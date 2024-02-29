Бійці полонили трьох окупантів на авдіївському напрямку. ВIДЕО

Українські воїни із 47-ї ОМБр "Магура" полонили трьох окупантів на авдіївському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти першого допиту, бійці опублікували у соцмережах.

"47-а бригада на Авдіївському напрямку "обмінний фонд" поповнює", - зазначається у коментарі до відео.

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