Только за минувшую ночь Одессу атаковали 20 "шахедов", - Зеленский. ВИДЕО

Обращение Владимира Зеленского в конце 742-го дня войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, ежедневное видеообращение было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Сегодня - в Одессе. Встреча с Премьер-министром Греции. Главным вопросом на переговорах с Премьер-министром Греции была, конечно, наша оборона, наши возможности в активных действиях и защите. ПВО - безусловный приоритет. Как и у переговорах с другими партнерами. Систем ПВО и возможностей производить оружие для защиты в мире достаточно. Оружие нужно здесь, чтобы спасать жизнь людей. Решения нужны сейчас - не когда-то, а для людей, которые ежедневно и каждую ночь выдерживают террористические атаки.

Только за прошлую ночь и только против Одессы было двадцать "шахедов". Сегодняшнее утро – очередная ракетная атака против города. Есть раненые, есть погибшие… Нужно больше защиты.

Спасибо всем, кто сражается ради наших людей и государства. Спасибо каждой и каждому, кто работает ради Украины и в Украине. Спасибо Одессе – всем, кто бережет нашу Одессу, кто защищает город, всем, кто работает в городе и обеспечивает рабочие места для людей. Спасибо каждому в мире, кто помогает! Мы обязательно выстоим. И защитим нормальную жизнь", – сказал Зеленский.

