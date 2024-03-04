FPV-дрон ліквідував групу окупантів, які їхали на броні БМП. ВIДЕО

Поблизу Авдіївки дрон-камікадзе під управлінням бійців 3-ої окремої штурмової бригади уразив російський десант на бойовій машині піхоти. Внаслідок влучання були ліквідовані дев’ять окупантів, які перебували "на броні", командир БМП та механік-водій.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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