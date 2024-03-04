FPV-дрон ликвидировал группу оккупантов, ехавших на броне БМП. ВИДЕО
У Авдеевки дрон-камикадзе под управлением бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады поразил российский десант на боевой машине пехоты. В результате попадания были ликвидированы девять оккупантов, находившихся "на броне", командир БМП и механик-водитель.
Соответствующее видео опубликовал телеграма-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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