Шістьох окупантів одним ударом ліквідував оператор українського дрона-камікадзе. ВIДЕО
Оператор українського дрона-камікадзе одним ударом ліквідував шістьох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.
"Блискучий страйк по групі російських окупантів! Економно та ефективно - відразу по шістьом окупантам відпрацював пілот дрона-камікадзе 25-ї окремої повітряно-десантної бригади", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+26 Грицько Злий
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+13 Баритон Саша
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+11 НБ
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Точний удар - прямо в "лузу"!
снаряд 155мм за 5к баксів падає в полі, не попавши?
мавік, вилетів, а його орки приземлили.......
це війна...
розходний матер"ял.....
прблема, що цього всього не вистачає
Силачом слыву недаром, семерых одним ударом»