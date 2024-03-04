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FPV-дрон ликвидировал группу оккупантов, ехавших на броне БМП. ВИДЕО

У Авдеевки дрон-камикадзе под управлением бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады поразил российский десант на боевой машине пехоты. В результате попадания были ликвидированы девять оккупантов, находившихся "на броне", командир БМП и механик-водитель.

Соответствующее видео опубликовал телеграма-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Россиянину оторвало голову после попадания боеприпаса с украинского дрона. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3604) БМП (403) 3-я Отдельная штурмовая бригада (426)


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Топ комментарии
+18
Це вони на голосування їхали… Ну, то таке, буває… проголосували….
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04.03.2024 12:15
+11
не×уй шастати
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04.03.2024 12:16
+11
порушили правила дорожнього руху - їхали на БМП без української реєстрації!
+ ще й без ременів безпеки!
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04.03.2024 12:18
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Це вони на голосування їхали… Ну, то таке, буває… проголосували….
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04.03.2024 12:15 Ответить
Гарний шашличок!
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04.03.2024 12:39 Ответить
не×уй шастати
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04.03.2024 12:16 Ответить
порушили правила дорожнього руху - їхали на БМП без української реєстрації!
+ ще й без ременів безпеки!
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04.03.2024 12:18 Ответить
то ж був не фугасно-осколочний, а бронєбойний кумулятівний
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04.03.2024 12:19 Ответить
В соседнюю деревню на дискотеку уже не едут.
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04.03.2024 12:24 Ответить
Прокатились с огоньком.
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04.03.2024 12:54 Ответить
Їдуть радісними. А у полоні починають розмову про м'ясні штурми, про командирів невігласів, про відсутність умов для їх проживання .... у чужій країні. Що це ? Я це постійно питаю себе. Ну, це точно не ЧМОБІЛІЗАЦІЯ. Гроші чи служити ***** ... до смерті. Гроші чи фанатизм ? Радість знищити село або місто, життя та мирний уклад для приростання. Це ж звірство, це ж бажання зробити інших такими нещасними, яким мабуть і він себе відчуває, але стадність не дозволяє думати. ЧИ СТРАХ бути знищеним своїми або стати зрадником в очах своїх. Як у школі курити, бо курять всі твої однокашники. ТОБТО, не бути білою вороною у зграї ? Знищення особистості ! Це і є рабство ?
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04.03.2024 12:58 Ответить
Сукупність усього перечисленого.
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04.03.2024 13:22 Ответить
Прiєхалi с аганьком, *********.
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04.03.2024 13:31 Ответить
як казало *****,
втрати санітарні
майже нема.....
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04.03.2024 14:40 Ответить
Один підор все таки втік, падло...
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04.03.2024 14:44 Ответить
Жырненько!
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04.03.2024 15:25 Ответить
 
 