Уничтожение вражеской штурмовой группы с помощью дронов вблизи Бахмута. ВИДЕО
Операторы дронов 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили вражескую штурмовую группу из шести оккупантов, которые только что высадились из бронемашины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Целая штурмовая группа противника была нейтрализована исключительно с помощью сбросов с дронов. Замечательная работа аэробомберов 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады на Бахмутском направлении", - отмечает автор публикации.
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+9 ирина ира #418568
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Це відео слід розмістити на різних ресурсах, щоб бажаючі в російській провінції підзаробити на війні по 2 тис дол за місяць бачили, що їх чекає, і як довго вони так будуть "працювати".