Два вражеских комплекса наблюдения "Муром-П" уничтожили пограничники на харьковском направлении. ВИДЕО
Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной Граница" с помощью дронов уничтожили два вражеских комплекса наблюдения "Муром-П" на харьковском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных атак украинских воинов опубликована на странице Госпогранслужбы в соцсетях.
"Два вражеских комплекса наблюдения "Муром-П" уничтожили пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий Кордон". Харьковское направление", - отмечается в сообщении.
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Amber
показать весь комментарий29.02.2024 14:36 Ответить Мне нравится 1
Anders Steiberg #582767
показать весь комментарий29.02.2024 23:03 Ответить Мне нравится 0
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