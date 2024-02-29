Бойцы взяли в плен трех оккупантов на авдеевском направлении. ВИДЕО
Украинские воины из 47-й ОМБр "Магура" взяли в плен трех оккупантов на авдеевском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты фрагменты первого допроса, бойцы опубликовали в соцсетях.
"47-я бригада на Авдеевском направлении "обменный фонд" пополняет", - отмечается в комментарии к видео.
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+7 Amber
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але дуже велике бажання , порвати на шматки цих істот , які пруться до нас 😠
Там гвіздок у стінку забитий. Один впаде.
Інші пепестануть триндіти.
Буданов наехал на генерала Залужного...Сменил на боевом посту Марьяху Безмозглую...🐒 Голобородьки КВНщики...