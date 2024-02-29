У російському Сочі перекинувся новітній ЗГРК "Панцирь-С1". ВIДЕО камер спостереження
У російському Сочі перекинувся ЗГРК "Панцирь-С1", який рухався містом у супроводі поліції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент ДТП зафіксували камери спостереження.
Топ коментарі
+37 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар29.02.2024 12:24
+31 Прощай немытая раССея
показати весь коментар29.02.2024 12:26
+29 Дан Корвин
показати весь коментар29.02.2024 12:24
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У дурачків-************* ППО - виклянчене з простягнутою рукою поштучно - екземплярне. Де своє ППО, суки зелені?!!
ДШК на пікапах?!!