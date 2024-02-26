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Шістьох окупантів одним ударом ліквідував оператор українського дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе одним ударом ліквідував шістьох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

"Блискучий страйк по групі російських окупантів! Економно та ефективно - відразу по шістьом окупантам відпрацював пілот дрона-камікадзе 25-ї окремої повітряно-десантної бригади", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант марно намагається утекти від українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) знищення (7334) дрони (4762)


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Топ коментарі
+26
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26.02.2024 15:37
+13
Страйк! Побільше б.
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26.02.2024 15:37
+11
Сама думка про те що вбити смердючого кацапського окупанта дроном коштує в середньому понад 500 баксів мене пригнічує. Ну от ніяких коштів на знищення кацапні за таку ціну не вистачить! Але такі оптові влучання тішать неймовірно.
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26.02.2024 15:42
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26.02.2024 15:37 Відповісти
Гарна музика,як і гарна новина
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26.02.2024 15:53 Відповісти
Страйк! Побільше б.
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26.02.2024 15:37 Відповісти
Храбрый Портняжка!
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26.02.2024 15:38 Відповісти
Найкращих снів😝
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26.02.2024 15:38 Відповісти
Уточняю: 6 хробаків і ноші
Точний удар - прямо в "лузу"!
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26.02.2024 15:38 Відповісти
Сама думка про те що вбити смердючого кацапського окупанта дроном коштує в середньому понад 500 баксів мене пригнічує. Ну от ніяких коштів на знищення кацапні за таку ціну не вистачить! Але такі оптові влучання тішать неймовірно.
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26.02.2024 15:42 Відповісти
Мільйон окупантів - всього півмільярда баксів.
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26.02.2024 15:47 Відповісти
Ще треба вгамувати "скаженну кацапську матку" яка плодить виродків... Це їх "секретна зброя"...
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26.02.2024 15:51 Відповісти
а коли петріот за 4,5 ляма вилітає, тебе тішить?
снаряд 155мм за 5к баксів падає в полі, не попавши?
мавік, вилетів, а його орки приземлили.......
це війна...
розходний матер"ял.....
прблема, що цього всього не вистачає
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26.02.2024 15:50 Відповісти
"Петріот" мене точно тішить бо я в Києві і бачу наслідки влучання прямо на своїй вулиці. Українці традиційно ощадливі та хазяйновиті. Зрозуміло що дуже хочеться аби знищення окупантів відбувалося більш ефективно, тобто "дешевше за тушку". У нас мета проста - зберегти своїх і максимально знищити чужих в найдешевший спосіб. Нам війну "совєцьким способом" гатячи по площинам не виграти...
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26.02.2024 16:03 Відповісти
ну може підеш руками передушиш 600к руснявих окупантів? а що, дешево і сердито
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26.02.2024 20:12 Відповісти
Тю. Душити руками якраз не ефективно. Краще один снаряд в ціль ніж 10 по площам.
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26.02.2024 20:16 Відповісти
Ти артелерист-снайпер !???
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27.02.2024 00:29 Відповісти
Ні. Але хлопцям таки доведется економити бк...
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27.02.2024 00:33 Відповісти
ну скажімо так, не в захист шмарклента, але війна мала бути однозначно, х..ло вже давно для себе вирішив напасти на Україну, воно просто хворе, і кого б там не обрали президентом у 2019, а так як воно старе і скоро всеодно здохне, то напад він не збирався надовго відкладати, ну може би тоді напав би в 2020 році, наприклад, але війна мала бути без варіантів. може цей обіцяв здати швидше, то інше питання.
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26.02.2024 19:54 Відповісти
Надихайтеся та жертвуйте на дрони. Саме ваш дрон відправить ваньку і може не одного додому у цинковій труні
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26.02.2024 15:50 Відповісти
В якiй цинковiй. У кращому випадку в сорному кульку.
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26.02.2024 16:03 Відповісти
чорному
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26.02.2024 16:04 Відповісти
Загугли і побачиш ******* кацапську цинкову труну. У мішки збирають смердюче кацапське лайно, а родичам віддають саме у труні
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26.02.2024 16:08 Відповісти
Шесть негритят пошли купаться в море.
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26.02.2024 16:00 Відповісти
Боже! Як же гарно!
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26.02.2024 18:12 Відповісти
Слова из сказки "Храбрый портной" Братьев Гримм. Эта фраза была вышита на ремне смелого и хвастливого портняжки Ганса. Он решил вышить ее после того, как одним ударом тряпки убил семь назойливых мух.

Силачом слыву недаром, семерых одним ударом»
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26.02.2024 21:15 Відповісти
 
 