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Украинский боец ​​сдержал штурм группы оккупантов: "Бл#дь, вас один человек сдерживает! Один! Десятерых!". ВИДЕО

Один боец 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" смог сдержать нашествие из десяти российских штурмовиков и отстоять позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину батальон выложил в телеграме. Известно, что это произошло еще в декабре 2023 года.

"Один-единственный "эдельвейс" удерживает позицию, хладнокровно отбивая атаку десяти оккупантов. На видео хорошо видно, как орки, как черви, извиваются, ползают вокруг окопа, где сидит наш боец. Он профессионально отгоняет нашествие гранатами и автоматом", — сообщили в батальоне.

Военным удалось перехватить радиопереговоры противника.

Смотрите также: Оккупанты жалуются на свое командование и потери личного состава: "Просто мясо еб#ное, вот кто мы". ВИДЕО

"Бл#дь, вас один человек сдерживает! Один! Десятерых". Это не цитата из пафосного боевика, а вполне реальные слова истерящего в радиостанцию орковского командира… Командир бьется в истерике, указывая штурмовикам, что делать. "Заходить слева…", "Заползти…", "Забросать гранатами…". Он не может понять, как столько российского "мяса" не может отбить позицию с одним бойцом. Конечно, захватчики не представляют, на что способны украинцы, защищая свою землю", — рассказали в 8-м ОГШБ.

"Наш же боец остался жив-здоров. Он заставил то, что осталось от врага, бежать, отстояв позицию и дождавшись подкрепления", - сообщили в батальоне.

Дивіться: Українські захисники знищили ворожу БМП разом з частиною десанту на Луганщині. ВIДЕО

Автор: 

штурм (525) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (204)


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Топ комментарии
+69
Те що це Герой то без сумніву! У мене інше запитання, чому він ОДИН на позиції?!
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24.02.2024 14:43
+55
тому що ти в Польщу втік
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24.02.2024 14:47
+45
Слава героям!
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24.02.2024 14:42
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Це ж було вже (с)
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24.02.2024 15:46 Ответить
Нічого не зрозуміло. Атакуючи в окопах але половина без зброї і атакують як армія зомбі озброєні лише кликами, "едельвейс" засів поруч в землянці і воює наодинці як Джон Рембо. Мінометна підтримка відсутня, проте прилетіла птичка щастя завтрашнєго дня. Чого він там опинився сам, чи як Тарас Бульба повернувся забрати загублену люльку поки буряти спали? Пригожин з пекла істерить і коментує це як футбольний матч ФК "Карпати" - ФК "ЦСКА". Живописне полотно. Відео до розбору, героя до нагороди.
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24.02.2024 16:09 Ответить
Один Україньський Воїн проти десяти орків.
Один, і перемагає.
Два роки триває війна.
Україна переможе!
Україна - по над усе!
Слава Україні, Україньським Героям і всьому Україньському Героічному Народові!

Всім бажаю здоров'я, сили та скорої Перемоги!
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24.02.2024 16:12 Ответить
Все вірно, одна ЛЮДИНА ТА ЗАХИСТНИК БАТЬКІВЩИНИ, стримуе 10 десять расейскіх окупантів - рашен - підорасів.
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24.02.2024 16:22 Ответить
Героічний Боєць! (к*ацапському г*мну цього не дано).
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24.02.2024 16:23 Ответить
Честь 🫡🇺🇦
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24.02.2024 16:29 Ответить
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24.02.2024 16:32 Ответить
Це черговий українский супергерой-респект...
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24.02.2024 16:33 Ответить
Нічого хорошого немає в геройстві, він напевно і живим не залишився. Бо геройство завжди означає, що не вистачило людей, боєкомплекту, ***********, що були помилки командування. Але війну на герозмі не виграти.
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24.02.2024 16:40 Ответить
Юрій Бутусов: Героїзм - це завжди чиясь недоробка

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в інтерв'ю Radio NV заявив, що причиною, з якої українські військові змушені виявляти героїзм, часто стають помилкові рішення на вищому рівні.

«У нас командири, вищі керівники навіть бояться повідомляти об'єктивну обстановку. Спочатку ми втрачаємо якісь позиції - одну, другу, третю, а всі командири сидять мовчки і чекають, щоб не на них тикнули пальцем, що це вони винуваті. А потім починається героїзм. Коли вже противник стиснув і залишилося кілька шляхів, місто вже фактично в напівоточенні ворогом, починається героїзм: кидають резерви, всі сили, заклики патріотичні. Це все треба було робити раніше, тоді б героїзму не було. Він не потрібен на війні»,
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24.02.2024 16:49 Ответить
А на останніх секундах це в кого скидає дрон гранату?
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24.02.2024 16:47 Ответить
А прізвище цього бійця можна дізнатись? Бо у нас всі безіменні. Багатьом людям, які полягли в 14му треба було б пам'ятник поставити, персональний, але не поставили навіть один на всіх.
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24.02.2024 16:47 Ответить
Як це немає про тих, хто загинув у 2014, а стіна у Києві?
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24.02.2024 16:50 Ответить
Нашо тобі його прізвище, ухилянт?)
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24.02.2024 17:52 Ответить
Ну так один український воїн до десяти кацапських орків. Хтось ще сумнівається в такій пропорції через 2 роки? Нажаль тільки що не один до двадцяти🥴
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24.02.2024 17:12 Ответить
Потрібність у героїзмі закриває пройоби командування. І локально на рівні країни, і глобально, у окопі.
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24.02.2024 18:44 Ответить
Відосик, це кінцева частина штурму, а штурм починається з артпідготовки... тому боєць і залишився один. Знати б ім"я героя.
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24.02.2024 19:33 Ответить
Вчора звернення Едельвейсу зібрало тут багато коментів різних моральних уродів.
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24.02.2024 20:34 Ответить
а тут как не новость про мобилизацию, то они слетаются как мухи на го*но
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25.02.2024 01:56 Ответить
Супер! Але таке питання: як вiн там один залишився?
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24.02.2024 21:53 Ответить
Нафіг це геройство, виключно на геройстві у війні не переможеш. Чому він там один проти 10 москалів опинився?
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24.02.2024 22:05 Ответить
За Україну не треба помирати. За Україну треба вбивати ворогів
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26.02.2024 00:50 Ответить
++++++++++++++++++!!!!!!!!!!!!
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24.02.2024 22:12 Ответить
Вална ***** слишит! Пачему ти нє слишішь вална??
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25.02.2024 01:41 Ответить
Це відео з грудня і воно вже було на Цензорі, навіщо двічі витягувати одну новину знову, нехай і героїчну?
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25.02.2024 01:48 Ответить
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