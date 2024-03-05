Пів окупанта зникло після скиду гранати з українського дрона. ВIДЕО 18+

Бійці підрозділу "Shadow" скидом гранати з безпілотника ліквідували окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у соцмережах. На кадрах ліквідації окупанта видно, що росіянин дістав поранення, несумісні із життям.

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