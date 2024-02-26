РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11416 посетителей онлайн
Новости Видео Война
16 997 26

Шестерых оккупантов одним ударом ликвидировал оператор украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе одним ударом ликвидировал шестерых оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликован в соцсетях.

"Блестящий страйк по группе российских оккупантов! Экономно и эффективно - сразу по шести оккупантам отработал пилот дрона-камикадзе 25-й отдельной воздушно-десантной бригады", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант тщетно пытается убежать от украинского дрона. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19375) уничтожение (7023) дроны (3977)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+26
показать весь комментарий
26.02.2024 15:37
+13
Страйк! Побільше б.
показать весь комментарий
26.02.2024 15:37
+11
Сама думка про те що вбити смердючого кацапського окупанта дроном коштує в середньому понад 500 баксів мене пригнічує. Ну от ніяких коштів на знищення кацапні за таку ціну не вистачить! Але такі оптові влучання тішать неймовірно.
показать весь комментарий
26.02.2024 15:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
26.02.2024 15:37 Ответить
Гарна музика,як і гарна новина
показать весь комментарий
26.02.2024 15:53 Ответить
Страйк! Побільше б.
показать весь комментарий
26.02.2024 15:37 Ответить
Храбрый Портняжка!
показать весь комментарий
26.02.2024 15:38 Ответить
Найкращих снів😝
показать весь комментарий
26.02.2024 15:38 Ответить
Уточняю: 6 хробаків і ноші
Точний удар - прямо в "лузу"!
показать весь комментарий
26.02.2024 15:38 Ответить
Сама думка про те що вбити смердючого кацапського окупанта дроном коштує в середньому понад 500 баксів мене пригнічує. Ну от ніяких коштів на знищення кацапні за таку ціну не вистачить! Але такі оптові влучання тішать неймовірно.
показать весь комментарий
26.02.2024 15:42 Ответить
Мільйон окупантів - всього півмільярда баксів.
показать весь комментарий
26.02.2024 15:47 Ответить
Ще треба вгамувати "скаженну кацапську матку" яка плодить виродків... Це їх "секретна зброя"...
показать весь комментарий
26.02.2024 15:51 Ответить
а коли петріот за 4,5 ляма вилітає, тебе тішить?
снаряд 155мм за 5к баксів падає в полі, не попавши?
мавік, вилетів, а його орки приземлили.......
це війна...
розходний матер"ял.....
прблема, що цього всього не вистачає
показать весь комментарий
26.02.2024 15:50 Ответить
"Петріот" мене точно тішить бо я в Києві і бачу наслідки влучання прямо на своїй вулиці. Українці традиційно ощадливі та хазяйновиті. Зрозуміло що дуже хочеться аби знищення окупантів відбувалося більш ефективно, тобто "дешевше за тушку". У нас мета проста - зберегти своїх і максимально знищити чужих в найдешевший спосіб. Нам війну "совєцьким способом" гатячи по площинам не виграти...
показать весь комментарий
26.02.2024 16:03 Ответить
ну може підеш руками передушиш 600к руснявих окупантів? а що, дешево і сердито
показать весь комментарий
26.02.2024 20:12 Ответить
Тю. Душити руками якраз не ефективно. Краще один снаряд в ціль ніж 10 по площам.
показать весь комментарий
26.02.2024 20:16 Ответить
Ти артелерист-снайпер !???
показать весь комментарий
27.02.2024 00:29 Ответить
Ні. Але хлопцям таки доведется економити бк...
показать весь комментарий
27.02.2024 00:33 Ответить
ну скажімо так, не в захист шмарклента, але війна мала бути однозначно, х..ло вже давно для себе вирішив напасти на Україну, воно просто хворе, і кого б там не обрали президентом у 2019, а так як воно старе і скоро всеодно здохне, то напад він не збирався надовго відкладати, ну може би тоді напав би в 2020 році, наприклад, але війна мала бути без варіантів. може цей обіцяв здати швидше, то інше питання.
показать весь комментарий
26.02.2024 19:54 Ответить
Надихайтеся та жертвуйте на дрони. Саме ваш дрон відправить ваньку і може не одного додому у цинковій труні
показать весь комментарий
26.02.2024 15:50 Ответить
В якiй цинковiй. У кращому випадку в сорному кульку.
показать весь комментарий
26.02.2024 16:03 Ответить
чорному
показать весь комментарий
26.02.2024 16:04 Ответить
Загугли і побачиш ******* кацапську цинкову труну. У мішки збирають смердюче кацапське лайно, а родичам віддають саме у труні
показать весь комментарий
26.02.2024 16:08 Ответить
Шесть негритят пошли купаться в море.
показать весь комментарий
26.02.2024 16:00 Ответить
Боже! Як же гарно!
показать весь комментарий
26.02.2024 18:12 Ответить
Слова из сказки "Храбрый портной" Братьев Гримм. Эта фраза была вышита на ремне смелого и хвастливого портняжки Ганса. Он решил вышить ее после того, как одним ударом тряпки убил семь назойливых мух.

Силачом слыву недаром, семерых одним ударом»
показать весь комментарий
26.02.2024 21:15 Ответить
 
 