Половина оккупанта исчезла после сбрасывания гранаты с украинского дрона. ВИДЕО 18+

Бойцы подразделения "Shadow" сбрасыванием гранаты с беспилотника ликвидировали оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в соцсетях. На кадрах ликвидации оккупанта видно, что россиянин получил ранения несовместимые с жизнью.

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