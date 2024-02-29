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В российском Сочи перевернулся новейший ЗГРК "Панцирь-С1". ВИДЕО камер наблюдения

В российском Сочи перевернулся ЗГРК "Панцирь-С1", передвигавшийся по городу в сопровождении полиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент ДТП зафиксировали камеры слежения.

Смотрите также: Представитель кандидата в президенты РФ от КПРФ о русской культуре: "Какой, нах#й, культурный код? 80% населения понятия не имеет, что это такое". ВИДЕО

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армия РФ (19318) ДТП (7676) россия (95629) ЗРК (200)


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Топ комментарии
+37
Шкода ще не вибухнув.
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29.02.2024 12:24
+31
Через кривизну Землі, запускати ракети краще з такого положення...
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29.02.2024 12:26
+29
"Это вам не это" (с).
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29.02.2024 12:24
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"Это вам не это" (с).
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29.02.2024 12:24 Ответить
"Понятно..."..(с)
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29.02.2024 12:25 Ответить
І нє то!
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29.02.2024 12:26 Ответить
Екзамен з водіння не здав,через тиждень треба повторити😜
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29.02.2024 13:18 Ответить
Кацапа-ваділа ат бога
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29.02.2024 12:26 Ответить
То він просто під час руху пригадував давній мультик "чюдєса на віражах"
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29.02.2024 14:16 Ответить
Але щось пішло не так
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29.02.2024 19:57 Ответить
здесь вам не тут ))
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29.02.2024 13:22 Ответить
Тут вам не там (с)
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29.02.2024 16:24 Ответить
Шкода ще не вибухнув.
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29.02.2024 12:24 Ответить
воділа - лошара, взагалі не знає свою машину
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29.02.2024 12:25 Ответить
чмобік......
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29.02.2024 12:26 Ответить
То він просто звик на своїй "жигє" сьомої моделі "угли" різати і на "автоматі" дав "угла"
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29.02.2024 12:37 Ответить
що це за військова техніка, яка на рівному місці перекидається ? І швидкість там була км 60 мабуть .
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29.02.2024 12:47 Ответить
Центр ваги є така річ - і мож про неї конструктори забулися ( а судячи як вони запроектували свій траспортний літак - то це в них проблема, проблема з конструкторами).
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29.02.2024 13:00 Ответить
Дело в том, что у мощной автотехники центр тяжести расположен достаточно высоко и перекинуться достаточно легко. Поэтому существуют специальные центры обучения для езды на подобных аппаратах. Но можно же и не посылать, правильно?
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29.02.2024 13:52 Ответить
Ага - а ше якшо додати шо конструктори забили болт на якийсь там центр ваги до взагалі на виході виходить джек - пот.
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29.02.2024 14:18 Ответить
А ще як наїхати на бордюру.
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29.02.2024 16:36 Ответить
Бодренько!
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29.02.2024 12:25 Ответить
Через кривизну Землі, запускати ракети краще з такого положення...
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29.02.2024 12:26 Ответить
Так от чому кацапа-сушки падають !
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29.02.2024 12:28 Ответить
😁😅😅🤣😂
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29.02.2024 13:18 Ответить
"Спешить не надо, слушай....."
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29.02.2024 12:27 Ответить
Так доклад верховного починається, Спішив встигнути конспектувати.
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29.02.2024 13:45 Ответить
Крівізна землі помішала проїзду.
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29.02.2024 12:28 Ответить
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29.02.2024 12:29 Ответить
- Абдулла, заряжай! Пли!!!
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29.02.2024 12:30 Ответить
Відпрацьовує " Упражнение : Стрельба из положения льожа".
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29.02.2024 12:34 Ответить
Знову американці все підстроїли!
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29.02.2024 12:43 Ответить
Водітєль віртуозно увєрнулся от лєтящего снаряда, запущєнного жидобандеровскім дівєрсантом нєподалєку
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29.02.2024 12:45 Ответить
Водила конечно гений.
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29.02.2024 12:46 Ответить
Фсьо геніальнає проста. Етава у кацапав нє атнять.
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29.02.2024 20:00 Ответить
водила не захотел ехать на БД, засцал Украинских ракет по своей жирной цели, отрицательное передислоцирование ввёл
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29.02.2024 12:48 Ответить
От шо з рашистом робить бокал шампанського.
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29.02.2024 12:49 Ответить
просто он был стекл как трезвышко
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29.02.2024 13:05 Ответить
На акіцапському сленгу клеймо врєдітєля готове. Будуть клеймувати.
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29.02.2024 12:50 Ответить
Свабоду Юрію Дєточкіну.
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29.02.2024 20:01 Ответить
Це з Бочарового Ручья забрали ? Видно, х....... туди вже ніколи не приїде.
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29.02.2024 12:51 Ответить
))))))))))))))))))))))))))
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29.02.2024 13:04 Ответить
Хай поспить.
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29.02.2024 13:08 Ответить
Опять, *****, это англосакс Ньютон со своими ******** ...
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29.02.2024 13:08 Ответить
Та ще й єврей... як і всі науковці... у кацапів - точно так
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29.02.2024 13:25 Ответить
То Коперник і Джордано Бруно теж євреї ?
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29.02.2024 14:06 Ответить
Стомився: А я лягу-прилягу, край гастінца старога. Геній Янки Купали наврочив.
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29.02.2024 13:44 Ответить
Яке їхало, таке здибало
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29.02.2024 14:03 Ответить
пацаны за пивОм торопились...
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29.02.2024 14:04 Ответить
приняв упор льожа )
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29.02.2024 14:12 Ответить
Слабо разогнался, тройной тулуп не защитан
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29.02.2024 14:12 Ответить
видать це той майстер-пво, який вже 2 А50 завалив )
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29.02.2024 14:20 Ответить
Да було б краще щоб вибухнув ы моста б не було.
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29.02.2024 14:33 Ответить
Ну водій, прямо Шумахер, шкода шо не вибухнуло і ракети у різні боки не полетіли і що б кізда тому Сочі наступила і куйло у бункері повісився на цепку від золотого унітаза-чемодана…
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29.02.2024 14:46 Ответить
путін - срочно нужна ікона.)))
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29.02.2024 18:47 Ответить
анал гов нет!
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29.02.2024 18:58 Ответить
Там повинна була бути їньша база, камаз завузький, ну і добре...
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29.02.2024 19:07 Ответить
Дурачки сміються- насміхаються, а , між тим, у кацапів цих "панцирів" - як у дурня махорки. Один перевернули - промисловість два поставила у стрій.
У дурачків-************* ППО - виклянчене з простягнутою рукою поштучно - екземплярне. Де своє ППО, суки зелені?!!
ДШК на пікапах?!!
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29.02.2024 19:21 Ответить
о башка кацапа через люк вилетіла)
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29.02.2024 19:53 Ответить
Кацап везде Лох, хоть в Магадане. хоть в Сочи , эти ***** не раскрывались до конца, и вот все предел раскрылся , **** здохните мрази...
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29.02.2024 20:15 Ответить
Рукожопі рулять!
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29.02.2024 23:08 Ответить
Зачитался письмом из дома
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29.02.2024 23:25 Ответить
Жона прислала месседж - живой не возвращайся.
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29.02.2024 23:26 Ответить
 
 