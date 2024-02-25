Снайпер-прикордонник знешкодив двох піхотинців РФ на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Снайпер-прикордонник з позивним "Одеса" знищив російського окупанта, а іншого знешкодив на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опублікувала Держприкордонслужба.

"Після кількох годин спостереження прикордонник з позивним "Одеса" помітив двох бійців противника, які рухалися до своїх позицій.

Одним пострілом з української гвинтівки UAR-10 снайпер зняв першого ворога та кількома наступними знешкодив другого противника", - йдеться в повідомленні.

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