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Зеленский во вторую годовщину вторжения РФ обратился к украинцам из аэропорта Гостомеля: Два года назад мы огнем встречали здесь вражеский десант. ВИДЕО

Во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину президент Владимир Зеленский обратился к украинцам из аэропорта Гостомеля.

Об этом он сообщил в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Великий народ великой страны! Невероятно горжусь каждым. Восхищаюсь каждым. Верю в каждого. Любой нормальный человек хочет, чтобы война закончилась. Но никто из нас не позволит, чтобы закончилась наша страна. Именно поэтому к словам о завершении войны мы всегда добавляем: на наших условиях. Именно поэтому возле слова мир всегда звучит: справедливый. Именно поэтому в будущей истории возле слова Украина всегда будет стоять слово Независимая. Боремся за это. И победим. В лучший день нашей жизни. Спасибо всем вам воины, нашему народу и всем в мире, стоящим рядом с нами и правдой. Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что находится в аэропорту Гостомеля.

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"Именно отсюда должно было начаться то самое "Взять Киев и Украину за три дня". Можно сказать одним предложением: два года назад мы огнем встречали здесь вражеский десант, два года спустя мы встречаем здесь наших друзей и партнеров", - подчеркнул президент.

Как отмечает Зеленский, в Гостомель прибыли премьер Италии Джорджа Мэлони - глава G7, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Урсула фон дер Ляйен - президент Еврокомиссии, Александр Де Кроо - премьер Бельгии, который председательствует в Европейском совете.

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Автор: 

вторжение (508) Зеленский Владимир (20482) Гостомель (106)


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Топ комментарии
+121
Спочатку прибрав танкову бригаду з Житомирського напрямку, ППО з Киіївського моря, нацгварію з Гостомеля, не віддав наказ підірвати мости, здав Мрію, людей на катування і смерть, а тепер піариться, гниль фарбована...
Ніколи тобі не забудуть і не пробачать ті криваві шашлики. Жодне місто не було підготовлено до нападу, а південь розміновано
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24.02.2024 13:36
+73
Курва! Ще за два роки ми почуємо, що Зєлєнскій особисто стріляв з ДШК, а Баканов подавав патрони! Правда не зрозуміло чим саме відстрвлювались два орденоносці Пікплов з Кошевим. Звичайно, ніхто не згадає Миколу Жданянчина, який загинув там і був першим полеглим, якого привезли в моє місто. Він був моїм другом і першим з них, якого я провів в останню путь.
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24.02.2024 13:41
+68
Падло, ти напередодні вторгення людям мізки засирало шашликами, ти, сволота, кинув народ, який тобі вірив, в катівні та під бомби ворога! І ти, проклятий у віках Іуда, виліз зараз свою смердючу пащеку відкривати?!
Та будь ти і твоє сім'я прокляте смертями невинних до кінця вічності! Щоб ти заживо згнив і бачив, як гниють твої діти, виродок! І уся твоя зелена ******** разом з тобою!
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24.02.2024 13:43
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Нормальніє гєроі всегда ... ідут на поле битв після бою. Нормальніє злочинці повертаються на місце злочину. До вбитої МРІЇ.
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24.02.2024 14:18 Ответить
Ми? Ти де був, патріот? Ти з бункера через три дні виліз! Відосіки тобі не допоможуть, люди клянуть тебе і воно здійсниться!!!
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24.02.2024 14:18 Ответить
ніколи!
не буває такого шо "клянуть" і тіпа щось пошкодить, дивимось на ....... ТАК! - на сраліна.
тільки коли хотіла ця тварина зробити щось дуже вже погане, то поїла грибочків.
про "прокльони" це дуже смішно. вибачаюсь.
трильйон попів навіть, не зцілять "нежить" у Васі(у кого-небудь), навіть дай ти їм мільйон трильйонів євро - неможливо просто.
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24.02.2024 14:27 Ответить
Хто МИ, хто МИ? Що ти робив для того, щоби не було стільки смертей? ХТО ТВОЮ..... МИ? ТИ ЗАРА САМ ПРАЦЮЄШ ПРОТИ ПЕРЕМОГИ ЧЕРЕЗ СВОЇХ РИГІВ, ХТО МИ???????
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24.02.2024 14:19 Ответить
ну..... він то не лох?

