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Снайпер-пограничник обезвредил двух пехотинцев РФ на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Снайпер-пограничник с позывным "Одесса" уничтожил российского оккупанта, а второго обезвредил на Бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовала Госпогранслужба.

"После нескольких часов наблюдения пограничник с позывным "Одесса" заметил двух бойцов противника, двигавшихся к своим позициям.

Одним выстрелом из украинской винтовки UAR-10 снайпер снял первого врага и несколькими последующими обезвредил второго противника", - говорится в сообщении.

Читайте также: Снайпер попадает в оккупанта на авдеевском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19375) ликвидация (3598) снайперы (485)


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Топ комментарии
+15
"....Снайпер ліквідував російського загарбника..." ?
Я двох хробаків нарахував)))
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25.02.2024 12:41
+8
1-й кацап втрое лучше 2-го. Ему хватило 1-й пули. Зато 2-й сдох уставшим.
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25.02.2024 13:14
+4
Ви знову наплутали. відео на Цензорі місяць назад, тільки не запорізький напрямок, а поблизу Бахмуту, і снайпер не "Литовець", а "Одеса". https://m.censor.net/ua/news/3468423/******************************************************
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25.02.2024 12:51
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"....Снайпер ліквідував російського загарбника..." ?
Я двох хробаків нарахував)))
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25.02.2024 12:41 Ответить
Ви знову наплутали. відео на Цензорі місяць назад, тільки не запорізький напрямок, а поблизу Бахмуту, і снайпер не "Литовець", а "Одеса". https://m.censor.net/ua/news/3468423/******************************************************
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25.02.2024 12:51 Ответить
цензорятам хотіли настрій підняти, мабудЬ.....
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25.02.2024 12:58 Ответить
Для мене загадка, навіщо штучно "піднімати настрій" оцим, якщо в московитів реально через день жирнючі цілі то з неба падають, як груші, то топляться в морі.
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25.02.2024 13:06 Ответить
1-й кацап втрое лучше 2-го. Ему хватило 1-й пули. Зато 2-й сдох уставшим.
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25.02.2024 13:14 Ответить
це сотий чи відосик для овець?
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25.02.2024 15:16 Ответить
два дохлих москаля ))
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25.02.2024 15:18 Ответить
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25.02.2024 15:27 Ответить
Скільки можна попереджувати - не бігай від снайпера, помреш втомленим .
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25.02.2024 16:26 Ответить
 
 