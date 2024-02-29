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Новости Видео Война
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Уничтожение вражеской штурмовой группы с помощью дронов вблизи Бахмута. ВИДЕО

Операторы дронов 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили вражескую штурмовую группу из шести оккупантов, которые только что высадились из бронемашины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Целая штурмовая группа противника была нейтрализована исключительно с помощью сбросов с дронов. Замечательная работа аэробомберов 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады на Бахмутском направлении", - отмечает автор публикации.

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Автор: 

армия РФ (19318) уничтожение (6980) Бахмут (1602) дроны (3955)


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Топ комментарии
+9
Терористи другої армії у росіі таки встигли на концерт Кабздона!
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29.02.2024 16:52
+6
Красиве і позитивне кіно. Чудова робота! Дякуємо нашим героям!
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29.02.2024 17:33
+5
Не успели закрыть ипотеку
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29.02.2024 17:14
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Терористи другої армії у росіі таки встигли на концерт Кабздона!
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29.02.2024 16:52 Ответить
Не успели закрыть ипотеку
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29.02.2024 17:14 Ответить
сбежали от ипотеки
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29.02.2024 22:18 Ответить
Как прекрасно гармонируют красные ленточки и красные квадратики 😁
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29.02.2024 17:24 Ответить
Красиве і позитивне кіно. Чудова робота! Дякуємо нашим героям!
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29.02.2024 17:33 Ответить
Ша.. уже нікто нікуда нє ідьот.
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29.02.2024 17:41 Ответить
Група КАМІКАДЗЕ, у якої дорога - в один кінець.
Це відео слід розмістити на різних ресурсах, щоб бажаючі в російській провінції підзаробити на війні по 2 тис дол за місяць бачили, що їх чекає, і як довго вони так будуть "працювати".
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29.02.2024 17:49 Ответить
Москальська приказка: "Прийшла пісда - відчиняй ворота".
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29.02.2024 18:11 Ответить
Дякуємо українським дроноводам та усій ЗСУ! Повертайтеся живими!
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29.02.2024 19:56 Ответить
це мабуть та сама "Баба Яга" ?
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29.02.2024 21:52 Ответить
Там, половина кацапів, дохлими прикидаються, вони постійно так роблять. Кацапу ніколи не можна вірити.
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29.02.2024 22:19 Ответить
Підняв настрій! Дякую!)
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01.03.2024 10:10 Ответить
 
 