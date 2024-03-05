Пів окупанта зникло після скиду гранати з українського дрона. ВIДЕО 18+
Бійці підрозділу "Shadow" скидом гранати з безпілотника ліквідували окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у соцмережах. На кадрах ліквідації окупанта видно, що росіянин дістав поранення, несумісні із життям.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+43 Diesel_Sasha
показати весь коментар05.03.2024 09:55
+19 Олександр Томах
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+16 Валентин Коваль #587289
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Щоб ноги свої відкинкти-
Знайшов - те що шукав-
знайшов рифму на розкинути
підійшло Алма_Ати
- А при чём здесь Воркута?!
- А я там сидел....
весь распался на куски,
но полтела на наживку
подобрали рыбаки.
Але він вибрав, не той шлях …
Кари, московітам з боліт, страшної кари!!
Слава Захисникам України та їх Родинам! Підтримуймо, наших оборонців України!
Слава Україні!
а то все 12+, та 10+