а "ми".....
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24.02.2024 14:28 Ответить
Лохів лохіших за нього небачив
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24.02.2024 17:48 Ответить
поцікався шо Зеля робив на москівії
подумай над Оманом
а тепер разом подумаєм, він ворог, чи .... ворог? вибирай з двох варіантів.
але елохторату нормасік, "бо ж не втік"(мля, просто чекав своїх, русскіх, не втік блін, реально стадо, настільки тупі, хоча, Трамп показав шо у нас в принципі нарід ще й не особливо тупий)
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25.02.2024 11:31 Ответить
Два роки тому ми вогнем зустрічали тут ворожий десант, а потім нацькував ДБР на військових що посміли знищити злітно-посадкову смугу.
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24.02.2024 14:20 Ответить
Справа на Генерала Кривоноса відкрита до цих пір!
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25.02.2024 02:07 Ответить
Ми, Зеля Перший! Вова, не встидно до героїв примазуватись?
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24.02.2024 14:21 Ответить
як де з'явиться, то там біда станеться. Париж- горів храм, в Омані султан помер, приїхав у Маріуполь, то де зараз це місто, був у Херсоні-досі це місто обстрілюють, Авдіївку поїхав-здали Авдіївку і ось тепер Гостомель. Що далі?
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24.02.2024 14:22 Ответить
Бідося ...
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24.02.2024 14:28 Ответить
-"не вірю"...просто не вірю...це просто черговий "відосик"...для "галочки"...нещиро,не від серця...
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24.02.2024 14:24 Ответить

