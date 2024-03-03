РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6561 посетитель онлайн
Новости Видео
2 413 2

Последствия ракетного удара РФ по Покровску: трое раненых, поврежден газопровод. ВИДЕО

В Покровске ликвидируют последствия вражеских обстрелов. В 6.30 российская ракета ударила по жилому кварталу города. Ранения получили 3 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.

Как отмечается, повреждены 14 многоэтажек, 4 частных дома и 2 учебных заведения. Оккупанты повредили газопровод, поэтому 1800 абонентов остаются без газа. Взрывная волна выбила в домах окна и двери.

"В настоящее время на месте обстрела людям оказывается помощь в восстановлении поврежденного имущества. Соответствующие службы ремонтируют газопровод. Газоснабжение планируют возобновить в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что рашисты нанесли ракетные удары по Покровску, повреждены многоэтажки и учебные заведения.

Автор: 

обстрел (27351) Покровск (605)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
03.03.2024 15:55 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2024 17:00 Ответить
 
 