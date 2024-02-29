Бойцы взяли в плен трех оккупантов на авдеевском направлении. ВИДЕО

Украинские воины из 47-й ОМБр "Магура" взяли в плен трех оккупантов на авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты фрагменты первого допроса, бойцы опубликовали в соцсетях.

"47-я бригада на Авдеевском направлении "обменный фонд" пополняет", - отмечается в комментарии к видео.

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