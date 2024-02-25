Снайпер-пограничник обезвредил двух пехотинцев РФ на Бахмутском направлении. ВИДЕО
Снайпер-пограничник с позывным "Одесса" уничтожил российского оккупанта, а второго обезвредил на Бахмутском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовала Госпогранслужба.
"После нескольких часов наблюдения пограничник с позывным "Одесса" заметил двух бойцов противника, двигавшихся к своим позициям.
Одним выстрелом из украинской винтовки UAR-10 снайпер снял первого врага и несколькими последующими обезвредил второго противника", - говорится в сообщении.
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+15 Luk Viktor
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+4 Vsevolod Twerd #583881
показать весь комментарий25.02.2024 12:51
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Я двох хробаків нарахував)))