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Снайпер-прикордонник знешкодив двох піхотинців РФ на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Снайпер-прикордонник з позивним "Одеса" знищив російського окупанта, а іншого знешкодив на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опублікувала Держприкордонслужба.

"Після кількох годин спостереження прикордонник з позивним "Одеса" помітив двох бійців противника, які рухалися до своїх позицій.

Одним пострілом з української гвинтівки UAR-10 снайпер зняв першого ворога та кількома наступними знешкодив другого противника", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Дрон-камікадзе ліквідував одразу двох окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) ліквідація (3981) снайпери (360)


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Топ коментарі
+15
"....Снайпер ліквідував російського загарбника..." ?
Я двох хробаків нарахував)))
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25.02.2024 12:41
+8
1-й кацап втрое лучше 2-го. Ему хватило 1-й пули. Зато 2-й сдох уставшим.
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25.02.2024 13:14
+4
Ви знову наплутали. відео на Цензорі місяць назад, тільки не запорізький напрямок, а поблизу Бахмуту, і снайпер не "Литовець", а "Одеса". https://m.censor.net/ua/news/3468423/******************************************************
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25.02.2024 12:51
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"....Снайпер ліквідував російського загарбника..." ?
Я двох хробаків нарахував)))
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25.02.2024 12:41 Відповісти
Ви знову наплутали. відео на Цензорі місяць назад, тільки не запорізький напрямок, а поблизу Бахмуту, і снайпер не "Литовець", а "Одеса". https://m.censor.net/ua/news/3468423/******************************************************
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25.02.2024 12:51 Відповісти
цензорятам хотіли настрій підняти, мабудЬ.....
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25.02.2024 12:58 Відповісти
Для мене загадка, навіщо штучно "піднімати настрій" оцим, якщо в московитів реально через день жирнючі цілі то з неба падають, як груші, то топляться в морі.
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25.02.2024 13:06 Відповісти
1-й кацап втрое лучше 2-го. Ему хватило 1-й пули. Зато 2-й сдох уставшим.
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25.02.2024 13:14 Відповісти
це сотий чи відосик для овець?
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25.02.2024 15:16 Відповісти
два дохлих москаля ))
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25.02.2024 15:18 Відповісти
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25.02.2024 15:27 Відповісти
Скільки можна попереджувати - не бігай від снайпера, помреш втомленим .
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25.02.2024 16:26 Відповісти
 
 