Зеленский во вторую годовщину вторжения РФ обратился к украинцам из аэропорта Гостомеля: Два года назад мы огнем встречали здесь вражеский десант. ВИДЕО

Во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину президент Владимир Зеленский обратился к украинцам из аэропорта Гостомеля.

Об этом он сообщил в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Великий народ великой страны! Невероятно горжусь каждым. Восхищаюсь каждым. Верю в каждого. Любой нормальный человек хочет, чтобы война закончилась. Но никто из нас не позволит, чтобы закончилась наша страна. Именно поэтому к словам о завершении войны мы всегда добавляем: на наших условиях. Именно поэтому возле слова мир всегда звучит: справедливый. Именно поэтому в будущей истории возле слова Украина всегда будет стоять слово Независимая. Боремся за это. И победим. В лучший день нашей жизни. Спасибо всем вам воины, нашему народу и всем в мире, стоящим рядом с нами и правдой. Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что находится в аэропорту Гостомеля.

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"Именно отсюда должно было начаться то самое "Взять Киев и Украину за три дня". Можно сказать одним предложением: два года назад мы огнем встречали здесь вражеский десант, два года спустя мы встречаем здесь наших друзей и партнеров", - подчеркнул президент.

Как отмечает Зеленский, в Гостомель прибыли премьер Италии Джорджа Мэлони - глава G7, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Урсула фон дер Ляйен - президент Еврокомиссии, Александр Де Кроо - премьер Бельгии, который председательствует в Европейском совете.

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