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FPV-дрон ліквідував групу окупантів, які їхали на броні БМП. ВIДЕО

Поблизу Авдіївки дрон-камікадзе під управлінням бійців 3-ої окремої штурмової бригади уразив російський десант на бойовій машині піхоти. Внаслідок влучання були ліквідовані дев’ять окупантів, які перебували "на броні", командир БМП та механік-водій.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Поранений російський окупант застрелився з автомата на полі бою. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3991) БМП (413) 3 Окрема штурмова бригада (440)


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Топ коментарі
+18
Це вони на голосування їхали… Ну, то таке, буває… проголосували….
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04.03.2024 12:15
+11
не×уй шастати
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04.03.2024 12:16
+11
порушили правила дорожнього руху - їхали на БМП без української реєстрації!
+ ще й без ременів безпеки!
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04.03.2024 12:18
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Це вони на голосування їхали… Ну, то таке, буває… проголосували….
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04.03.2024 12:15 Відповісти
Гарний шашличок!
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04.03.2024 12:39 Відповісти
не×уй шастати
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04.03.2024 12:16 Відповісти
порушили правила дорожнього руху - їхали на БМП без української реєстрації!
+ ще й без ременів безпеки!
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04.03.2024 12:18 Відповісти
то ж був не фугасно-осколочний, а бронєбойний кумулятівний
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04.03.2024 12:19 Відповісти
В соседнюю деревню на дискотеку уже не едут.
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04.03.2024 12:24 Відповісти
Прокатились с огоньком.
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04.03.2024 12:54 Відповісти
Їдуть радісними. А у полоні починають розмову про м'ясні штурми, про командирів невігласів, про відсутність умов для їх проживання .... у чужій країні. Що це ? Я це постійно питаю себе. Ну, це точно не ЧМОБІЛІЗАЦІЯ. Гроші чи служити ***** ... до смерті. Гроші чи фанатизм ? Радість знищити село або місто, життя та мирний уклад для приростання. Це ж звірство, це ж бажання зробити інших такими нещасними, яким мабуть і він себе відчуває, але стадність не дозволяє думати. ЧИ СТРАХ бути знищеним своїми або стати зрадником в очах своїх. Як у школі курити, бо курять всі твої однокашники. ТОБТО, не бути білою вороною у зграї ? Знищення особистості ! Це і є рабство ?
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04.03.2024 12:58 Відповісти
Сукупність усього перечисленого.
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04.03.2024 13:22 Відповісти
Прiєхалi с аганьком, *********.
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04.03.2024 13:31 Відповісти
як казало *****,
втрати санітарні
майже нема.....
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04.03.2024 14:40 Відповісти
Один підор все таки втік, падло...
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04.03.2024 14:44 Відповісти
Жырненько!
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04.03.2024 15:25 Відповісти
 
 