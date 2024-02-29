Два вражеских комплекса наблюдения "Муром-П" уничтожили пограничники на харьковском направлении. ВИДЕО

Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной Граница" с помощью дронов уничтожили два вражеских комплекса наблюдения "Муром-П" на харьковском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных атак украинских воинов опубликована на странице Госпогранслужбы в соцсетях.

"Два вражеских комплекса наблюдения "Муром-П" уничтожили пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий Кордон". Харьковское направление", - отмечается в сообщении.

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