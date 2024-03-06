РУС
Только за минувшую ночь Одессу атаковали 20 "шахедов", - Зеленский. ВИДЕО

Обращение Владимира Зеленского в конце 742-го дня войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, ежедневное видеообращение было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Сегодня - в Одессе. Встреча с Премьер-министром Греции. Главным вопросом на переговорах с Премьер-министром Греции была, конечно, наша оборона, наши возможности в активных действиях и защите. ПВО - безусловный приоритет. Как и у переговорах с другими партнерами. Систем ПВО и возможностей производить оружие для защиты в мире достаточно. Оружие нужно здесь, чтобы спасать жизнь людей. Решения нужны сейчас - не когда-то, а для людей, которые ежедневно и каждую ночь выдерживают террористические атаки.

Только за прошлую ночь и только против Одессы было двадцать "шахедов". Сегодняшнее утро – очередная ракетная атака против города. Есть раненые, есть погибшие… Нужно больше защиты.

Спасибо всем, кто сражается ради наших людей и государства. Спасибо каждой и каждому, кто работает ради Украины и в Украине. Спасибо Одессе – всем, кто бережет нашу Одессу, кто защищает город, всем, кто работает в городе и обеспечивает рабочие места для людей. Спасибо каждому в мире, кто помогает! Мы обязательно выстоим. И защитим нормальную жизнь", – сказал Зеленский.

Читайте также: Мы видели сегодня удар РФ по Одессе. Есть погибшие и раненые, - Зеленский

Зеленский Владимир (21598) обращение (799)
Вимкніть цього відео блогера хоч на тиждень. Мене він вже задовбав
у мене є телеграм-канал Чому тривога.

нах мені дублірувать новини за мільйони гривень в день.

дорогуватий попугай
Комментировать
Янелох, почему за минувшую ночь мааацквабад не атаковали 20 Громов (Сапсанов)???
Не встречал никого, кто бы этот блог смотрел. Неудачник(.)
Так це ж вже традиція така-куди зелене приїде туди і біда за ним присунеться. Не даремно ж його ''бідоносцем'' прозвали.
бідосик, бідонат
Хоч би на один вечір цю мавпу заціпило...
А на вибори казав:
- Хуже нЄ будєт, вам панравится
06.03.2024 19:13 Ответить
"Чарівний пил" довершує справу. Вже тільки прості речення. Дайте йому ще 100 днів і він перейде на стиль висловлювань Еллочки Людожерки - окремими словами. Або як у А. Блока "Ночь. Улица. Фонарь. Аптека".
І ОЦЕ висміювало Кличка! Воно ж без папірця чи суфлера й двох слів до купи не зведе! Я вже не кажу про висловлювання ВЛАСНИХ думок!...
Зєлєбубачки, це гарно маститься на зліб? По перек горла не стає?
Іран "конфіскував )" американський танкер із нафтою.

Вартість партії нафти оцінюється у понад 50 млн доларів.
У корыта поколение купленных справок об образовании, в очереди к корыту жертвы ЗНО.
Где просвет, где прогал - не видать ни рожна
https://www.secondusa.top/?page_id=4 SECOND-USA (американського-українська газета)

https://www.secondusa.top/?page_id=2 УКРАЇНСЬКА ПРЕСОВА КОРПОРАЦІЯ

Трамп і Байден виграли майже всі праймеріз у "супервівторок
https://www.secondusa.top/?p=12452
Дороговатый диктор.
анкурт.Огидно
Шкода, що жодна з цих "мух" у нього не влучила....
УБЛЮДОК, ты нам лучше раскажи почему 20 наших ударных дронов типа "шахедов" каждую ночь не атакуют МАЦКВУ.
