Последствия ракетного удара РФ по Покровску: трое раненых, поврежден газопровод. ВИДЕО

В Покровске ликвидируют последствия вражеских обстрелов. В 6.30 российская ракета ударила по жилому кварталу города. Ранения получили 3 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.

Как отмечается, повреждены 14 многоэтажек, 4 частных дома и 2 учебных заведения. Оккупанты повредили газопровод, поэтому 1800 абонентов остаются без газа. Взрывная волна выбила в домах окна и двери.

"В настоящее время на месте обстрела людям оказывается помощь в восстановлении поврежденного имущества. Соответствующие службы ремонтируют газопровод. Газоснабжение планируют возобновить в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что рашисты нанесли ракетные удары по Покровску, повреждены многоэтажки и учебные заведения.