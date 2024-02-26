Шестерых оккупантов одним ударом ликвидировал оператор украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе одним ударом ликвидировал шестерых оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликован в соцсетях.

"Блестящий страйк по группе российских оккупантов! Экономно и эффективно - сразу по шести оккупантам отработал пилот дрона-камикадзе 25-й отдельной воздушно-десантной бригады", - отмечает в комментарии автор публикации.

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