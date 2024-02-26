Шістьох окупантів одним ударом ліквідував оператор українського дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе одним ударом ліквідував шістьох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

"Блискучий страйк по групі російських окупантів! Економно та ефективно - відразу по шістьом окупантам відпрацював пілот дрона-камікадзе 25-ї окремої повітряно-десантної бригади", - зазначає у коментарі автор публікації.

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