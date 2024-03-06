Только за минувшую ночь Одессу атаковали 20 "шахедов", - Зеленский. ВИДЕО
Обращение Владимира Зеленского в конце 742-го дня войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, ежедневное видеообращение было опубликовано в телеграм-канале президента.
"Сегодня - в Одессе. Встреча с Премьер-министром Греции. Главным вопросом на переговорах с Премьер-министром Греции была, конечно, наша оборона, наши возможности в активных действиях и защите. ПВО - безусловный приоритет. Как и у переговорах с другими партнерами. Систем ПВО и возможностей производить оружие для защиты в мире достаточно. Оружие нужно здесь, чтобы спасать жизнь людей. Решения нужны сейчас - не когда-то, а для людей, которые ежедневно и каждую ночь выдерживают террористические атаки.
Только за прошлую ночь и только против Одессы было двадцать "шахедов". Сегодняшнее утро – очередная ракетная атака против города. Есть раненые, есть погибшие… Нужно больше защиты.
Спасибо всем, кто сражается ради наших людей и государства. Спасибо каждой и каждому, кто работает ради Украины и в Украине. Спасибо Одессе – всем, кто бережет нашу Одессу, кто защищает город, всем, кто работает в городе и обеспечивает рабочие места для людей. Спасибо каждому в мире, кто помогает! Мы обязательно выстоим. И защитим нормальную жизнь", – сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
нах мені дублірувать новини за мільйони гривень в день.
дорогуватий попугай
і іх не зупиняють навіть зарубіжні гості , скоріш за все
кремлівському виб@ядку терміново потрібні санітари
та конфіскувати у нього чемоданчик з червоною кнопкою😡
https://itc.ua/articles/neptun-grom-2-tajfun-4-y-drugye-moshhnye-dalnobojnye-ukraynskoj-rakety-narabotky-y-perspektyvy/
На самом деле сказать нетрудно. Начиная с 2019 г. этот комплекс был закатан в асфальт по приказу Ху#ла. Вся его техдокументация была передана в "братскую" парашу (неофициально, разумеется).
- Хуже нЄ будєт, вам панравится
І ОЦЕ висміювало Кличка! Воно ж без папірця чи суфлера й двох слів до купи не зведе! Я вже не кажу про висловлювання ВЛАСНИХ думок!...
Зєлєбубачки, це гарно маститься на зліб? По перек горла не стає?
Вартість партії нафти оцінюється у понад 50 млн доларів.
Где просвет, где прогал - не видать ни рожна
https://www.secondusa.top/?page_id=2 УКРАЇНСЬКА ПРЕСОВА КОРПОРАЦІЯ
Трамп і Байден виграли майже всі праймеріз у "супервівторок
https://www.secondusa.top/?p=12452