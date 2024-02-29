В российском Сочи перевернулся новейший ЗГРК "Панцирь-С1". ВИДЕО камер наблюдения

В российском Сочи перевернулся ЗГРК "Панцирь-С1", передвигавшийся по городу в сопровождении полиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент ДТП зафиксировали камеры слежения.

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