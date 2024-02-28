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Пограничники с РОВД RM-70 "Vampire" нанесли удар по вражеским позициям. ВИДЕО

Пограничники бригады "Сталевий кордон" применили артиллерийскую систему RM-70 "Vampire" по российским оккупантам.

Видео опубликовали в пресс-службе Государственной пограничной службе Украины в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

RM-70 Vampire – это разработка времен Чехословакии, которую потом начали производить в Чехии. Она является аналогом советского БМ-21 "Град", однако имеет другое шасси и гидравлическое устройство для быстрой перезарядки пусковой установки. Раньше их уже передавали в ВСУ.

Смотрите также: Воины 25-й ОВДБр FPV-дроном уничтожили российскую БМП-3. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6479) уничтожение (7030) РСЗО (197)


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Это вам не техасские рейнджеры .
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28.02.2024 19:39 Ответить
До чого ми докотились, якщо про залп півпакету граду треба робити новину...
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28.02.2024 19:51 Ответить
Якщо від того залпу стали хорошими кілька срусскіх то чому б ні
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28.02.2024 19:58 Ответить
щойно кажуть на ТБ, що це наші вгатили по штабу полку, до двох десятків "харошіх русскіх", в т.ч. підполкан, кеп і трохи чуть меншої швалі.
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28.02.2024 20:02 Ответить
Жаль відосика прильоту нема... Будемо надіятись, що кацапні затрупилось достатньо, хоча достатньо ніколи не буває...
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28.02.2024 20:38 Ответить
Прикордонники мають РСЗВ ... Не розумію, чому немає мінометів у достатку ??
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28.02.2024 22:43 Ответить
Czeska kurwobitka! 👍
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29.02.2024 13:47 Ответить
 
 