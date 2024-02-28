Бойцы 66-й ОМБр обнаружили и уничтожили позицию вражеского расчета ПТРК. ВИДЕО

Воины 66-й Отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго обнаружили и уничтожили позицию вражеского расчета ПТРК.

Об этом сообщили в телеграм-канале Оперативний ЗСУ, передает Цензор.НЕТ.

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