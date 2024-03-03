Последствия ракетного удара РФ по Покровску: трое раненых, поврежден газопровод. ВИДЕО
В Покровске ликвидируют последствия вражеских обстрелов. В 6.30 российская ракета ударила по жилому кварталу города. Ранения получили 3 человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.
Как отмечается, повреждены 14 многоэтажек, 4 частных дома и 2 учебных заведения. Оккупанты повредили газопровод, поэтому 1800 абонентов остаются без газа. Взрывная волна выбила в домах окна и двери.
"В настоящее время на месте обстрела людям оказывается помощь в восстановлении поврежденного имущества. Соответствующие службы ремонтируют газопровод. Газоснабжение планируют возобновить в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что рашисты нанесли ракетные удары по Покровску, повреждены многоэтажки и учебные заведения.
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