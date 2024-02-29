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У російському Сочі перекинувся новітній ЗГРК "Панцирь-С1". ВIДЕО камер спостереження

У російському Сочі перекинувся ЗГРК "Панцирь-С1", який рухався містом у супроводі поліції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент ДТП зафіксували камери спостереження.

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армія рф (17482) ДТП (4470) росія (65316) ЗРК (205)


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Топ коментарі
+37
Шкода ще не вибухнув.
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29.02.2024 12:24
+31
Через кривизну Землі, запускати ракети краще з такого положення...
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29.02.2024 12:26
+29
"Это вам не это" (с).
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29.02.2024 12:24
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"Это вам не это" (с).
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29.02.2024 12:24 Відповісти
"Понятно..."..(с)
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29.02.2024 12:25 Відповісти
І нє то!
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29.02.2024 12:26 Відповісти
Екзамен з водіння не здав,через тиждень треба повторити😜
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29.02.2024 13:18 Відповісти
Кацапа-ваділа ат бога
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29.02.2024 12:26 Відповісти
То він просто під час руху пригадував давній мультик "чюдєса на віражах"
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29.02.2024 14:16 Відповісти
Але щось пішло не так
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29.02.2024 19:57 Відповісти
здесь вам не тут ))
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29.02.2024 13:22 Відповісти
Тут вам не там (с)
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29.02.2024 16:24 Відповісти
Шкода ще не вибухнув.
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29.02.2024 12:24 Відповісти
воділа - лошара, взагалі не знає свою машину
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29.02.2024 12:25 Відповісти
чмобік......
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29.02.2024 12:26 Відповісти
То він просто звик на своїй "жигє" сьомої моделі "угли" різати і на "автоматі" дав "угла"
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29.02.2024 12:37 Відповісти
що це за військова техніка, яка на рівному місці перекидається ? І швидкість там була км 60 мабуть .
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29.02.2024 12:47 Відповісти
Центр ваги є така річ - і мож про неї конструктори забулися ( а судячи як вони запроектували свій траспортний літак - то це в них проблема, проблема з конструкторами).
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29.02.2024 13:00 Відповісти
Дело в том, что у мощной автотехники центр тяжести расположен достаточно высоко и перекинуться достаточно легко. Поэтому существуют специальные центры обучения для езды на подобных аппаратах. Но можно же и не посылать, правильно?
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29.02.2024 13:52 Відповісти
Ага - а ше якшо додати шо конструктори забили болт на якийсь там центр ваги до взагалі на виході виходить джек - пот.
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29.02.2024 14:18 Відповісти
А ще як наїхати на бордюру.
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29.02.2024 16:36 Відповісти
Бодренько!
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29.02.2024 12:25 Відповісти
Через кривизну Землі, запускати ракети краще з такого положення...
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29.02.2024 12:26 Відповісти
Так от чому кацапа-сушки падають !
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29.02.2024 12:28 Відповісти
😁😅😅🤣😂
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29.02.2024 13:18 Відповісти
"Спешить не надо, слушай....."
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29.02.2024 12:27 Відповісти
Так доклад верховного починається, Спішив встигнути конспектувати.
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29.02.2024 13:45 Відповісти
Крівізна землі помішала проїзду.
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29.02.2024 12:28 Відповісти
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29.02.2024 12:29 Відповісти
- Абдулла, заряжай! Пли!!!
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29.02.2024 12:30 Відповісти
Відпрацьовує " Упражнение : Стрельба из положения льожа".
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29.02.2024 12:34 Відповісти
Знову американці все підстроїли!
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29.02.2024 12:43 Відповісти
Водітєль віртуозно увєрнулся от лєтящего снаряда, запущєнного жидобандеровскім дівєрсантом нєподалєку
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29.02.2024 12:45 Відповісти
Водила конечно гений.
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29.02.2024 12:46 Відповісти
Фсьо геніальнає проста. Етава у кацапав нє атнять.
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29.02.2024 20:00 Відповісти
водила не захотел ехать на БД, засцал Украинских ракет по своей жирной цели, отрицательное передислоцирование ввёл
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29.02.2024 12:48 Відповісти
От шо з рашистом робить бокал шампанського.
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29.02.2024 12:49 Відповісти
просто он был стекл как трезвышко
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29.02.2024 13:05 Відповісти
На акіцапському сленгу клеймо врєдітєля готове. Будуть клеймувати.
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29.02.2024 12:50 Відповісти
Свабоду Юрію Дєточкіну.
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29.02.2024 20:01 Відповісти
Це з Бочарового Ручья забрали ? Видно, х....... туди вже ніколи не приїде.
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29.02.2024 12:51 Відповісти
))))))))))))))))))))))))))
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29.02.2024 13:04 Відповісти
Хай поспить.
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29.02.2024 13:08 Відповісти
Опять, *****, это англосакс Ньютон со своими ******** ...
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29.02.2024 13:08 Відповісти
Та ще й єврей... як і всі науковці... у кацапів - точно так
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29.02.2024 13:25 Відповісти
То Коперник і Джордано Бруно теж євреї ?
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29.02.2024 14:06 Відповісти
Стомився: А я лягу-прилягу, край гастінца старога. Геній Янки Купали наврочив.
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29.02.2024 13:44 Відповісти
Яке їхало, таке здибало
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29.02.2024 14:03 Відповісти
пацаны за пивОм торопились...
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29.02.2024 14:04 Відповісти
приняв упор льожа )
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29.02.2024 14:12 Відповісти
Слабо разогнался, тройной тулуп не защитан
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29.02.2024 14:12 Відповісти
видать це той майстер-пво, який вже 2 А50 завалив )
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29.02.2024 14:20 Відповісти
Да було б краще щоб вибухнув ы моста б не було.
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29.02.2024 14:33 Відповісти
Ну водій, прямо Шумахер, шкода шо не вибухнуло і ракети у різні боки не полетіли і що б кізда тому Сочі наступила і куйло у бункері повісився на цепку від золотого унітаза-чемодана…
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29.02.2024 14:46 Відповісти
путін - срочно нужна ікона.)))
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29.02.2024 18:47 Відповісти
анал гов нет!
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29.02.2024 18:58 Відповісти
Там повинна була бути їньша база, камаз завузький, ну і добре...
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29.02.2024 19:07 Відповісти
Дурачки сміються- насміхаються, а , між тим, у кацапів цих "панцирів" - як у дурня махорки. Один перевернули - промисловість два поставила у стрій.
У дурачків-************* ППО - виклянчене з простягнутою рукою поштучно - екземплярне. Де своє ППО, суки зелені?!!
ДШК на пікапах?!!
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29.02.2024 19:21 Відповісти
о башка кацапа через люк вилетіла)
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29.02.2024 19:53 Відповісти
Кацап везде Лох, хоть в Магадане. хоть в Сочи , эти ***** не раскрывались до конца, и вот все предел раскрылся , **** здохните мрази...
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29.02.2024 20:15 Відповісти
Рукожопі рулять!
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29.02.2024 23:08 Відповісти
Зачитался письмом из дома
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29.02.2024 23:25 Відповісти
Жона прислала месседж - живой не возвращайся.
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29.02.2024 23:26 Відповісти
 
 