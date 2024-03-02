Оккупанты потеряли трусы при попытке "закрепиться" в Бердичах Донецкой области. ВИДЕО
Украинские войска отработали из БМП Bradley по оккупантам. В результате работы ВСУ была ликвидирована группа российских захватчиков.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+42 Ksenia VB
показать весь комментарий02.03.2024 14:12
+18 Adam Wake
показать весь комментарий02.03.2024 14:19
+15 Реджина Фаланджі
показать весь комментарий02.03.2024 14:19
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Олег Леусенко
@leusenko1
·
14 год
Операція на Тендрівській косі, де загинули бійці ССО, не мала ні стратегічного, ні оперативного, ні тактичного значення, - генерал Кривонос.
Це всі притомні українці розуміють і знають.
Коли труслива жаба замінила генералітет, плани агентури по знищенню наших воїнів пришвидшились
Найдовша і захоплююча подорож починається зі слів - я знаю найкоротшу дорогу до перемоги.
це весь сенс їхнього непотрібного
життя 😡
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1b4tgj3/russian_assault_group_torn_to_shreds_by_fpv/