Бійці полонили трьох окупантів на авдіївському напрямку. ВIДЕО
Українські воїни із 47-ї ОМБр "Магура" полонили трьох окупантів на авдіївському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти першого допиту, бійці опублікували у соцмережах.
"47-а бригада на Авдіївському напрямку "обмінний фонд" поповнює", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+7 Amber
показати весь коментар29.02.2024 10:17
+3 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар29.02.2024 10:17
+1 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар29.02.2024 10:23
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
але дуже велике бажання , порвати на шматки цих істот , які пруться до нас 😠
Там гвіздок у стінку забитий. Один впаде.
Інші пепестануть триндіти.
Буданов наехал на генерала Залужного...Сменил на боевом посту Марьяху Безмозглую...🐒 Голобородьки КВНщики...