типу як Сраліну би кричати - Не вірю, не вірю шо ВИ просто знищуєте голодом наше село......
тавагіщь Сралін, праізашла ашипка, чудо предЇяви.ТЕ!!!! хлеп шоп паявился, Раз-два-три, ать-тва!!111
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24.02.2024 14:31 Ответить
яка щирість?. що написали, те й прочитав
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24.02.2024 16:54 Ответить
А все піариться на войні . 2 роки назад всі спецслужби кричали про гнаступ, а зеля казав ідіть на шашлики.... І хай краще розкаже хто Чонгар розмінували 2 роки назад...
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24.02.2024 14:26 Ответить
Єдиний обєкт який було збудоване Зє з 2019 по 2022 роки це повна реконструкція президентського бункеру. Це все!!! Всі інші військові програми ним було заморожено і повністю припинено фінансування. Розформовані бойові частини. І тепер ця погань їде піаритись в Гостомель який він сам і підставив... Як уже дістала ця безкінечна хуцпа. ... "Вован гостомєльскій" - титул зрадника і покидька.
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24.02.2024 14:28 Ответить
Як це лицемірство заї...О, це ти винен у смертях тисяч українців
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24.02.2024 14:37 Ответить
Зеля робить піар на костях. А де шашлики. Байден бреше, нападів не буде. Одним словом квартал 95. Та ніщо не забуто і ніхто не забутий. Слава воїнам Героям, які боронять неньку Україну. Смерть зрадникам та різній наволчі.
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24.02.2024 14:50 Ответить
хто ми? ти чмо зелене, обдовбане сиділо в бункері в обісраних штанах і жерло міміну. А там ще абристович з скиздженим гранатометом поруч був.
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24.02.2024 14:55 Ответить
Ми повинні усвідомити, що чим довше ми мовчатимемо, тим сильніше і швидше стискатиметься зашморг навколо нашої шиї. Може наступити момент, коли прокидатися вже буде надто пізно. Тому думаймо і не біймося! Боятися потрібно наслідків, до яких можуть призвести наше мовчання та бездіяльність. Ось це дійсно страшно...
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24.02.2024 14:57 Ответить
На жаль, вже пізно... два місяці назад, ще була можливість: Залужний піднімає в тилу зо дві учбові бригади, кілька бригад ТРО( щоб не чіпати фронт ), бере Київ в кільце, щоб жодна зелена падлюка не вислизнула, й кияни самі починають весілля. Захід поставився б з розумінням. І ніяка поліцейська чи СБУшна шкура не стала б на захист зеленої сволоти!
Але -- все! Почалося масове знищення армії...
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24.02.2024 15:34 Ответить
Тому цей піджИдок і прибрав Залужного...
Думає, гнида обдовбана, шо вдасться йому здриснути... ...уй смоктали комбайньори, здриснеш, еге ж...
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24.02.2024 16:13 Ответить
Ви повинні усвідомити,що голосувати за цирк - маєте цирк!
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24.02.2024 18:00 Ответить
Коментувати промови ухилянта шалика боневтіковича нама бажання ,це лайно навіть слухати не хочу. Але почитавши коменти- душа радіє що люди тварюку готові не на палю,а як мінімум під суд відправити. І якщо таке станеться то відсотків 80 це підтримають.
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24.02.2024 15:00 Ответить
Підтримають, кажеш, брате... Так, але, є питання, де ж тоді подінуться оті 73% ряскоголових дегенератів?(((
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24.02.2024 16:15 Ответить
Людську пам'ять не вбити, історію не стерти. Але, якщо би всі прокльони "працювали", то ху*ло к*цапське вже на другий день смажився у пеклі, а його смердячі засцяні рештки жерли хробаки у "кремлёвскай стінє".
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24.02.2024 15:05 Ответить
Ми орали - я та трактор. Гнида гундоса.
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24.02.2024 15:26 Ответить
Виявляється с*ка бійці хочуть вижити.
https://www.youtube.com/shorts/ytD52xLsLB8
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24.02.2024 15:36 Ответить
ах ти ж кочений виродок, будь ти проклятий, брехло сране! Там в Гостомелі першими загинули срочники, хлопці 19-ти років, в той час , як ти ховався в бункері! І загинули вони тільки через тебе, бо ти брехав і провокував війну!
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24.02.2024 15:36 Ответить
"ми вогнем зустрічали " - а скільки з вашої компанії загинули чи отримали поранення? Яки нагороди за це маєте?
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24.02.2024 15:42 Ответить
Ну чому ж? Нагороди отримали і Пікалов, і Лисий.
За хероїчний вихід з Варшавського котла. Герої! І самі вийшли і весь 95-й квартал вивели.
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24.02.2024 18:43 Ответить
Не ''ми'', а ВИ. Його я там не бачив, рівно, як і його тупорилу ряскоголову команду дрібних крадіїв і збоченців...
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24.02.2024 16:08 Ответить
Чепуха никчемная.
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24.02.2024 16:35 Ответить
В Армении рассказали что в марте Зеленский приедет в Ереван.
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24.02.2024 16:38 Ответить
Залишите його собі!
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25.02.2024 02:01 Ответить
Особливо вчасно зеленский прибрав бригаду шилок, і це після того як Бернс показав йьому шо саме тудой буде брошен десант рашистів на геліокоптерах. Вона стояла саме на тому напрямку. Кров, кругом кров від дії зеленского та йього слуг. Нескінченна кров дітей, жінок, захисників.
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24.02.2024 16:48 Ответить
Пішов ***** зі своїми нескінченними відосіками і зверненнями!.Уже заї.ав, навіть кінчені зе-лохи у це не вірять. Якби кожен українець харкнув у морду цьому підару - воно в утопилося в харкотинні людської ненависті і огиди.
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24.02.2024 16:58 Ответить
ну він тоді займався євако пікалова юзіка та кошового
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24.02.2024 17:07 Ответить
Особливо ти зустрічав особисто, віслюк оманський!
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24.02.2024 17:10 Ответить
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24.02.2024 17:10 Ответить
Ви зустрічали?
Зустрічали бійі ЗСУ, Національної гвардії та добровольці!
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24.02.2024 17:33 Ответить
зеленський, не приписуй героїзм УКРАЇНЦІВ своїм обсосам зеленим!
Ти підар драний сутки ховався незрозуміло де і вся твоя ***** ********* також!
Ти напевно МРІЮ спасав в Гостомелі?
Чи списав,як і весь УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД,продавши в Омані....?
Ми НАРОД УКРАЇНИ,а ви свора зрадників,ніщебродів,крадіїв і ублюдків!
так що твоя дорога одна - на х*уй з України!
І чим скоріше це ти зробиш,тим буде краще всім нам!
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24.02.2024 17:45 Ответить
А можна ще раз кого і де зустрічав ЗЄ у лютому 2022?

Бо саме ЗЄ залишив Гостомель без оборонців, відвівши звідти полк НГУ.

Ще на Півдні повно місць бойової слави ЗЄ, які утворилися завдяки розмінуванню Каланчака та Чонгара.
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24.02.2024 19:13 Ответить
Брехло з ВЕЛИКОЇ БУКВИ БББББББББ...
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24.02.2024 20:49 Ответить
Хто встрічав,а кого під Вінницею завернули в Києв!
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25.02.2024 01:58 Ответить
вся психбольница в комментах отметилась.
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25.02.2024 02:10 Ответить
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