречали здесь вражеский десант. ВИДЕО
Во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину президент Владимир Зеленский обратился к украинцам из аэропорта Гостомеля.
Об этом он сообщил в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Великий народ великой страны! Невероятно горжусь каждым. Восхищаюсь каждым. Верю в каждого. Любой нормальный человек хочет, чтобы война закончилась. Но никто из нас не позволит, чтобы закончилась наша страна. Именно поэтому к словам о завершении войны мы всегда добавляем: на наших условиях. Именно поэтому возле слова мир всегда звучит: справедливый. Именно поэтому в будущей истории возле слова Украина всегда будет стоять слово Независимая. Боремся за это. И победим. В лучший день нашей жизни. Спасибо всем вам воины, нашему народу и всем в мире, стоящим рядом с нами и правдой. Слава Украине!" – говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что находится в аэропорту Гостомеля.
"Именно отсюда должно было начаться то самое "Взять Киев и Украину за три дня". Можно сказать одним предложением: два года назад мы огнем встречали здесь вражеский десант, два года спустя мы встречаем здесь наших друзей и партнеров", - подчеркнул президент.
Как отмечает Зеленский, в Гостомель прибыли премьер Италии Джорджа Мэлони - глава G7, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Урсула фон дер Ляйен - президент Еврокомиссии, Александр Де Кроо - премьер Бельгии, который председательствует в Европейском совете.
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не буває такого шо "клянуть" і тіпа щось пошкодить, дивимось на ....... ТАК! - на сраліна.
тільки коли хотіла ця тварина зробити щось дуже вже погане, то поїла грибочків.
про "прокльони" це дуже смішно. вибачаюсь.
трильйон попів навіть, не зцілять "нежить" у Васі(у кого-небудь), навіть дай ти їм мільйон трильйонів євро - неможливо просто.
а "ми".....
подумай над Оманом
а тепер разом подумаєм, він ворог, чи .... ворог? вибирай з двох варіантів.
але елохторату нормасік, "бо ж не втік"(мля, просто чекав своїх, русскіх, не втік блін, реально стадо, настільки тупі, хоча, Трамп показав шо у нас в принципі нарід ще й не особливо тупий)
типу як Сраліну би кричати - Не вірю, не вірю шо ВИ просто знищуєте голодом наше село......
тавагіщь Сралін, праізашла ашипка, чудо предЇяви.ТЕ!!!! хлеп шоп паявился, Раз-два-три, ать-тва!!111
Але -- все! Почалося масове знищення армії...
Думає, гнида обдовбана, шо вдасться йому здриснути... ...уй смоктали комбайньори, здриснеш, еге ж...
https://www.youtube.com/shorts/ytD52xLsLB8
За хероїчний вихід з Варшавського котла. Герої! І самі вийшли і весь 95-й квартал вивели.
Зустрічали бійі ЗСУ, Національної гвардії та добровольці!
Ти підар драний сутки ховався незрозуміло де і вся твоя ***** ********* також!
Ти напевно МРІЮ спасав в Гостомелі?
Чи списав,як і весь УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД,продавши в Омані....?
Ми НАРОД УКРАЇНИ,а ви свора зрадників,ніщебродів,крадіїв і ублюдків!
так що твоя дорога одна - на х*уй з України!
І чим скоріше це ти зробиш,тим буде краще всім нам!
Бо саме ЗЄ залишив Гостомель без оборонців, відвівши звідти полк НГУ.
Ще на Півдні повно місць бойової слави ЗЄ, які утворилися завдяки розмінуванню Каланчака та Чонгара.