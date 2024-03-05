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Пів окупанта зникло після скиду гранати з українського дрона. ВIДЕО 18+

Бійці підрозділу "Shadow" скидом гранати з безпілотника ліквідували окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у соцмережах. На кадрах ліквідації окупанта видно, що росіянин дістав поранення, несумісні із життям.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Одинадцять окупантів гинуть під артобстрілом на дорозі поблизу Степового. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

армія рф (17554) знищення (7355) дрони (4776)


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Топ коментарі
+43
***** шастать!
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05.03.2024 09:55
+19
Ну, як то кажуть : нєт ножек , нєт мультіков
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05.03.2024 09:57
+16
Вподобаику вспів поставити?
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05.03.2024 09:52
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Вподобаику вспів поставити?
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05.03.2024 09:52 Відповісти
Пропоную всіх окупантів розділити навпіл. Хоч їх і стане в два рази більше, але вони стануть "харошимі рускімі".
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05.03.2024 11:38 Відповісти
"Тєбє половіна-і мнє половіна..."
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05.03.2024 12:36 Відповісти
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05.03.2024 13:44 Відповісти
Там еще А-А было.
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06.03.2024 00:21 Відповісти
***** шастать!
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05.03.2024 09:55 Відповісти
Ну, як то кажуть : нєт ножек , нєт мультіков
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05.03.2024 09:57 Відповісти
Нет ручек - нет печенек.
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05.03.2024 10:10 Відповісти
був людиною (але це не точно). а став кормом...
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05.03.2024 09:59 Відповісти
Ніхрєна той актор не розуміє! Какая умілітєльная рожа! Це прекрасний руський! Надає бадьорості та наснаги!
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05.03.2024 10:00 Відповісти
бомбично-феєрично!
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05.03.2024 10:01 Відповісти
І дорогая нє узнаєт -какой у орка бил конєц....
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05.03.2024 10:01 Відповісти
Да уж... Там концу точно конец.
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05.03.2024 10:11 Відповісти
Талант однако, даже Коперфильд так не умеет
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05.03.2024 10:01 Відповісти
Прийшов з Алма-Ати...
Щоб ноги свої відкинкти-

Знайшов - те що шукав-
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05.03.2024 10:01 Відповісти
А до чого тут Казахстан?
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05.03.2024 17:43 Відповісти
а лиснув талантом
знайшов рифму на розкинути
підійшло Алма_Ати
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05.03.2024 19:15 Відповісти
- Воркута....
- А при чём здесь Воркута?!
- А я там сидел....
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05.03.2024 19:38 Відповісти
***** бігати, ноги змучились і покинули кацапа
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05.03.2024 10:02 Відповісти
Полтора землекопа....
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05.03.2024 10:02 Відповісти
Трохи не так,0.75
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05.03.2024 10:18 Відповісти
світ символів. його баба отримає ладу з лисою резиною в задку ))
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05.03.2024 10:05 Відповісти
А може він такий і приїхав зі своєї расєі? Хто їх москалів знає...
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05.03.2024 10:08 Відповісти
Тєма трусіков не раскріта
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05.03.2024 10:14 Відповісти
костилі отбросіл
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05.03.2024 10:19 Відповісти
Як кажуть кацапи:- весь раскочівряжілся.
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05.03.2024 10:19 Відповісти
Треба було вдома сидіди в своїй ізбє, нехер сюди до нас приходити .
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05.03.2024 10:22 Відповісти
правильно перекинули орка, бо воно могло гранату під себе примостити
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05.03.2024 10:29 Відповісти
Це шо тепер, родні токо півпачки пєльмєнєй отсиплять?!
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05.03.2024 10:45 Відповісти
"Нє унивайтє пцани" -- пісня в тему!
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05.03.2024 10:50 Відповісти
монтаж божественнен!
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05.03.2024 10:59 Відповісти
Фарш кацапский, крупного помола!
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05.03.2024 10:59 Відповісти
Тепер його дружина отримає щось на кшталт такого:
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05.03.2024 11:17 Відповісти
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05.03.2024 22:52 Відповісти
Жена найдет свою четвертинку.
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05.03.2024 22:53 Відповісти
Вмер!
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05.03.2024 11:20 Відповісти
це лаптю М67 прилетіла, ніби...
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05.03.2024 11:51 Відповісти
Пацанам із кацапстану настав пі...... єць
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05.03.2024 12:08 Відповісти
Сгинул, жизнь свою истратив,
весь распался на куски,
но полтела на наживку
подобрали рыбаки.
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05.03.2024 12:11 Відповісти
Друга половинка побігла додому.
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05.03.2024 12:30 Відповісти
Кацапсіна втратив свою другу половину, нижню. )
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05.03.2024 12:36 Відповісти
Вот так безчеловечно украинские фашисы поступают с истинными освободителями (это шутка, для тех кто это не понял) А они ведь нам только добра хотели, ради чего и пришли на украинскую землю. А их гранатой напополам, где справедливость?
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05.03.2024 12:45 Відповісти
Неудачная телепортация - сбой портативного телепорта.
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05.03.2024 12:51 Відповісти
Мабуть, убивця, голосувати на московію йшов…
Але він вибрав, не той шлях …
Кари, московітам з боліт, страшної кари!!
Слава Захисникам України та їх Родинам! Підтримуймо, наших оборонців України!
Слава Україні!
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05.03.2024 13:03 Відповісти
Потрібно щоб ця особина залишилася живою, напівсамовар, щоб мучився виродок.
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05.03.2024 14:08 Відповісти
Чмобік Полусахалінський...
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05.03.2024 16:33 Відповісти
Наверно больно ***..
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05.03.2024 16:40 Відповісти
здається він після першого скиду хорошим став
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05.03.2024 18:21 Відповісти
А после второго стал отличным руZZким.
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05.03.2024 22:48 Відповісти
оце я розумію 18+
а то все 12+, та 10+
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05.03.2024 18:40 Відповісти
это просто какой-то лютый ******!
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05.03.2024 20:43 Відповісти
Зато осталась его лучшая половина.
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05.03.2024 22:47 Відповісти
Сраку оторвало. А чем он теперь думать будет?!
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05.03.2024 23:01 Відповісти
 
 