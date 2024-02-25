Снайпер-пограничник обезвредил двух пехотинцев РФ на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Снайпер-пограничник с позывным "Одесса" уничтожил российского оккупанта, а второго обезвредил на Бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовала Госпогранслужба.

"После нескольких часов наблюдения пограничник с позывным "Одесса" заметил двух бойцов противника, двигавшихся к своим позициям.

Одним выстрелом из украинской винтовки UAR-10 снайпер снял первого врага и несколькими последующими обезвредил второго противника", - говорится в сообщении.

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