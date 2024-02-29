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Новини Відео Війна
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Знищення ворожої штурмової групи за допомогою дронів поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Оператори дронів 5-ї окремої штурмової Київської бригади знищили ворожу штурмову групу із шести окупантів, які щойно висадилися із бронемашини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Ціла штурмова група противника була нейтралізована виключно за допомогою скидів з дронів. Чудова робота аеробомберів 5-ї окремої штурмової Київської бригади на Бахмутському напрямку", - зазначає у дописі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператор дрона-камікадзе поцілив у ворожий ЗРК "Тор". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17482) знищення (7298) Бахмут (1560) дрони (4743)


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Топ коментарі
+9
Терористи другої армії у росіі таки встигли на концерт Кабздона!
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29.02.2024 16:52
+6
Красиве і позитивне кіно. Чудова робота! Дякуємо нашим героям!
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29.02.2024 17:33
+5
Не успели закрыть ипотеку
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29.02.2024 17:14
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Терористи другої армії у росіі таки встигли на концерт Кабздона!
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29.02.2024 16:52 Відповісти
Не успели закрыть ипотеку
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29.02.2024 17:14 Відповісти
сбежали от ипотеки
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29.02.2024 22:18 Відповісти
Как прекрасно гармонируют красные ленточки и красные квадратики 😁
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29.02.2024 17:24 Відповісти
Красиве і позитивне кіно. Чудова робота! Дякуємо нашим героям!
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29.02.2024 17:33 Відповісти
Ша.. уже нікто нікуда нє ідьот.
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29.02.2024 17:41 Відповісти
Група КАМІКАДЗЕ, у якої дорога - в один кінець.
Це відео слід розмістити на різних ресурсах, щоб бажаючі в російській провінції підзаробити на війні по 2 тис дол за місяць бачили, що їх чекає, і як довго вони так будуть "працювати".
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29.02.2024 17:49 Відповісти
Москальська приказка: "Прийшла пісда - відчиняй ворота".
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29.02.2024 18:11 Відповісти
Дякуємо українським дроноводам та усій ЗСУ! Повертайтеся живими!
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29.02.2024 19:56 Відповісти
це мабуть та сама "Баба Яга" ?
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29.02.2024 21:52 Відповісти
Там, половина кацапів, дохлими прикидаються, вони постійно так роблять. Кацапу ніколи не можна вірити.
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29.02.2024 22:19 Відповісти
Підняв настрій! Дякую!)
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01.03.2024 10:10 Відповісти
 
 