Пограничники с РОВД RM-70 "Vampire" нанесли удар по вражеским позициям. ВИДЕО

Пограничники бригады "Сталевий кордон" применили артиллерийскую систему RM-70 "Vampire" по российским оккупантам.

Видео опубликовали в пресс-службе Государственной пограничной службе Украины в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

RM-70 Vampire – это разработка времен Чехословакии, которую потом начали производить в Чехии. Она является аналогом советского БМ-21 "Град", однако имеет другое шасси и гидравлическое устройство для быстрой перезарядки пусковой установки. Раньше их уже передавали в ВСУ.

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