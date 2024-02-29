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Бойцы взяли в плен трех оккупантов на авдеевском направлении. ВИДЕО

Украинские воины из 47-й ОМБр "Магура" взяли в плен трех оккупантов на авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты фрагменты первого допроса, бойцы опубликовали в соцсетях.

"47-я бригада на Авдеевском направлении "обменный фонд" пополняет", - отмечается в комментарии к видео.

Также смотрите: Тела оккупантов валяются в "освобожденной" Авдеевке. ВИДЕО 18+

Автор: 

Авдеевка (2444) пленные (2142) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+7
Звісно , що кацапська мразота потрібна для обміну ,
але дуже велике бажання , порвати на шматки цих істот , які пруться до нас 😠
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29.02.2024 10:17
+3
Шкода що їм не можна яйця відрізати з головою. **** кацапська. Але вже екіпіровка не чмонь ((
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29.02.2024 10:17
+1
Гилову треба спочатку зеленкою змазати щоб куля інфекцію не занесла, потім прострелити, а тоді обмотати синім скотчем. Пр чому порядковісь цих операцій вкрай важлива.
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29.02.2024 10:23
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Шкода що їм не можна яйця відрізати з головою. **** кацапська. Але вже екіпіровка не чмонь ((
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29.02.2024 10:17 Ответить
та які чмоні? коли вже нарешті усвідомите з ким Україна воює!
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29.02.2024 16:33 Ответить
Звісно , що кацапська мразота потрібна для обміну ,
але дуже велике бажання , порвати на шматки цих істот , які пруться до нас 😠
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29.02.2024 10:17 Ответить
Триндять. фліскі не положені відповідно до "ВЄЩЄВОГО ЗАБЕПЕЧЕННЯ".
Там гвіздок у стінку забитий. Один впаде.
Інші пепестануть триндіти.
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29.02.2024 10:19 Ответить
Гилову треба спочатку зеленкою змазати щоб куля інфекцію не занесла, потім прострелити, а тоді обмотати синім скотчем. Пр чому порядковісь цих операцій вкрай важлива.
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29.02.2024 10:23 Ответить
Зря.
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29.02.2024 10:44 Ответить
Військового з Башкирії Радика Богданова звинуватили у тому, що він воював на боці України. Влітку 2023 року здався в полон Збройним силам України (ЗСУ), після чого пройшов навчання та вступив до батальйону "Скала". У січні військовий повернувся до Росії в рамках обміну полоненими, проти нього порушили кримінальну справу. Богданову загрожує до 20 років позбавлення волі.
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29.02.2024 11:07 Ответить
https://youtu.be/lffeGBmL3us?si=meaD6Wx1-xnhB35L ....

Буданов наехал на генерала Залужного...Сменил на боевом посту Марьяху Безмозглую...🐒 Голобородьки КВНщики...
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29.02.2024 11:38 Ответить
Это не те, которые пленных расстреливали? Не я, друг интересуется...
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29.02.2024 11:42 Ответить
Этих тварей, ещё в плен берут? А я думал что после расстрела украинских пленных никого из этих животных в живых не оставляют..
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29.02.2024 11:55 Ответить
Этих фиксиков в изоленте да на той терке до самых каблуков!
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29.02.2024 13:22 Ответить
 
 