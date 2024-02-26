Шестерых оккупантов одним ударом ликвидировал оператор украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО
Оператор украинского дрона-камикадзе одним ударом ликвидировал шестерых оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликован в соцсетях.
"Блестящий страйк по группе российских оккупантов! Экономно и эффективно - сразу по шести оккупантам отработал пилот дрона-камикадзе 25-й отдельной воздушно-десантной бригады", - отмечает в комментарии автор публикации.
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Точний удар - прямо в "лузу"!
снаряд 155мм за 5к баксів падає в полі, не попавши?
мавік, вилетів, а його орки приземлили.......
це війна...
розходний матер"ял.....
прблема, що цього всього не вистачає
Силачом слыву недаром, семерых одним ударом»