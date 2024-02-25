Снайпер-прикордонник знешкодив двох піхотинців РФ на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Снайпер-прикордонник з позивним "Одеса" знищив російського окупанта, а іншого знешкодив на Бахмутському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опублікувала Держприкордонслужба.
"Після кількох годин спостереження прикордонник з позивним "Одеса" помітив двох бійців противника, які рухалися до своїх позицій.
Одним пострілом з української гвинтівки UAR-10 снайпер зняв першого ворога та кількома наступними знешкодив другого противника", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 Luk Viktor
показати весь коментар25.02.2024 12:41
+8 ZoV KobZona
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+4 Vsevolod Twerd #583881
показати весь коментар25.02.2024 12:51
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Я двох хробаків нарахував)))