Знищення ворожої штурмової групи за допомогою дронів поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Оператори дронів 5-ї окремої штурмової Київської бригади знищили ворожу штурмову групу із шести окупантів, які щойно висадилися із бронемашини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Ціла штурмова група противника була нейтралізована виключно за допомогою скидів з дронів. Чудова робота аеробомберів 5-ї окремої штурмової Київської бригади на Бахмутському напрямку", - зазначає у дописі автор публікації.

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