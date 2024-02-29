В российском Сочи перевернулся новейший ЗГРК "Панцирь-С1". ВИДЕО камер наблюдения
В российском Сочи перевернулся ЗГРК "Панцирь-С1", передвигавшийся по городу в сопровождении полиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент ДТП зафиксировали камеры слежения.
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+37 ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий29.02.2024 12:24
+31 Прощай немытая раССея
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+29 Дан Корвин
показать весь комментарий29.02.2024 12:24
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У дурачків-************* ППО - виклянчене з простягнутою рукою поштучно - екземплярне. Де своє ППО, суки зелені?!!
ДШК на пікапах?!!