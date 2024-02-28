Бойцы 66-й ОМБр обнаружили и уничтожили позицию вражеского расчета ПТРК. ВИДЕО
Воины 66-й Отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго обнаружили и уничтожили позицию вражеского расчета ПТРК.
Об этом сообщили в телеграм-канале Оперативний ЗСУ, передает Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Pawlo Makarenko
показать весь комментарий28.02.2024 20:43 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль