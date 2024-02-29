Уничтожение вражеской штурмовой группы с помощью дронов вблизи Бахмута. ВИДЕО

Операторы дронов 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили вражескую штурмовую группу из шести оккупантов, которые только что высадились из бронемашины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Целая штурмовая группа противника была нейтрализована исключительно с помощью сбросов с дронов. Замечательная работа аэробомберов 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады на Бахмутском направлении", - отмечает автор публикации.

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