Знищення ворожої штурмової групи за допомогою дронів поблизу Бахмуту. ВIДЕО
Оператори дронів 5-ї окремої штурмової Київської бригади знищили ворожу штурмову групу із шести окупантів, які щойно висадилися із бронемашини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Ціла штурмова група противника була нейтралізована виключно за допомогою скидів з дронів. Чудова робота аеробомберів 5-ї окремої штурмової Київської бригади на Бахмутському напрямку", - зазначає у дописі автор публікації.
Топ коментарі
+9 ирина ира #418568
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+5 SlavaGeroyam
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Це відео слід розмістити на різних ресурсах, щоб бажаючі в російській провінції підзаробити на війні по 2 тис дол за місяць бачили, що їх чекає, і як довго вони так будуть "працювати".