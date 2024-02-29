УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4802 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
10 391 11

Бійці полонили трьох окупантів на авдіївському напрямку. ВIДЕО

Українські воїни із 47-ї ОМБр "Магура" полонили трьох окупантів на авдіївському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти першого допиту, бійці опублікували у соцмережах.

"47-а бригада на Авдіївському напрямку "обмінний фонд" поповнює", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант стрімголов біжить за українським дроном, щоб здатися у полон. ВIДЕО

Автор: 

Авдіївка (2342) полонені (2266) 47 окрема механізована бригада (265)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Звісно , що кацапська мразота потрібна для обміну ,
але дуже велике бажання , порвати на шматки цих істот , які пруться до нас 😠
показати весь коментар
29.02.2024 10:17
+3
Шкода що їм не можна яйця відрізати з головою. **** кацапська. Але вже екіпіровка не чмонь ((
показати весь коментар
29.02.2024 10:17
+1
Гилову треба спочатку зеленкою змазати щоб куля інфекцію не занесла, потім прострелити, а тоді обмотати синім скотчем. Пр чому порядковісь цих операцій вкрай важлива.
показати весь коментар
29.02.2024 10:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шкода що їм не можна яйця відрізати з головою. **** кацапська. Але вже екіпіровка не чмонь ((
показати весь коментар
29.02.2024 10:17 Відповісти
та які чмоні? коли вже нарешті усвідомите з ким Україна воює!
показати весь коментар
29.02.2024 16:33 Відповісти
Звісно , що кацапська мразота потрібна для обміну ,
але дуже велике бажання , порвати на шматки цих істот , які пруться до нас 😠
показати весь коментар
29.02.2024 10:17 Відповісти
Триндять. фліскі не положені відповідно до "ВЄЩЄВОГО ЗАБЕПЕЧЕННЯ".
Там гвіздок у стінку забитий. Один впаде.
Інші пепестануть триндіти.
показати весь коментар
29.02.2024 10:19 Відповісти
Гилову треба спочатку зеленкою змазати щоб куля інфекцію не занесла, потім прострелити, а тоді обмотати синім скотчем. Пр чому порядковісь цих операцій вкрай важлива.
показати весь коментар
29.02.2024 10:23 Відповісти
Зря.
показати весь коментар
29.02.2024 10:44 Відповісти
Військового з Башкирії Радика Богданова звинуватили у тому, що він воював на боці України. Влітку 2023 року здався в полон Збройним силам України (ЗСУ), після чого пройшов навчання та вступив до батальйону "Скала". У січні військовий повернувся до Росії в рамках обміну полоненими, проти нього порушили кримінальну справу. Богданову загрожує до 20 років позбавлення волі.
показати весь коментар
29.02.2024 11:07 Відповісти
https://youtu.be/lffeGBmL3us?si=meaD6Wx1-xnhB35L ....

Буданов наехал на генерала Залужного...Сменил на боевом посту Марьяху Безмозглую...🐒 Голобородьки КВНщики...
показати весь коментар
29.02.2024 11:38 Відповісти
Это не те, которые пленных расстреливали? Не я, друг интересуется...
показати весь коментар
29.02.2024 11:42 Відповісти
Этих тварей, ещё в плен берут? А я думал что после расстрела украинских пленных никого из этих животных в живых не оставляют..
показати весь коментар
29.02.2024 11:55 Відповісти
Этих фиксиков в изоленте да на той терке до самых каблуков!
показати весь коментар
29.02.2024 13:22 Відповісти
 
 