Половина оккупанта исчезла после сбрасывания гранаты с украинского дрона. ВИДЕО 18+
Бойцы подразделения "Shadow" сбрасыванием гранаты с беспилотника ликвидировали оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в соцсетях. На кадрах ликвидации оккупанта видно, что россиянин получил ранения несовместимые с жизнью.
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Щоб ноги свої відкинкти-
Знайшов - те що шукав-
знайшов рифму на розкинути
підійшло Алма_Ати
- А при чём здесь Воркута?!
- А я там сидел....
весь распался на куски,
но полтела на наживку
подобрали рыбаки.
Але він вибрав, не той шлях …
Кари, московітам з боліт, страшної кари!!
Слава Захисникам України та їх Родинам! Підтримуймо, наших оборонців України!
Слава Україні!
а то все 12+, та 10+