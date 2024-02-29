У російському Сочі перекинувся новітній ЗГРК "Панцирь-С1". ВIДЕО камер спостереження

У російському Сочі перекинувся ЗГРК "Панцирь-С1", який рухався містом у супроводі поліції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент ДТП зафіксували камери спостереження.

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