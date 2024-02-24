Украинский боец ​​сдержал штурм группы оккупантов: "Бл#дь, вас один человек сдерживает! Один! Десятерых!". ВИДЕО

Один боец 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" смог сдержать нашествие из десяти российских штурмовиков и отстоять позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину батальон выложил в телеграме. Известно, что это произошло еще в декабре 2023 года.

"Один-единственный "эдельвейс" удерживает позицию, хладнокровно отбивая атаку десяти оккупантов. На видео хорошо видно, как орки, как черви, извиваются, ползают вокруг окопа, где сидит наш боец. Он профессионально отгоняет нашествие гранатами и автоматом", — сообщили в батальоне.

Военным удалось перехватить радиопереговоры противника.

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"Бл#дь, вас один человек сдерживает! Один! Десятерых". Это не цитата из пафосного боевика, а вполне реальные слова истерящего в радиостанцию орковского командира… Командир бьется в истерике, указывая штурмовикам, что делать. "Заходить слева…", "Заползти…", "Забросать гранатами…". Он не может понять, как столько российского "мяса" не может отбить позицию с одним бойцом. Конечно, захватчики не представляют, на что способны украинцы, защищая свою землю", — рассказали в 8-м ОГШБ.

"Наш же боец остался жив-здоров. Он заставил то, что осталось от врага, бежать, отстояв позицию и дождавшись подкрепления", - сообщили в батальоне.

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