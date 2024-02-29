"У россиян было "только вперед", отступавших расстреливали", - один из командиров 3 ОШБр Зинкевич (Макар) о боях в Авдеевке. ВИДЕО

3 Отдельная штурмовая бригада сдерживала врага на одном из флангов Авдеевки, чтобы обеспечить выход из города других подразделений.

Об этом "Українському свідку" рассказал Николай Зинкевич с позывным Макар, командир штурмовой группы "NC 13" 2 штурмового батальона 3 ОШБр, передает Цензор.НЕТ.

Макар участвовал в боях за Авдеевку: его бригада сдерживала россиян на одном из флангов, чтобы другие подразделения Вооруженных Сил могли выйти. Макар рассказал, что происходило в Авдеевке, какие потери понесли россияне и можно ли было спасти город.

"У нас была задача — держать оборону в определенном секторе любым способом. Учитывая все пережитое, я не до конца могу поверить, что удалось выйти целым и невредимым", - отметил он.

Макар говорит, когда противник узнал, что в город заходит 3 ОШБр, то начал накапливать силы. Россияне использовали все, что можно: технику, авиацию, КАБы, вертолеты, минометы, арта, кассетные боеприпасы и огромное количество FPV-дронов.

"Противник окружал нас живой силой каждый день, накатывался по 6-10 раз. А живой силы, "мяса", у него в Авдеевке было больше, чем в Бахмуте. Противник лез по 20-30 человек на одну позицию", - добавил военный.

По его словам, Авдеевка, пожалуй, самый тяжелый участок фронта.

"Наверное, тяжелее чем Авдеевка был Мариуполь. Не было меня там, но по историям ребят, которые там вышли, тяжелее Авдеевки был только Мариуполь", - сказал Макар.

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Россияне несли огромные потери. По словам Макара, его побратимы за 6-7 дней ликвидировали около 2 рот противника.

"Сорок наших бойцов уничтожили от 220 до 240 человек противника. Это только убитые. Сама 3 ОШБр была растянута на большое расстояние. По подтвержденным данным, благодаря работе нашей бригады россияне потеряли около полутора тысяч человек убитыми и три-четыре тысячи ранеными", - добавил воин.

Некоторые бойцы 3 ОШБр во время боев в Авдеевке особо отличились. "Для парня с позывным Желтый это был первый боевой выход, — рассказывает Макар. — На его счету около сорока уничтоженных противников, включая командира группы разведки. Желтый работал как гранатометчик, пулеметчик, стрелок, даже как командир позиции".

Также Макар отметил бойца с позывным Кода, который эвакуировал более 50 раненых и контуженных.

По мнению командира штурмовой группы, вывод наших войск из Авдеевки был единственно правильным решением. "Мы и без того потеряли много людей на этой войне, – говорит он. - В этом случае Авдеевку уже ничего не спасло бы".

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